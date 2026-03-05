T20 WC, NZ vs SA: 'गालावर थोबाडीत मारली असं... ', न्यूझीलंडविरुद्धच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर एडेन मार्करम काय म्हणाला?

South Africa Captain Aiden Markram on loss against New Zealand: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात पोहचणारा पहिला संघ मिळाला आहे. बुधवारी (४ मार्च) उपांत्य फेरीत कोलकाताला झालेल्या सामन्यात न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेला ९ विकेट्सने पराभूत केले आणि अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. खरंतर दक्षिण आफ्रिकेने या सामन्यापूर्वी सलग ७ सामने जिंकले होते. त्यामुळे त्यांना प्रबळ दावेदार समजले जात होते. मात्र, न्यूझीलंडने उपांत्य सामन्यात वर्चस्व ठेवले आणि दक्षिण आफ्रिकेला स्पर्धेतून बाहेर केले आहे. यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडेन मार्करमने (Aiden Markram) दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेत आहे, त्याने म्हटलं आहे की कोणीतरी थोबाडीत मारल्यासारखं वाटत आहे. .Finn Allen Century: १८ चेंडूंत ८८ धावा! फिन अॅलनचा T20 World Cup स्पर्धेत वर्ल्ड रेकॉर्ड; ख्रिस गेलचा विक्रम मोडलाच, शिवाय नोंदवले ५ मोठे पराक्रम, आफ्रिकेला बेक्कार झोडला....या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने मार्को यान्सिनच्या नाबाद ५५ धावांच्या खेळीच्या जोरावर न्यूझीलंडला १७० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग न्यूझीलंडने फक्त १२.५ षटकात एकच विकेट गमावत पूर्ण केला आणि अंतिम सामना गाठला. न्यूझीलंडकडून फिन ऍलेनने (Finn Allen) ३३ चेंडूत १० चौकार आणि ८ षटकारांसह १०० धावांची नाबाद खेळी केली. टीम सिफर्टने (Tim Seifert) ३३ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह ५८ धावांची खेळी केली.या सामन्यानंतर मार्करम म्हणाला, 'हो नक्कीच निराश आहोत. प्रत्यक्ष तसं नसलं तरी गालावर जोरदार चापट दिल्यासारखी वाटली. पण त्यामुळे आता अखेर आम्हाला पुन्हा मजबूत आणि संघ म्हणून अधिक चांगले होऊन पुढे जावे लागेल.'.तो पुढे म्हणाला, 'मला वाटतं आम्हाला अपेक्षितच होतं की खेळपट्टी चांगली असेल. डोळ्यांना ती चांगलीच दिसत होते. त्यामुळे फलंदाजी करताना लवकर जुळवून घेऊन थोडं जुन्या पद्धतीने स्थिरावण्यासाठी वेळ घेऊन १९० धावांपर्यंत पोहचायचं, तरच तुम्ही सामन्यात असाल, असं वाटलं होतं. पण नक्कीच निकालाने निराशा झाली, पण मला माझ्या संघाचा खूप अभिमान आहे, त्यांनी संपूर्ण स्पर्धेत खूप चांगले क्रिकेट खेळले, ही एक दुर्दैवी रात्र होती.'.दक्षिण आफ्रिकेकडून अपेक्षिक चांगली फलंदाजी या सामन्याच झाली नव्हती. प्रमुख फलंदाज मोठ्या धावा करण्यात अपयशी ठरले. पण शेवटी यान्सिनच्या आक्रमणामुळे दक्षिण आफ्रिका १६९ धावांपर्यंत पोहचले. मार्करमने यावेळी न्यूझीलंडकडून एकूण चांगली गोलंदाजी झाल्याचे म्हटले. मार्करम म्हटला, 'तुम्ही परिस्थिती पाहा, त्यांनी खरंच सुरुवातीला चांगली गोलंदाजी केली. असं वाटत होतं, चेंडू बॅटवर नीट येत नाहीये. खेळपट्टीवर थोडा थांबून येत होता आणि बॅटला खाली लागत होता. त्यामुळे नक्कीच फलंदाजी करणे आम्हाला कठीण गेले. त्यानंतर दबाव वाढत गेला आणि विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे नक्कीच त्यांच्या गोलंदाजी आक्रमणाला श्रेय द्यायला हवे.'.T20 WC, NZ vs SA: अॅलेनच्या शतकी वादळात युवराज सिंगचाही १९ वर्षे जुना विक्रम मोडला; 'हा' पराक्रम करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरला.तो पुढे म्हणाला, '१७० धावांपर्यंत पोहचणे नक्कीच चांगले होते. अर्धा सामना होईपर्यंत आम्हाला थोडी आशा वाटत होती, पण टी२० क्रिकेटमध्ये जसं घडतं, तसंच त्यांनी पॉवरप्लेमध्ये जबरदस्त सुरुवात केली. प्रत्येक चौकार रोखणं शक्य नसतं. दुर्दैवानं त्यांनी तिथूनच आघाडी घेतली आणि नंतर आम्हाला सामन्यात परत येणं कठीण झालं. फिन ऍलेन आणि टीम सिफर्टच्या खेळीचं कौतुक करावं लागले, त्यांनी सामना खूप लवकर संपवला आणि दुर्दैवाने आमच्यासाठी ही रात्र खराब ठरली.'मार्करम म्हणाला आता संघातील खेळाडूंच्या भावना स्थिर होण्यासाठी तो वेळ देईल आणि सामन्यात काय घडलं याचं नंतर चिंतन करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.