MS Dhoni च्या रूममध्ये एकत्र जमतो संपूर्ण संघ, पण 'ही' एक गोष्ट झाली की थेट नो-एन्ट्री, अजिंक्य रहाणेचा खुलासा

Ajinkya Rahane Reveals MS Dhoni’s Strict Boundary for Teammates : भारताचा दिग्गज खेळाडू एमएस धोनी हा सर्वोत्तम फलंदाजांमध्ये गणला जातो. भारताच्या सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी तो आहे. त्याच्या अनोख्या नेतृत्वाबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. याशिवाय त्याच्या खोलीचे दरवाजे कायमच सर्वांसाठी उघडे असतात, याबाबत अनेक खेळाडूंनी खुलासा केला आहे. पण याबाबतीत एक अटही होती, त्याबद्दल अजिंक्य रहाणेने खुलासा केला आहे. .IND vs SL Warm UP Match: केएल राहुल करतोय टीम इंडियाचे नेतृत्व, मग शुभमन गिलला नेमकं काय झालं? BCCI ने दिली माहिती.खरंतर धोनी खेळत असलेल्या संघातील खेळाडू, विशेषतः संघातील तरुण सदस्य, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या तणावापासून दूर आराम करण्यासाठी, गप्पा मारण्यासाठी आणि मोबाईल किंवा व्हिडिओ गेम्स खेळण्यासाठी अनेकदा धोनीच्या खोलीत एकत्र जमायचे, असं अनेक भारतीय खेळाडूंनी तसेच चेन्नई सुपर किंग्स संघाचा भाग राहिलेल्या खेळाडूंनी सांगितले आहे. पण रहाणेने धोनीच्या खोलीत केव्हा परवानगी नव्हती, याबाबत माहिती दिली..रहाणेने ओव्हरलॅप क्रिकेट युट्यूब चॅनेलवर बोलताना सांगितले की 'धोनी खूप शांत आणि संयमी आहे आणि तो सर्वसामान्य माणसासारखा आहे. त्याची खोली जवळजवळ नेहमीच कोणालाही काहीही करण्यासाठी खुली असायची. अनेकदा १० ते १२ खेळाडू किंवा संपूर्ण संघही त्याच्या खोलीत असायचा. पण जेव्हा त्याच्या खोलीचा दरवाजा बंद असायचा, तेव्हा मात्र कोणालाही आत परवानगी नव्हती.'.रहाणे अनेकवर्षे धोनीसोबत खेळत असल्याने त्याला चांगला ओळखतो. रहाणे धोनीसोबत भारतीय संघ, रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स संघाकडूनही एकत्र खेळला आहे. तो धोनीच्या नेतृत्वातही खेळला आहे. दरम्यान, रहाणे नुकसाच काही दिवसांपूर्वी सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त झाला आहे. त्याने ८५ कसोटी, ९० वनडे आणि २० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले आहेत..Ajinkya Rahane: 'धोनीच्या निवृत्तीनंतर विराट-शास्त्रींनी टीम इंडियाची मानसिकता बदलली...' रहाणे स्पष्टच बोलला.धोनीबद्दल सांगायचे झाले, तर २०२० मध्येच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. पण त्याने आयपीएलमध्ये खेळणे कायम केले आहे. तो २०२६ साठीही चेन्नई सुपर किंग्सचा भाग होता. पण दुखापतीमुळे तो यंदाच्या हंगामात खेळला नाही. त्यामुळे त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चांनी जोर धरला होता. २०२६ चा हंगाम त्याचा अखेरचा हंगाम असल्याचेही म्हटले जात आहे. मात्र, धोनीने याबाबत कोणतेही भाष्य केले नाही. त्यामुळे आता चेन्नई सुपर किंग्स आणि धोनी २०२७ मध्ये खेळण्याबाबत काय निर्णय घेणार, याकजे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.