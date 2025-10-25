Cricket

Ranji Trophy: अजिंक्य रहाणे - ऋतुराज गायकवाडचा शतकी धमाका; मुंबई - महाराष्ट्र संघांना सावरलं

Ajinkya Rahane - Ruturaj Gaikwad Century: अजिंक्य रहाणे आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी रणजी ट्रॉफीच्या दुसऱ्या फेरीत अनुक्रमे मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी शतकं ठोकली. त्यांच्या या शतकांनी संघांना चांगली सुरुवात मिळवून दिली आहे.
Ajinkya Rahane - Ruturaj Gaikwad | Ranji Trophy

Pranali Kodre
Summary

  • रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ च्या दुसऱ्या फेरीत अजिंक्य रहाणे आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी अनुक्रमे मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी चमकदार कामगिरी केली.

  • रहाणेने छत्तीसगढविरुद्ध शतक ठोकले.

  • ऋतुराज गायकवाडने चंदिगढविरुद्ध शतक केले.

