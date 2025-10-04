India ODI Squad : रोहित शर्मा, विराट कोहली २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणार का? अजित आगरकर म्हणाला...

भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली वनडे मालिकेत खेळणार असून शुभमन गिलला वनडे संघाचे कर्णधारपद देण्यात आले आहे. विराट आणि रोहितच्या फिटनेसबाबत निवड समिती अध्यक्ष अजित आगकरने माहिती दिली..भारतीय क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळण्यासाठी लवकरच जाणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेने या दौऱ्याला सुरुवात होणार आहे. भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी अशी की या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली दोघेही खेळताना दिसणार आहे. त्यांना भारताच्या संघात संधी देण्यात आली आहे. शनिवारी (४ ऑक्टोबर) भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली. मात्र ही घोषणा करताना एक मोठा निर्णयही घेण्यात आला की रोहित आता केवळ खेळाडू म्हणून खेळेल, तर वनडे संघाचे कर्णधारपद यापुढे शुभमन गिल सांभाळणार आहे..Rohit Sharma ला हटवून शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार का केलं? अजित आगरकरने खरं कारण सांगितलं.शुभमन गिल गेल्या काही वर्षापासून वनडे संघाचा उपकर्णधार होता. पण आता आगामी वनडे वर्ल्ड कप २०२७ च्या दृष्टीने त्याला कर्णधार म्हणून पुरेसा वेळ मिळावा, तसेच तीन वेगवेगळ्या कर्णधारांसोबत काम करणे कठीण असल्याने नेतृत्व बदलाचा निर्णय घेतल्याचे निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकरनी स्पष्ट केले. दरम्यान नेतृत्वबदल झाल्यानंतर आता असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की रोहित आणि विराट वनडेमध्ये अजून किती काळ खेळणार आहेत. त्यांना २०२७ वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत कायम केले जाणार का?याबाबत संघ जाहीर करताना झालेल्या पत्रकार परिषदेत अजित आगरकरला विराट आणि रोहित यांच्या वनडेतील भवितव्यावर आणि फिटनेसवर प्रश्न विचारण्यात आला होता, त्यावर त्याने फिटनेसबाबत उत्तर दिले, मात्र भवितव्याबाबत फार बोलणं झालं नसल्याचे सांगितले..India Squad for Australia : रोहित शर्मा, विराट कोहलीच्या ODI भविष्याबाबत संकेत मिळाले, पण दोन खेळाडूंचं करियर संपल्यातच जमा झाले! संघात त्यांचे नावच नाही.आगरकर म्हणाला, 'त्या दोघांनीही त्यांच्या फिटनेस टेस्ट पास केल्या आहेत आणि त्यांनी आवश्यक असलेले मापदंडही पार केले आहेत. जितकं मला किंवा निवड समितीला माहित आहे, त्यानुसार त्यांनी सर्व गरजेचे निकष आवश्यक आहेत. साधारणत: निवड करण्यापूर्वी आम्ही सीईओकडे नाव सादर करतो आणि खात्री करून घेतो की ते खेळाडू तंदुरुस्त आहेत. पण मी त्यापेक्षा अधिक काही ऐकलेलं नाही.'याशिवाय आगरकने हे देखील स्पष्ट केले की २०२७ वर्ल्ड कप अद्याप दूर असून त्या संघाबाबत अधिक काही बोलणे योग्य नाही. विराट आणि रोहित दिग्गज आहेत. त्यांनी भारतासाठी खूप धावा केल्या आहेत. तसेच यापुढेही ते धावा करत राहतील, ही अपेक्षा आहे. ते संघाचे नेते आहेत, असंही आगरकरने म्हटले..वनडे कर्णधार म्हणून रोहितची कामगिरीरोहित शर्माने वनडेमध्ये ५६ सामन्यांत नेतृत्व करताना ४२ सामने जिंकले आणि १२ सामने पराभूत झाले आहेत. त्याच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने २०२३ वनडे वर्ल्ड कपचे उपविजेतेपद जिंकले, तर चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले आहे. रोहितने यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असल्याने सध्या तो केवळ वनडेत खेळताना दिसतो..ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघवनडे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), यशस्वी जैस्वालटी२० संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.