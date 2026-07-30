Cricket

Ajinkya Rahane Retirement: भारतीय क्रिकेटला मोठा धक्का; माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती

Ajinkya Rahane announces retirement from international cricket: भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी फलंदाज आणि माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. अनेक संस्मरणीय डावांनी सजलेल्या त्याच्या कारकिर्दीचा आता अधिकृतपणे शेवट झाला आहे.
Ajinkya Rahane Retirement

Ajinkya Rahane Retirement

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Ajinkya Rahane announces retirement from international cricket: भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी फलंदाज आणि माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तो भारतीय संघाबाहेर होता. अखेर त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा करण्याचा निर्णय घेतला.

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