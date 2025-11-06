T20I World Cup 2026: नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आणखी एक वर्ल्ड कप फायनल; पाच शहरांमध्ये होणार सामने...

T20 World Cup 2026 final at Narendra Modi Stadium Ahmedabad: भारतीय महिला संघाने नुकताच नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर वन डे वर्ल्ड कप उंचावला. आता भारतीय चाहत्यांना पुढील वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची प्रतीक्षा आहे. भारत या स्पर्धेचा यजमान आहे आणि या स्पर्धेला १०० दिवसांहून अधिक दिवस शिल्लक असताना महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम पुन्हा एकदा फायनल सामन्याच्या आयोजनसाठी सज्ज होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC) लवकरच स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची शक्यता आहे..इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआय अधिकाऱ्यांची या संदर्भात बैठक पार पडली. २०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपेक्षा कमी शहरांमध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप सामन्यांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहरात किमान सहा सामने खेळवले जातील. बीसीसीआयने या स्पर्धेच्या सामन्यांसाठी अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई या शहरांची निवड केली आहे. श्रीलंकेतही या स्पर्धेचे काही सामने होण्याची शक्यता आहे, परंतु तेथील ठिकाण अद्याप ठरलेली नाहीत. .Women's World Cup : हर्लीन देओलचा प्रश्न अन् लाजले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; वर्ल्ड कप विजेत्या पोरींना आवरेना हसू Video Viral.त्याशिवाय बंगळुरू व लखनौ या दोन शहरांबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही. आयसीसी महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या आयोजनासाठी ज्या शहरांची निवड केली गेली होती, त्या शहरांमध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचे सामने खेळवण्यात येणार नसल्याचे BCCI ने आधिच ठरवले होते. महिला वर्ल्ड कपचे सामने गुवाहाटी, विशाखापट्टणम, इंदूर व नवी मुंबई येथे झाली होती. .श्रीलंका या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरल्यास तो सामना कोलंबो येथे होईल, असे आयसीसीने आधीच स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तान फायनलला गेल्यास हा सामना तटस्थ ठिकाणी खेळवण्यात येईल. India vs Pakistan सामना हा कोलंबोत खेळवण्यात येईल हे BCCI नेही स्पष्ट केले आहे. .Video Viral: किंग्स चार्ल्ससोबत फोटो नाही मिळाला अन् तेव्हाच निर्धार केला... वर्ल्ड कप विजेत्या प्रशिक्षक अमोल मुझूमदारने सांगितला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रेरणादायी किस्सा.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ खेळणारे २० देशभारत आणि श्रीलंका हे यजमान संघ असण्याने थेट पात्र ठरले आहेत. याशिवाय वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धेतील अव्वल ७ संघ (यजमान संघांना वगळून) अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि अमेरिका हे २०२६ वर्ल्ड कपसाठी थेट पात्र ठरले आहेत. न्यूझीलंड, आयर्लंड आणि पाकिस्तान या संघांनीही थेट पात्रता मिळवली आहे.या १२ संघांशिवाय ८ संघ पात्रता फेरीतून २०२६ टी२० वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये अमेरिकन क्वालिफायर्स स्पर्धेतून कॅनडा पात्र ठरले आहेत. तसेच युरोप क्वालिफायर्स स्पर्धेतून नेदरलँड्स आणि इटली पात्र ठरलेत, तर आफ्रिका क्वालिफायर्स स्पर्धेतून नामिबिया आणि झिम्बाब्वे यांनी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे तिकीट मिळवले आहे. याशिवाय आशिया आणि आणि इस्ट एशिया पॅसिफिक क्वालिफायर्स स्पर्धेतून नेपाळ, ओमान आणि आता युएईने पात्रता मिळवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.