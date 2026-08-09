'Yashasvi Jaiswal वर ४ सामन्यांच्या बंदीचे पत्र मॅच रेफरीने लिहून ठेवलं होतं...', अजिंक्य रहाणेचा 'त्या' वादाबद्दल खळबळजनक खुलासा

Ajinkya Rahane Reveals Saving Yashasvi Jaiswal from Ban: भारत आणि मुंबईचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे आणि यशस्वी जैस्वाल यांच्या नात्याबद्दल बऱ्याचदा चर्चा होते. यामागं कारण आहे ते २०२२ दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात झालेल्या घटनेचं. आता याबाबत रहाणेने भाष्य केले असून त्याने म्हटले आहे की त्याच्या हस्तक्षेपामुळे कदाचित जैस्वालवरील ४ सामन्यांची बंदी टळली. रहाणेने भारताकडून कसोटीत अफलातून कामगिरी केली आहे, याशिवाय त्याने मुंबई संघासाठीही चांगले योगदान दिले. अनेकवर्षे मुंबईचे नेतृत्व करताना त्याने मोठी विजेतीपदंही जिंकून दिली. त्यामुळे तो भारतीय क्रिकेटमधील एक आदरणीय खेळाडू म्हणूनही ओळखला जातो. त्यामुळे २०२२ मध्ये त्याने जैस्वालबाबत केलेल्या कृतीचेही अनेकांकडून कौतुक होते. .Ajinkya Rahane: 'धोनीच्या निवृत्तीनंतर विराट-शास्त्रींनी टीम इंडियाची मानसिकता बदलली...' रहाणे स्पष्टच बोलला.झाले असे की २०२२ मध्ये दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात रहाणे पश्चिम विभागेचे नेतृत्व करत होता. या संघात जैस्वाल, श्रेयस अय्यर असे मुंबईचे खेळाडूही होते. हा सामना दक्षिण विभागाविरुद्ध होत होता. या सामन्यात जैस्वाल आणि दक्षिण विभागाचा रवी तेजा यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. त्यावेळी जैस्वाल सातत्याने त्याला स्लेजिंग करत होता. त्यामुळे जैस्वालला पंचांनी दोन-तीन वेळा वॉर्निंगही दिली होती. पण तरी जैस्वाल स्लेजिंग करतच होता. अखेर रहाणेने त्यावेळी हस्तक्षेप केला आणि त्याने जैस्वालला काही काळासाठी ड्रेसिंग रुममध्ये परत जाण्यास सांगितले होते. त्यानंतर गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई क्रिकेट वर्तुळात रहाणे आणि जैस्वाल यांच्यातील संबंध बऱ्याचदा चर्चेत राहिले..दरम्यान, या घटनेबद्दल बोलताना रहाणेने आता खुलासा केला आहे की त्याने हस्तक्षेप केला नसता, तर परिस्थिती हाताबाहेर गेली असती. इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत रहाणेने सांगितले की 'सामन्यात स्लेजिंग होते, ते व्हायला पाहिजे, हे देखील मी मान्य करतो, कारण त्यामुळे मजा वाढते. पण त्यावेळी मला परिस्थितीची जाणीव झाली की गोष्टी हाताबाहेर जात आहेत.''हो, त्यावेळी यशस्वी जैस्वालला वाईट वाटलं असेल. पण आपण अशा अनेक घटना पाहिल्या आहेत की खेळाडूंवर बंदी घातली जाते आणि तुम्हाला माहित नसते, त्यावेळेत परिस्थितीत किती बदलते. एक संधी गेली, तर तुमची वेळही बदलू शकते, तुम्हाला समजतही नाही. त्यामुळे त्यावेळी मला परिस्थितीची जाणीव होती आणि मला वाटलं की दोन्ही खेळाडू आता हाताबाहेर जात आहेत, त्यामुळे माझ्या संघसहकाऱ्याला नियंत्रणात आणणे माझी जबाबदारी होती.'.याशिवाय रहाणेने असेही सांगितले की सामनाधिकारी वेंगालील नारायणन कुट्टी यांनी जैस्वालला ४ सामन्यांची बंदी घालण्याचीही तयारी केली होती, तसे पत्रही तयार होते. रहाणेने सांगितले, 'सामनाधिकारी ४ सामन्यांची बंदी घालण्यासाठी सज्ज होते आणि पत्रही लिहिलेलं होतं. त्यावेळी ते सामनाधिकारी माझ्याकडे आहे त्यांनी मला ते पत्र दाखवलं आणि सांगितलं की तू तसं केलं म्हणून मी हे पत्र आत्ता फाडतोय. त्या सामनाधिकाऱ्यांनी माझ्यासमोर ते पत्र फाडलं.''शेवटी मला याचाच आनंद होता की जैस्वालवर कोणतीही बंदी लागली नाही आणि तो आता भारतासाठी खेळतोय. तेव्हा काय होऊ शकलं असतं, तर कदाचित तो नंतर खेळू शकलाही नसता. तो प्रतिभाशाली खेळाडू आहे आणि त्याचं श्रेय मी काढून घेत नाहीये, पण तुम्हाला ते माहित नसतं.'दरम्यान, २०२२ च्या दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात नंतर जैस्वालने द्विशतक ठकताना २६५ धावा केल्या. त्यानंतर २०२३ मध्ये त्याने वेस्ट इंडिज दौऱ्यात भारतासाठी पदार्पण केले..Ajinkya Rahane New Journey: निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेचा मोठा निर्णय! म्हणाला, क्रिकेटने मला भरपूर काही दिलं, आता... .रहाणेने असंही सांगितलं की त्याने त्यावेळी जो निर्णय घेतला होता, तो त्याने मुंबई क्रिकेटमधून शिकलेल्या संस्कारातून घेतला होता. तो म्हणाला, 'चुका कोणाकडूनही होऊ शकतात. पण एक खेळाडू म्हणून तुम्ही तुमची ती सीमा ओलांडली नाही पाहिजे. त्यामुळे त्याला मैदानातून बाहेर पाठवणे ही माझी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. एक खेळाडू म्हणून त्याला वाईट वाटले असेल. मी विचार केला की त्याला माझ्याबद्दल वाईट वाटत असेल, तरी हरकत नाही, पण मला वाटतं त्याक्षणी त्याच्यासाठी ते योग्य होतं. मी त्याला सांगितलं होतं की काही षटके होईपर्यंत आत जा, डोक्यावर बर्फ ठेव आणि मग परत ये.'दरम्यान रहाणेने काही दिवसांपूर्वीच सर्वप्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.