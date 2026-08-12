Cricket

Ajinkya Rahane निवृत्तीनंतर घेणार 'फ्रेश गार्ड'; भारत-श्रीलंका मालिकेतून करणार नवी सुरुवात!

Ajinkya Rahane to Make Test Commentary Debut: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात १५ ऑगस्टपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जाणार आहे. या मालिकेत अजिंक्य रहाणे एका नव्या भूमिकेत दिसणार आहे.
India vs Sri Lanka Test

Ajinkya Rahane Set for Commentary Debut

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Ajinkya Rahane Marathi News: भारताचा माजी क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेने दोन आठवड्यांपूर्वीच भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. पण असे असले तरी आगामी भारत आणि श्रीलंका (India vs Sri Lanka) यांच्यात होणाऱ्या कसोटी मालिकेत तो दिसणार आहे. मात्र तो मैदानात खेळताना नाही, तर एका वेगळ्याच भूमिकेत दिसणार आहे.

India vs Sri Lanka Test
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