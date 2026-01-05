Cricket

बांगलादेशी शेवटी पाकड्यांचे भाऊच निघाले! मुस्ताफिजूर रहमानच्या हकालपट्टीनंतर IPL 2026 बाबत तेथील सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Bangladesh Becomes Second Asian Nation to Ban IPL: क्रिकेट आणि राजकारण पुन्हा एकदा आमनेसामने आले आहे. पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशनेही देशात IPL चे थेट प्रसारण आणि ऑनलाइन स्ट्रीमिंगवर बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे, मुस्ताफिजूर रहमानच्या हकालपट्टीनंतर आणि भारतासोबत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याने तो अधिक वादग्रस्त ठरत आहे.
Swadesh Ghanekar
Why Bangladesh banned IPL telecast and streaming? बांगलादेशात हिंदूवर सुरू असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमिवर BCCI इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधून बांगलादेशचा गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमान याच्या हकालपट्टीचा निर्णय घेतला. कोलकाता नाइट रायडर्सने ( KKR) बीसीसीआयचे म्हणणे ऐकले. पण, यानंतर दोन्ही देशांमधील क्रिकेटचे तणाव आणखी वाढले आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारतात होणाऱ्या सामन्यात खेळण्यास बांगलादेशने नकार दिला. त्यांनी थेट आयसीसीकडे तशी मागणी केली आणि आता तर ते पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल टाकताना दिसत आहेत.

