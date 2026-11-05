Ajinkya Rahane Wife Radhika: अजिंक्य रहाणेच्या पत्नीची मुंबईत कोट्यवधींची प्रॉपर्टी! खरेदी केले दोन आलिशान फ्लॅट, एकूण किंमत किती?

Ajinkya Rahane Wife: भारतीय क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे याची पत्नी राधिका रहाणे सध्या चर्चेत आहे. राधिकाने मुंबईतील दादर परिसरात दोन आलिशान फ्लॅट खरेदी केले आहेत. या दोन्ही फ्लॅटची एकूण किंमत तब्बल २४.७५ कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे, हे फ्लॅट अजून बांधून पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे राधिकाला या घरांचा ताबा मिळण्यासाठी २०२८ सालापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे..राधिकाने हे दोन्ही फ्लॅट दादर पश्चिम येथील केळुस्कर रोड साऊथ परिसरातील ओशियाना या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत खरेदी केले आहेत. माहितीनुसार, या दोन्ही फ्लॅटचा करार २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नोंदवण्यात आला आहे.या दोन्ही फ्लॅटचं मिळून क्षेत्रफळ ३,३९१.७५ चौरस फूट आहे. यासोबतच सहा गाड्यांच्या पार्किंगची सुविधाही मिळणार आहे..IND vs NZ 1st ODI Live : विराट कोहलीने इतिहास रचला, वन डे क्रिकेटमध्ये अभूतपूर्व विश्वविक्रम नोंदवला; जगातला पहिलाच फलंदाज....यातील एका फ्लॅटचं क्षेत्रफळ १,९१३.४१ चौरस फूट असून, त्याची किंमत १३.९७ कोटी रुपये आहे. तर दुसऱ्या फ्लॅटचं क्षेत्रफळ १,४७८.३४ चौरस फूट असून, त्याची किंमत १०.७९ कोटी रुपये आहे. .या व्यवहारासाठी राधिका रहाणे यांनी सुमारे १.२३ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून महिलांना घर खरेदी करताना स्टॅम्प ड्युटीमध्ये एक टक्क्यांची सवलत दिली जाते. राधिकालाही या सवलतीचा फायदा मिळाला आहे..Chinman Sutar World Record : २५४ वर्षांत न घडलेलं घडलं! मराठमोळ्या चिन्मय सुतारचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, क्रिकेट इतिहासातील मोठी घडामोड .राधिका आणि अजिंक्य यांच लग्न हे २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी झाल होत, ते दोघेही बालपणीचे मित्र आहेत. राधिका रहाणे या इंटेरिअर डिझायनर असून सोशल मीडियावरही सक्रिय आहेत. मुंबईतील दादरमधील शिवाजी पार्क परिसर हा उच्चभ्रू भाग म्हणून ओळखला जातो. या परिसरात चांगल्या सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी असल्याने अनेकांची येथे घर घेण्याची पसंती असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.