Shreyas Iyer अडीच वर्षे T20I संघातून बाहेर असूनही का झाला थेट टीम इंडियाचा कॅप्टन? अजित आगरकरांनी सांगितलं खरं कारण

India's New T20I Captain: शनिवारी (६ जून) बीसीसीआयच्या निवड समितीने आगामी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यांसाठी, तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय टी२० संघांची घोषणा केली आहे. जूनच्या अखेरीस भारतीय संघ आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जाईल. तसेच सप्टेंबरमध्ये जपानला होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघ खेळेल. या सामन्यांसाठी संघाची घोषणा करताना नेतृत्व बदलाचीही घोषणा केली. बीसीसीआयने (BCCI) आता नवा टी२० कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची (Shreyas Iyer) आणि उपकर्णधार म्हणून तिलक वर्माची (Tilak Varma) नियुक्ती केली आहे. श्रेयस सूर्यकुमार यादवची (Suryakumar Yadav) जागा घेईल. तीन महिन्यांपूर्वी टी२० वर्ल्ड कप जिंकून देणारा कर्णधार सूर्यकुमारला त्याच्या खराब फॉर्ममध्ये कर्णधारपद आणि टी२० संघातील जागाही गमवावी लागली आहे. .India T20I Squad: सूर्या ते हार्दिक... T20 वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघातील ४ मॅच विनर्सलाच मिळाला डच्चू! एका फिनिशरचाही समावेश.विशेष म्हणजे श्रेयस अय्यर गेल्या अडीच वर्षांपासून भारतीय संघासाठी टी२० सामना खेळलेला नाही. तो शेवटचा डिसेंबर २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताकडून टी२० सामना खेळला होता. त्याला दोन वर्षांनी जानावारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० संघात संधी मिळाली होती. पण त्यावेळी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ संघातील खेळाडूंना प्राधान्य देण्यात आल्याने त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नव्हती. आता अडीच वर्षे भारतासाठी टी२० न खेळताही त्याचे पुनरागमन थेट कर्णधार म्हणून होणार आहे. याबाबत संघ जाहीर करताना निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे..त्यांनी श्रेयसचे आयपीएलमध्ये चांगले नेतृत्व केले असल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणाले, 'श्रेयस अय्यरबद्दल सांगायचे झाले, तर आपण सर्वांनीच त्याने गेल्या काही वर्षात वेगवेगळ्या फ्रँचायझींचे नेतृत्व करताना काय केले आहे, हे पाहिले आहे. त्यातही नक्कीच तो एकदा जिंकला आहे. आणि नुकतेच चांगल्या सुरुवातीनंतर त्याच्यासाठी कठीण हंगाम राहिला.''एक कर्णधार काय करतो, ते सर्व करताना आपण त्याला पाहिले आहे. त्याची स्वत:ची कामगिरीही चांगली झाली आहे. तो टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्येही जागा मिळवण्याच्या जवळ होता. पण त्यावेळी सूर्यकुमारही संघात असल्याने त्याच्यासाठी जागा बनत नव्हती. पुरेशा अनुभवासह मला वाटतं तो टी२० कर्णधारपदासाठी उत्तम उमेदवार होता. नक्कीच हे त्याच्यासाठी वेगळे आव्हान असेल.'.तो २०१८ पासून आयपीएलमध्ये नेतृत्व करत असून त्याने २०२० मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सला, २०२४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सला आणि २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सला, अशा ३ वेगवेगळ्या संघांना आयपीएलच्या अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचवले आहे. यातील कोलकाता संघाला त्याने २०२४ मध्ये विजेतेपदही मिळवून दिले होते. इतकेच नाही, तर श्रेयसच्या नेतृत्वात मुंबईच्या संघाने २०२४ मध्ये सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीही जिंकली आहे, कर्णधार म्हणूनच नाही, तर श्रेयसने फलंदाजीतही धावा केल्या आहेत. त्याने दोन वर्षात टी२० क्रिकेटमध्ये १००० हून अधिक धावा केल्या आहेत. यात आयपीएलमध्ये २०२५ हंगामात ६०४ धावा आणि २०२६ हंगामात ४९८ धावा केल्या होत्या. याशिवाय श्रेयस भारतीय वनडे संघाचा उपकर्णधार आहे आणि संघातील प्रमुख फलंदाजही आहे..India T20I Squad for England Tour: सूर्याला डच्चू! अडीच वर्षांपासून बाहेर असलेला खेळाडू झाला कर्णधार; वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.सूर्यकुमारला वगण्यावर काय म्हणाले आगरकर?सूर्यकुमारला भारतीय टी२० संघातून वगळण्याबाबत आगरकर म्हणाले, 'सूर्याबद्दल सांगायचे झाले, तर त्याला टी२० कर्णधारपदावरून काढणे कठीण निर्णय होता. त्याचा फॉर्म चांगला नव्हता आणि आम्ही पुढच्या दोन वर्षांचा विचार करत आहोत. आम्हाला वाटलं की पुढे जाण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे.'आगरकरांनी असंही सांगितलं की त्याला कर्णधारपदावरून ताढण्यावरून बरीच चर्चा झाली, कारण नुकताच भारताने त्याच्या नेतृत्वात टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. पण श्रेयसही चांगला खेळत आहे. त्यामुळे आमच्यासाठी त्याने काम हलकं केले.'सूर्यकुमारने फलंदाजीत गेल्या काही महिन्यात फारशी चांगली कामगिरी केलेली नाही. टी२० वर्ल्ड कपमध्येही त्याला अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यानंतर फारशी खास खेळी करता आली नव्हती. तसेच आयपीएल २०२६ मध्येही तो फार काही विशेष करू शकला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.