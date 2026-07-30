Ajinkya Rahane Retirement: भारतीय क्रिकेटला मोठा धक्का; माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती

Ajinkya Rahane announces retirement from international cricket: भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी फलंदाज आणि माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तो भारतीय संघाबाहेर होता. अखेर त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा करण्याचा निर्णय घेतला..गेल्या काही वर्षांपासून रहाणेला भारतीय संघात संधी मिळत नव्हती. तरीही तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळत होता. अखेर आता त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप देण्याचा निर्णय घेतला. रहाणेने भारतासाठी अनेक संस्मरणीय खेळी केल्या. .कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याने अनेकदा संघाला कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढलं. 2020-21 मध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर विराट कोहलीच्या अनुपस्थितीत त्याने भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं आणि ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिंकून दिली. मेलबर्न कसोटीत त्याने झळकावलेलं शतक आजही चाहत्यांच्या लक्षात आहे..Vaibhav Sooryavanshi: भारत हरला तरी वैभवला खेळवू नका! माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान.३८ वर्षीय अजिंक्य रहाणे म्हणाला "कॅप क्रमांक २७८... चला तर मग. गेल्या अनेक वर्षांपासून दिलेल्या प्रेमाबद्दल आणि पाठिंब्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. मी सदैव कृतज्ञ राहीन." या संदेशाद्वारे त्यांनी आपले चाहते, संघसहकारी, प्रशिक्षक आणि भारतीय क्रिकेटशी संबंधित प्रत्येकाप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली..फलंदाजी आणि कर्णधारपद या दोन्हीमध्ये यशस्वी ठरलेल्या अजिंक्य रहाणे यांनी क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारांमध्ये भारताचे नेतृत्व केले. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ४ सामने जिंकले, तर २ सामने अनिर्णित राहिले. विशेष म्हणजे, त्यांच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघाला एकाही कसोटी सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला नाही. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये रहाणे यांनी ३ सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवले आणि भारताला विजय मिळवून दिला. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही त्यांनी २ सामन्यांत कर्णधारपद भूषवले. त्यापैकी एका सामन्यात भारताने विजय मिळवला, तर एका सामन्यात पराभव स्वीकारावा लागला..अजिंक्य रहाणे यांनी भारतासाठी ८५ कसोटी, ९० एकदिवसीय आणि २० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. त्यांनी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये मिळून ३५.९५ च्या सरासरीने ८,४१४ धावा केल्या. यामध्ये १५ शतके आणि ५१ अर्धशतकांचा समावेश आहे..आयपीएलमध्ये रहाणे यांनी कोलकाता नाईट रायडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रायझिंग पुणे सुपरजायंट, दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबई इंडियन्स या संघांचे प्रतिनिधित्व केले. २१२ आयपीएल सामन्यांमध्ये त्यांनी ३०.१५ च्या सरासरीने ५,३६७ धावा केल्या. त्यामध्ये २ शतके आणि ३५ अर्धशतकांचा समावेश आहे..रहाणे यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा क्षण २०२०-२१ च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात आला. ॲडलेड कसोटीतील भारताच्या मानहानीकारक पराभवानंतर विराट कोहलीच्या अनुपस्थितीत त्यांनी संघाचे नेतृत्व केले. मेलबर्न कसोटीत त्यांनी शानदार शतक झळकावत भारताला मालिकेत पुनरागमन करून दिले..त्यानंतर युवा खेळाडूंनी भरलेल्या भारतीय संघाने ब्रिस्बेनच्या गब्बा मैदानावर ऑस्ट्रेलियाला २-१ ने पराभूत करत ऐतिहासिक कसोटी मालिका जिंकली. हा विजय भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय कामगिरींपैकी एक मानला जातो आणि रहाणे यांचे कर्णधारपद कायम स्मरणात राहील..'Vaibhav Sooryavanshi ला खेळवावे की नाही, यापेक्षा...' सचिन तेंडुलकर १५ वर्षीय बॉस बेबीला कसोटीत खेळण्याबाबत नेमकं काय म्हणाला?.रहाणेची कसोटी कारकीर्द८५ सामने, ५०७७ धावा, सरासरी ३८.४६१२ शतके, २६ अर्धशतके, स्ट्राइक रेट ४९.५०५७८ चौकार, ३५ षटकाररहाणेची एकदिवसीय कारकीर्द९० सामने, २९६२ धावा, सरासरी ३५.२६३ शतके, २४ अर्धशतके, स्ट्राइक रेट ७८.६३२९३ चौकार, ३३ षटकाररहाणेची टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द२० सामने, ३७५ धावा, सरासरी २०.८३१ अर्धशतक, स्ट्राइक रेट ११३.२९३२ चौकार, ६ षटकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.