Ajinkya Rahane निवृत्तीनंतर घेणार 'फ्रेश गार्ड'; भारत-श्रीलंका मालिकेतून करणार नवी सुरुवात!

Ajinkya Rahane Marathi News: भारताचा माजी क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणेने दोन आठवड्यांपूर्वीच भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. पण असे असले तरी आगामी भारत आणि श्रीलंका (India vs Sri Lanka) यांच्यात होणाऱ्या कसोटी मालिकेत तो दिसणार आहे. मात्र तो मैदानात खेळताना नाही, तर एका वेगळ्याच भूमिकेत दिसणार आहे. .Ajinkya Rahane : ना रोहित, ना कोहली; निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेला पहिला कॉल कुणी केला? म्हणाला, तू आणखी खेळायला हवं होतंस....अजिंक्य रहाणे या मालिकेत समालोचक (Commentary) म्हणून समालोचन कक्षात दिसेल. समालोचक म्हणून भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील मालिका रहाणेसाठी पदार्पणाची मालिका असेल. तो या आधी क्रिकेटमध्ये खेळाडू म्हणून व्यस्त होता. परंतु आता रहाणे समालोचक म्हणून त्याचे कौशल्य दाखवणार आहे. त्याला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कने कॉमेट्री पॅनलमध्ये सामील केले आहे..या नव्या भूमिकेबद्दल रहाणेने आनंद व्यक्त करताना म्हटले आहे की इतकीवर्षी खेळल्यानंतर आता क्रिकेटकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहाणे माझ्यासाठी सौभाग्याची गोष्ट आहे. अनुभव, खेळातील बारकाई सांगण्यासाठी आणि कसोटी क्रिकेटची दिशा बदलणारे क्षण, रणनिती आणि निर्णयांबद्दल क्रिकेटप्रेमींना सांगण्यासही उत्सुक असल्याचे त्याने म्हटले.भारत आणि श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. पहिला सामना गॉलला १५ ते १९ ऑगस्टदरम्यान होणार आहे. त्यानंतर कोलंबोमध्ये दुसरा कसोटी सामना २३ ते २७ ऑगस्टदरम्यान खेळला जाईल..दरम्यान, रहाणेने भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली, तरी त्याने प्रोफेशनल क्रिकेट खेळणे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो युरोपियन टी२० प्रीमियर लीगच्या पहिल्या हंगामात खेळताना दिसणार आहे. तो अॅमस्टरडॅम फ्लेम्स या फ्रँचायझी संघाकडून या स्पर्धेत खेळणार आहे..'Ajinkya Rahane ने बुडणारं जहाज वाचवलेलं, पण त्याला श्रेय मिळालं नाही...', गावसकरांचा भारतीय क्रिकेटवर निशाणा.रहाणेने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत ८५ कसोटी सामने खेळताना १२ शतके आणि २६ अर्धशतकांसह ५०७७ धावा केल्या आहेत. ९० वनडे सामन्यांत त्याने ३ शतके आणि २४ अर्धशतकांसह २९६२ धावा केल्या आहेत. २० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत त्याने ३७५ धावा केल्या आहेत.रहाणेने राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स, मुंबई इंडियन्स, रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या संघांचे आयपीएलमध्ये प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने आयपीएलमध्ये २१२ सामने खेळले असून २ शतकांसह ५३६७ धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर आयपीएलमध्ये ६ चेंडूत ६ षटकार मारण्याचा विक्रमही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.