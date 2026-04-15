Team India: 'गौतम गंभीरचे अनेक शत्रू, ५ सिलेक्टर्सपैकी ४ जणं....' माजी संघसहकाऱ्याचं खळबळजनक दावा

भारतीय संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या (Gautam Gambhir) मार्गदर्शानाखाली भारतीय संघाने गेल्या दीड वर्षात २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी, आशिया कप २०२५ आणि २०२६ टी२० ट्रॉफी या आयसीसीच्या मोठ्या स्पर्धा जिंकल्या. भारतीय संघाची (Team India) मर्यादीत षटकांमधील कामगिरी चांगली झाली असली, तरी कसोटीत मात्र भारतीय संघाला काही मोठ्या पराभवांना सामोरे जावे लागले. त्याच गेल्या वर्षी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली (Rohit Sharma & Virat Kohli) या दोघांनीही अचानक कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. याशिवाय संघात अचानक झालेले मोठे बदल यामुळे गौतम गंभीर सातत्याने टीकेचा धनी ठरत आला आहे. मात्र आता गंभीरचा माजी संघसहकारी मुनाफ पटेल (Munaf Patel) याने त्याची पाठराखण केली आहे. मुनाफच्या मते गंभीर हा खरा व्यक्ती आहे, त्यामुळे अनेक लोकांना तो आवडत नाही. .टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना मुनाफ म्हणाला, 'एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर गौतम गंभीरसारख्या मुख्य प्रशिक्षकला काढून टाकाल, तर खेळाडूंना सांभाळणं फार कठीण असेल. तो खरा व्यक्ती आहे. तो जे सत्य आहे, तेच बोलतो आणि ते लोकांना आवडत नाही.'.मुनाफ पुढे म्हणाला, 'गंभीर आजच्या काळात खेळाडूंना सांभाळू शकणारा एकमेव व्यक्ती आहे. त्याच्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्या प्रशिक्षकाला या खेळाडूंना सांभाळता येणार नाही. कारण अजूनही त्याला खेळाडू घाबरतात, कारण त्याला क्रिकेट आवडतं, पैसे नाही. तो पैशासाठी कधीही वाद घातलाना दिसणार नाही. त्याला पैशांची गरज नाही आणि कधीही तो तसा नव्हता. मी असं म्हणत आहे की गंभीर प्रामाणिक माणूस आहे. तो सत्य बोलतो. खूप लोकांना आवडत नाही, कारण तो तोंडावर होलतो. तो विश्वासघात करणारा व्यक्ती नाहीये.'.गंभीरने जुलै २०२४ पासून प्रशिक्षकपद सांभाळले आहे. तो प्रशिक्षक झाल्यापासून संघात संक्रमण सुरू असून अनेक अनुभवी खेळाडूंनी निवृत्ती घेतली असून नव्या दमाचा भारतीय संघ तयार होत आहे. मुनाफ म्हणाला, गंभीरकडे खेळाडूंना संघातून काढण्याची धमक आहे. तसेच प्रशिक्षकाने खेळाडूंचा मित्र बनू नये, नाहीतर वचक राहत नाही, असंही मुनाफ म्हणाला. तो म्हणाला, 'जर गंभीरने तीन वर्षांनंतर हे पद सोडले, तर तुम्ही पाहाल सर्व किती विघरलेलं असेल. कारण तो नियंत्रण ठेवतो. त्याचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. तो खेळाडूंचा मित्र नाहीये, जर तो मित्र झाला, तर संपूर्ण प्रणाली खराब होईल. थोडी तरी भीती हवी.'.मुनाफने अनेक लोकं गंभीरच्या विरोधात आहेत, तरी तो काम करत असल्याचे म्हटले आहे. मुनाफ म्हणाला, 'विचार करा, गौतम गंभीरने हे काम करताना किती शत्रू बनवले आहेत. सलामलोचकांच्या पॅनलमध्येही १० पैकी ८ जणं त्याच्या विरोधात आहेत. ५ निवडकर्त्यांपैकी ४ जणं त्याच्याविरोधात आहेत. पण तरी तो त्याचं काम करत आहे.'.