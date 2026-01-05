बांगलादेशी शेवटी पाकड्यांचे भाऊच निघाले! मुस्ताफिजूर रहमानच्या हकालपट्टीनंतर IPL 2026 बाबत तेथील सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Why Bangladesh banned IPL telecast and streaming? बांगलादेशात हिंदूवर सुरू असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमिवर BCCI इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधून बांगलादेशचा गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमान याच्या हकालपट्टीचा निर्णय घेतला. कोलकाता नाइट रायडर्सने ( KKR) बीसीसीआयचे म्हणणे ऐकले. पण, यानंतर दोन्ही देशांमधील क्रिकेटचे तणाव आणखी वाढले आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारतात होणाऱ्या सामन्यात खेळण्यास बांगलादेशने नकार दिला. त्यांनी थेट आयसीसीकडे तशी मागणी केली आणि आता तर ते पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहेत. .भारतासोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेश सरकारने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) च्या प्रसारणावर बंदी घातली आहे. पाकिस्तानपाठोपाठ आयपीएलच्या प्रसारण आणि स्ट्रीमिंगवर बंदी घालणारा बांगलादेश हा दुसरा आशियाई देश बनला आहे. "संबंधित कायद्यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, बांगलादेशच्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ सरकारने देशातील सर्व टेलिव्हिजन चॅनेल आणि रेडिओ स्टेशनना खालील निर्देश जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व टेलिव्हिजन चॅनेल आणि रेडिओ स्टेशनना संपूर्ण बांगलादेशमध्ये IPLचे प्रसारण आणि प्रसारण तात्काळ स्थगित करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.''.Rohit Sharma Viral Video : रोहित नेमका कोणत्या कारणाने छोट्या फॅनवर चिडला? वेगळंच चित्र रंगवलं जातंय, पण सत्य समजताच हिटमॅनबद्दल वाढेल आदर.KKR संघातून मुस्तफिजूर रहमानला वगळण्याच्या प्रतिक्रियेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जो बांगलादेशच्या राष्ट्रीय अभिमानाचा आणि प्रतिष्ठेचा अपमान मानला जात आहे. वरील निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे आणि सरकारकडून पुढील सूचना मिळेपर्यंत कोणतेही टेलिव्हिजन चॅनेल किंवा रेडिओ स्टेशन आयपीएलशी संबंधित कोणताही मजकूर प्रसारित किंवा प्रसारित करू नये. या निर्देशाचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल ," असे बांगलादेश सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे..बांगलादेशचे कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी फेसबुकवर बांगलादेशच्या माहिती आणि प्रसारण (आय अँड बी) मंत्रालयाला बीसीसीआयने मुस्तफिजूरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आयपीएलचे सर्व कव्हरेज थांबवण्याची विनंती केली. २०२७ पर्यंत बांगलादेशमध्ये आयपीएल कव्हरेजसाठी टी स्पोर्ट्सकडे हक्क आहेत, त्यांनी २०२३ मध्ये व्हायाकॉम१८ सोबत करार केला होता. .Viral Video : काय म्हणालास रे... ये इकडे तुला...! किरॉन पोलार्डचा पारा चढला, पाकिस्तानी गोलंदाजाला दाखवली त्याची जागा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.