IPL 2026 Update: कॅमेरून ग्रीनसाठी २५.२० कोटी मोजणारा KKR संघ विक्रीला; शाहरूख खान, जुही चावला यांचा आहे मालकी हक्क, पण...

Shah Rukh Khan Juhi Chawla KKR ownership news: माजी विजेत्या कोलकाता नाइट रायडर्सबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. तीन वेळा चॅम्पियन असलेल्या कोलकाता नाइट रायडर्स ( KKR ) मधील काही हिस्सा विकण्याची तयारी सुरू असल्याचे एका अहवालात उघड झाले आहे. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यानंतर नवीन आयपीएल हंगाम सुरू होण्यापूर्वी विक्रीसाठी येणारी ही तिसरी फ्रँचायझी आहे. .KKR मधील त्यांचा हिस्सा कोण विकणार?मनीकंट्रोलने केलेल्या दाव्यानुसार शाहरुख खान, जुही चावला आणि जय मेहता यांच्या मालकीची KKR पुढील वर्षी विक्री प्रक्रिया सुरू करू शकते. पण, RCB आणि RR च्या तुलनेत KKR मधील फक्त कमी हिस्सा विकला जाईल, असेही स्पष्ट केले गेले आहे. बंगळुरूचे मालक डियाजियो यांनी अलीकडेच मार्च २०२६ पूर्वी फ्रँचायझी विक्री प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचे मत व्यक्त केले होते..बंगळुरू आणि राजस्थान फ्रँचायझी पूर्णपणे मालकी हक्क बदलण्याच्या तयारीत आहेत. पण, कोलकाताची गोष्ट वेगळी आहे. फक्त मेहता ग्रुप सध्या एक छोटासा हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे, परंतु याचा फ्रँचायझीच्या मालकी नियंत्रणावर परिणाम होणार नाही, असेही अहवालात स्पष्ट केले आहे..KKR ने २०२४ मध्ये तिसरे आयपीएल विजेतेपद जिंकले होते. ही फ्रँचायझी बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खान, ज्येष्ठ अभिनेत्री जुही चावला आणि तिचे पती जय मेहता यांच्या मालकीची आहे. नाईट रायडर्स स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या अंतर्गत ही फ्रँचायझी चालवली जाते. शाहरुख खानची कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंटचा या फ्रँचायझीमध्ये ५५ टक्के हिस्सा आहे, तर जुही चावला आणि जय मेहता यांच्या मेहता ग्रुपकडे ४५ टक्के हिस्सा आहे..मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स प्रमाणे एकापेक्षा अनेक वेळा आयपीएल जिंकणारा कोलकाता ( २०१२, २०१४ व २०२४) हा तिसरा संघ आहे. २००८ मध्ये BCCIने आयपीएल सुरू केलेल्या आठ मूळ फ्रँचायझींपैकी कोलकाता ही एक आहे. शाहरुख खान आणि मेहता ग्रुपने ही फ्रँचायझी त्या वेळी अंदाजे २९८ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती..