Cricket

India T20I Squad: सूर्या ते हार्दिक... T20 वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघातील ४ मॅच विनर्सलाच मिळाला डच्चू! एका फिनिशरचाही समावेश

इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय टी२० संघाची घोषणा झाली आहे. मात्र टी२० वर्ल्ड कप २०२६ जिंकलेल्या ४ खेळाडूंना भारताच्या संघात टी२० संघात संधी मिळालेली नाही.
Suryakumar yadav - Hardik Pandya

Suryakumar yadav - Hardik Pandya

Sakal

Pranali Kodre
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अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने शनिवारी (६ जून) इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय टी२० संघाची घोषणा केली आहे. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात आयर्लंडमध्ये २ टी२० सामने भारताला खेळायचे आहेत, तर इंग्लंडमध्ये १ जुलैपासून पाच टी२० सामने भारतीय संघ खेळेल. याशिवाय सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीही भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. या संघांची घोषणा करताना निवड समितीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे भारताचा टी२० कर्णधार बदलण्यात आला आहे.

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