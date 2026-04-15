IPL, CSK vs KKR: अजिंक्य रहाणे दुहेरी कात्रीत सापडला; आधी कोलकाताने मॅच हरली, नंतर BCCI ने कारवाई केली; नेमकं काय झालं?

IPL 2026, CSK vs KKR Marathi news: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वातील कोलकाता नाईट रायडर्स संघ सध्या संघर्ष करताना दिसत आहे. पहिल्या ५ सामन्यानंतरही अद्याप कोलकाताने एकही सामना जिंकलेला नाही. मंगळवारी (१४ एप्रिल) झालेल्या सामन्यात कोलकाताला चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ३२ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. ५ सामन्यांतील कोलकाताचा हा चौथा पराभव होता. त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. आता चेन्नई विरूद्धच्या पराभवानंतर अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) दुहेरी कात्रीत सापडला असून त्याच्यावर बीसीसीआयकडूनही (BCCI) कारवाई झाली आहे. या सामन्यानंतर रहाणेवर दंडात्मक कारवाई झाली, याची माहिती आयपीएलकडून देण्यात आली आहे. .IPL चे सामने ऑस्ट्रेलियात अन् BBL ची मॅच चेन्नईत! क्रिकेट चाहत्यांसाठी खूप मोठी बातमी; पडद्यामागे बऱ्याच हालचाली, BCCI....अजिंक्य रहाणेला १२ लाखांचा दंड (Fined) झाला आहे. कोलकाता संघाने चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात निर्धारित वेळेत २० षटके पूर्ण न केल्याने कर्णधार या नात्याने रहाणेला दंड ठोठावण्यात आला. आयपीएलच्या आचार संहितेतील कलम २.२२ अंतर्गत रहाणेवर ही कारवाई झाली, हे कलम षटकांची गती कमी राखण्यासंदर्भात आहे. यानुसार पहिल्यांदा संघाकडून निर्धारित वेळेपेक्षा षटके पूर्ण करण्यात उशीर झाला, तर त्या संघाच्या कर्णधाराला १२ लाखांचा दंड होतो. हीच चूक जर एकाच हंगामात दुसऱ्यांदा झाली, तर कर्णधाराला २४ लाखांचा आणि प्लेइंग इलेव्हनमधील खेळाडूंना (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित) ६ लाख किंवा सामना शुल्काच्या २५ टक्के दंड होतो. तसेच तिसऱ्यांदा चूक झाली, तर मात्र कर्णधाराला ३० लाखांच्या दंडासह एका सामन्याच्या बंदीला सामोरे जावे लागते, तसेच प्लेइंग इलेव्हनमधील खेळाडूंना (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित) १२ लाख किंवा सामना शुल्काच्या ३० टक्के दंड होतो..कोलकाताकडून २० षटके टाकण्यात उशीर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे केवळ कर्णधार म्हणून अजिंक्य रहाणेला दंड झाला आहे. सामन्यादरम्यान शेवटच्या षटकात याच चुकीमुळे ३० यार्ड सर्कल बाहेर कोलकाता संघाला ४ खेळाडूच ठेवण्याची पेनल्टीही लागली होती..कोलकाताचा पराभवया सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद १९२ धावा केल्या होत्या. चेन्नईसाठी संजू सॅमसन (४८), आयुष म्हात्रे (३८), डेवाल्ड ब्रेव्हिस (४१) आणि सर्फराज खान (२३) यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. कोलकाताकडून कार्तिक त्यागीने २ विकेट्स घेतल्या..IPL 2026 POINT TABLE: चुका करूनही चेन्नई सुपर किंग्स जिंकले! कोलकाता नाइट रायडर्सची विजयाची पाटी कोरीच, मुंबई इंडियन्सला धक्का....त्यानंतर १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या कोलताता संघाला २० षटकात ७ बाद १६० धावाच करता आल्या. त्यांच्यासाठी रोवमन पॉवेल (३१) आणि रमणदीप सिंग (३५) यांनीच ३० धावांचा टप्पा ओलांडला. यांच्याशिवाय सुनील नरेन (२४), अजिंक्य रहाणे (२८) आणि अंगक्रीश रघुवंशी (२७) यांनी सुरुवात चांगली केली, पण त्यांच्यापैकी कोणीही मोठी खेळी करू शकले नाहीत. चेन्नईकडून गोलंदाजी करताना नूर अहमदने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या.