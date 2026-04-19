Ajit Agarkar यांचं भवितव्य BCCI ने ठरवलं! वर्ल्ड कप २०२७ चा विचार करून निवड समिती अध्यक्षांबद्दल काय झाला निर्णय?

Ajit Agarkar Future Upadate: भारताचे निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांच्या भवितव्याबाबत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारताला पुढच्या वर्षी वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धा (World Cup 2027) खेळयची आहे. त्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजत आहे. आगरकर (Ajit Agarkar) यांचा निवड समिती अध्यक्ष (Selection Committee Chief) म्हणून जून २०२६ पर्यंत कार्यकाळ होता. मात्र आता तो कार्यकाळ वाढवण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे. .Team India: 'गौतम गंभीरचे अनेक शत्रू, ५ सिलेक्टर्सपैकी ४ जणं....' माजी संघसहकाऱ्याचं खळबळजनक दावा.आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने मर्यादीत षटकात मोठे यश मिळवले आहे. तसेच या काळात संघातील संक्रमणही झाले. या दोन्ही गोष्टींवर प्रभावित होऊन बीसीसीआयने आणखी एक वर्ष आगरकर यांना अध्यक्ष म्हणून कायम केले असल्याचे मीडिया रिपोर्ट्स आहेत. आगरकर निवड समितीचे अध्यक्ष असताना भारताने टी२० वर्ल्ड कप २०२४, चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ या आयसीसी स्पर्धा जिंकल्या. तसेच भारतीय संघ २०२३ वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात पोहचला होता..इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की 'आगरकर यांच्या कार्यकाळात भारतीय संघात सहज संक्रमण घडले आणि त्यांनी काही निर्भयपणे मोठे निर्णय घेतले. त्यामुळे बोर्डाला वाटत आहे की त्यांनी पदावर कायम रहावे. त्यांना अद्ययावत माहिती देण्यासाठी बीसीसीआयचे पदाधिकारी आयपीएल सामन्यांदरम्यान त्याच्याशी संवाद साधतील.'.सूर्यकुमार यादवचे भवितव्य मात्र टांगणीलाटी२० वर्ल्डकप २०२६ विजेत्या भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भवितव्य मात्र टांगणीला लागले आहे. सध्या सूर्यकुमारचा फॉर्म सध्या फारसा चांगला नाही. त्यामुळे त्याच्या संघातील स्थानावर प्रश्नचिन्ह आहे. तो भारताचा वनडे आणि कसोटी संघाचा नियमित सदस्य नसला, तरी टी२० संघाचा कर्णधार आहे. भारताला २०२८ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिक देखील खेळायचे आहे. या दोन महत्त्वाच्या स्पर्धांचा विचार करता टी२० संघातील सूर्यकुमारच्या जागेबाबत चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे..अजित आगरकर खरा गेम चेंजर! गौतम गंभीरच्या 'हो'ला 'हो' देण्यास नकार, घेतले धाडसी निर्णय; तेव्हा टीका झाली अन् आता होतंय कौतुक....जुलैमध्ये भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. हा दौरा सूर्यकुमारसाठी स्वत:ला सिद्ध करण्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या दौऱ्यानंतर त्याला पुढे संधी मिळणार की नाही, याचा निर्णय होऊ शकतो. तसेच टी२० संघाच्या नेतृत्वाबाबतही येत्या काही महिन्यात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.