Ajinkya Rahane: 'धोनीच्या निवृत्तीनंतर विराट-शास्त्रींनी टीम इंडियाची मानसिकता बदलली...' रहाणे स्पष्टच बोलला

AJINKYA RAHANE ON VIRAT KOHLI - RAVI SHASTRI ERA: भारतीय संघाला काही अफलातून कसोटी कर्णधार मिळाले, ज्यात विराट कोहलीचेही नाव घेतले जाते. तो भारताचा कसोटीतील सर्वात यशस्वी कर्णधारही राहिला. एमएस धोनीच्या निवृत्तीनंतर त्याला कर्णधार करणे, हे भारतीय क्रिकेटमधील उल्लेखनीय घटना होती, असं भारताचा माजी क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेने म्हटले आहे. त्याने म्हटले की विराट आणि रवी शास्त्री यांनी मिळून भारतीय संघाची मानसिकता बदलली. नुकताच क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला रहाणे स्टिक टू क्रिकेट या पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाला होता. त्याच्यासह या पॉडकास्टमध्ये इंग्लंडचे मायकल वॉन, सर ऍलिस्टर कूक, फिल टफनेल आणि डेव्हिड बम्बल लॉईड होते. या पॉडकास्टमध्ये रहाणेने विराट आणि शास्त्री यांच्या प्रभावाबाबत भाष्य केले..IND vs SL, Test: भारताची चिंता वाढली! ७ ऑगस्टच्या सामन्याबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट.बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी २०१४-१५ या कसोटी मालिकेतील बॉक्सिंग डे कसोटीनंतर तत्कालिन भारतीय कर्णधार धोनीने कसोटीतून निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यानंतर लगेचच कोहलीकडे पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्याच्या नेतृत्वात भारताने आक्रमक क्रिकेट खेळले, तसेच भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी मायदेशात आणि परदेशातही वर्चस्व गाजवले. त्या संघाचा रहाणे देखील महत्त्वाचा भाग राहिला. खरंतर त्या संघाचे अनेक वर्षे रहाणेने उपकर्णधारपदही सांभाळले..रहाणे म्हणाला, 'जेव्हा एमएस धोनी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त झाला, त्यानंतर विराट कोहली आणि रवी शास्त्री यांनी भारतीय क्रिकेटला कणखर बनवले, विशेषत: परदेशातील कसोटींमध्ये. आम्ही अधिक आक्रमक, निर्भीड आणि नेहमीच पुढाकार घेणारे झालो. विराट मला नेहमी सांगायचा की जर तुला पहिल्या चेंडूपासून आक्रमक व्हावं वाटत असेल, तर हो. तो खेळाडूंना निडर होऊन खेळण्यासाठी आत्मविश्वास द्यायचा.'विराटच्या नेतृत्वात भारतीय संघ अनेक वर्षे आयसीसी कसोटी क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर राहिला, तसेच भारताने पहिल्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या अंतिम फेरीतही धडक मारली होती. तसेच जवळपास १० वर्षे भारतीय कसोटी संघाने मायदेशात निर्विवाद वर्चस्व ठेवले होते..दरम्यान, गेल्या काही वर्षात भारतीय कसोटी संघाने अनेक चढ-उतार पाहिले. भारताला न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका या संघाकडून घरच्या मैदानात कसोटी मालिकेत व्हाईटवॉश स्वीकारावा लागला. तसेच भारतीय कसोटी संघाची एकूण कामगिरी फारशी बरी झाली नव्हती. यादरम्यान, रहाणे गेल्या दोन वर्षांपासून कसोटी संघातून बाहेर होता. त्यावेळी संघाची कामगिरी पाहून निराश झाल्याचे त्याने म्हटले..IND vs SL Live Streaming: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेचे काउंटडाऊन सुरू! कुठे पाहता येणार सामने लाईव्ह? पाहा संपूर्ण डिटेल्स.तो म्हणाला, 'गेल्या दोन वर्षांपासून कसोटी क्रिकेट खेळत नसल्याने घरी होतो. त्यावेळी भारतीय कसोटी संघाला भारतातही कसोटी सामना हरताना पाहून असं वाटलं की या संघाला एका मजबूत व्यक्तीमत्त्वाची गरज आहे. ते व्यक्तीमत्त्व घजवावं लागतं. मानसिक कणखरपणा आणि स्पर्धात्मक क्रिकेट, या गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. 'याशिवाय रहाणेने कोणत्याही संघाचं नाव न घेता म्हटले की आधुनिक क्रिकेटपटू कसोटी सामन्यातील कठीण टप्प्यांमध्ये टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असलेला संयम गमावत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.