Ranji Trophy: अजिंक्य रहाणे - ऋतुराज गायकवाडचा शतकी धमाका; मुंबई - महाराष्ट्र संघांना सावरलं

रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ च्या दुसऱ्या फेरीत अजिंक्य रहाणे आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी अनुक्रमे मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी चमकदार कामगिरी केली. रहाणेने छत्तीसगढविरुद्ध शतक ठोकले. ऋतुराज गायकवाडने चंदिगढविरुद्ध शतक केले. .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील दुसर्या फेरीला दिवाळीनंतर आता शनिवारपासून (२५ ऑक्टोबर) सुरूवात झाली आहे. दुसऱ्या फेरीत अजिंक्य रहाणे मुंबईसाठी, तर ऋतुराज गायकवाड महाराष्ट्रासाठी चमकला आहे. दुसऱ्या फेरीत मुंबईचा संघ छत्तीसगढविरुद्ध मुंबईतील बीकेसी ग्राऊंडवर सामना खेळत आहे. तसेच महाराष्ट्राचा सामना चंदिगढविरुद्ध चंदिगढमध्येच सेक्टर १६ मधील क्रिकेट स्टेडियममध्ये सुरू आहे. .Ranji Trophy: धडपडले पण जिंकले! शम्स मुलानीच्या 7 विकेट्सने मुंबईला जिंकवले; जम्मू-काश्मीरची कडवी झुंज.अजिंक्य रहाणेला गवसला सूरछत्तीसगढने नाणेफेक जिंकून मुंबईला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. छत्तीसगढने प्रथम गोलंदाजी करताना चांगली सुरुवात केली होती. मुंबईकडून सलामीला खेळायला आलेले अंगक्रिश रघुवंशी आणि मुशीर खान स्वस्तात बाद झाले. रघुवंशीला रवी किरणने ९ धावांवर बाद केले, तर मुशीरला आदित्य सरवटेने १२ धावांवर बाद केले. तसेच हिमांशु सिंगही शून्यावर बाद झाला. त्यामुळे मुंबईची अवस्था ३ बाद ३८ अशी झाली होती. त्यावेळी अजिंक्य रहाणे आणि सिद्धेश लाड यांची जोडी एकत्र आली. त्यांनी आधी संघाला सावरलं आणि मग मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल सुरू केली. पाहाता पाहाता दोघांनी दीडशतकी भागीदारी करत संघाला २०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. .यादरम्यान, अजिंक्य रहाणेने शतक पूर्ण केले, तर सिद्धेशने अर्धशतक केले. रहाणेला पहिल्या सामन्यात जम्मू-काश्मीरविरुद्ध फारशी चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. पण त्याला या सामन्यात सूर सापडला. रहाणेचे हे प्रथम श्रेणीमधील ४२ वे शतक ठरले. दरम्यान, सिद्धेश १४६ चेंडूत ८० धावांवर बाद झाल्याने त्याची रहाणेसोबतची १६५ धावांची भागीदारी तुटली. तो बाद झाल्यानंतर लगेचच सर्फराज खानही १ धावेवर बाद झाला. सिद्धेशला अजय मंडलने बाद केले, तर सर्फराजला आदित्य सरवटेने बाद केले. पण नंतर शम्स मुलानीने रहाणेला काही वेळ साथ दिली. मात्र शतकानंतर रहाणेला रिटायर्ड हर्ट व्हावं लागलं. त्याने २३७ चेंडूत १५ चौकारांसह ११८ धावा केल्या. त्यामुळे मुंबईने पहिल्या दिवशी ८४ षटकात ५ बाद २५१ धावा केल्या आहेत. शम्स मुलानी २५ धावांवर आणि आकाश आनंद शून्यावर नाबाद आहेत..Ranji Trophy: पृथ्वी शॉ महाराष्ट्रासाठी पहिल्याच सामन्यात चमकला, ऋतुराज गायकवाडचंही सलग दुसरं अर्धशतक.ऋतुराज गायकवाडाचेही शतकचंदिगढने महाराष्ट्राविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय़ घेतला होता. चंदिगढकून जगजीत सिंग संधूने पृथ्वी शॉ याला ८ धावांवर आणि सिद्धेश वीरला ७ धावांवर बाद करत चांगली सुरुवात करून दिली होती. पणनंतर सलामीवीर अर्शिन कुलकर्णीला ऋतुराज गायकवाडची साथ मिळाली. या दोघांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. अर्शिन अर्धशतक करताच ५० धावांवर बाद झाला, त्याला अभिषेक सैनीने बाद केले. अभिषेक सैनीनेच काही वेळात महाराष्ट्राचा कर्णधार अंकित बावणेलाही ८ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे महाराष्ट्र संघ ४ बाद ८३ धावा अशा संकटात सापडला होता. पण पुन्हा एकदा ऋतुराज मदतीला धावला. त्याने सौरभ नवलेला साथीला घेतले आणि संघाला सावरले. सौरभनेही ऋतुराजची भक्कम साथ दिली. .या दोघांनी दीडशतकी भागीदारी केली. या दरम्यान, दोघांनी अर्धशतके पूर्ण केली होती. पण अखेर त्यांची १५२ धावांची भागीदारी रमन बिश्नोईने सौरभला ६६ धावांवर बाद करत तोडली. रमननेच जलद सक्सेनालाही १ धावेवर पायचीत केले. तरी नंतर ऋतुराजने विकी ओत्सवालला साथीला घेत पुढे डाव नेण्याचा प्रयत्न केला. ऋतुराजने सुरुवातीला संयमी खेळ केल्यानंतर आक्रमक खेळायला सुरुवात केली होती. त्याने शतकही पूर्ण केले. पण अखेर ऋतुराजला विष्णू कश्यपने बाद केले. ऋतुराजने १६३ चेंडूत १५ चौकारांसह ११६ धावा केल्या. ऋतुराजने पहिल्या सामन्यातही केरळविरुद्ध ९१ आणि ५५ धावांची खेळी केली होती. ऋतुराज बाद झाल्यानंतर रामकृष्ण घोषने ३१ धावांची खेळी केली, तर विकी ओत्सवालने १६ धावा केल्या. पण महाराष्ट्राचा डाव ८५.५ षटकात ३१३ धावांवर संपला. डाव संपल्याबरोबर पहिल्या दिवसाचा खेळही संपला.