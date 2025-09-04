Asia Cup 2025: रिंकू सिंगला भारताच्या प्लेइंग-११ मध्ये संधी मिळणार नाही; वाचा असं कोण म्हणतंय

आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची तयारी सुरू आहे. रिंकू सिंगच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह असूनही निवड समितीने त्याच्यावर विश्वास ठेवला आहे. मात्र, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेला आता केवळ ५ दिवस उरले आहेत, भारतीय संघही लवकरच या स्पर्धेसाठी तयारी सुरू करणार आहे. गेल्याच महिन्यात भारताचा १५ जणांचा संघ आशिया कप स्पर्धेसाठी निवडण्यात आला आहे. संघ निवडीवरूनही बरीच चर्चा झाली आहे. आशिया कप २०२५ या टी२० प्रकारात होणाऱ्या स्पर्धेत सूर्यकुमार यादव भारताचा कर्णधार आहे. आता त्याच्यासमोर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर समोर प्लेइंग ११ मध्ये कोणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न असणार आहे..Asia Cup 2025 : भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या तिकीट विक्रीला सुरूवात; जाणून घ्या कसे खरेदी करता येणार, किंमत किती.दरम्यान, आशिया कपसाठी रिंकू सिंगची निवड होईल की नाही, यावर बरेच प्रश्न विचारण्यात येत होते. कारण त्याची गेल्या वर्षभरात फारशी चांगली कामगिरी झालेली नाही. गेल्या १३ टी२० सामन्यात त्याने भारतासाठी एकच अर्धशतक केले आहे. मात्र असे असले तरी निवड समितीने त्याच्यावरील विश्वास कायम ठेवताना त्याला १५ जणांच्या संघात संधी दिली आहे. मात्र असे असले तरी तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याची शक्यता कमी असल्याचं मत माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने व्यक्त केले आहे..रिंकू गोलंदाजी विभागातही फारसे योगदान देत नाही. तसेच त्याचा फलंदाजीतील फॉर्ममध्येही सातत्य दिसले नाही. त्याला आयपीएल २०२५ मध्येही फारशी चमक दाखवता आली नाही. त्याने उत्तर प्रदेश टी२० लीगमध्ये आक्रमक खेळ केला आहे. पण तरी त्याच्याऐवजी शिवम दुबेला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.आकाश चोप्राला त्याच्या युट्युब चॅनेलवर एका युझरने प्रश्न विचारला होता की शशांक सिंगला फिनिशर म्हणून का निवडण्यात आले नाही. त्यावर बोलताना आकाश चोप्रा म्हणाला, 'हा चांगला प्रश्न आहे, त्याचीही वेळ येईल. पण नजीकच्या काळात संधी मिळेल, असं वाटत नाही कारण संघात जागा नाही.'.आकाश पुढे म्हणाला, 'रिंकू फिनिशर असून त्याला सध्या बाहेर बसावे लागेल. शिवम दुबेला जर संधी मिळाली, तर तो ७ व्या क्रमांकावर खेळू शकतो. हार्दिक पांड्या आणि जितेश शर्माही संघात आहेत. त्याच्यासाठी (शशांक) जागा कुठे आहे?'शिवम अष्टपैलू खेळाडू असल्याने गोलंदाजी आणि फलंदाजी अशा दोन्ही विभागात योगदान देण्याची क्षमता त्याच्याकडे आहे. .Asia Cup History: ३ संघांपासून सुरू झाला होता प्रवास, दुसऱ्याच हंगामात भारताने घेतलेली माघार...; जाणून घ्या इतिहास.तसेच शशांक सिंगने २०२४ आणि २०२५ आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळताना चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने २०२४ आयपीएलमध्ये ३५० धावा केल्या होत्या, तर २०२५ आयपीएमध्ये ३५४ धावा केल्या होत्या. दुसरीकडे रिंकू सिंगला मात्र २०२४ मध्ये १६८ आणि २०२५ मध्ये २०६ धावाच करता आल्या होत्या. दरम्यान, आता प्लेइंग इलेव्हनचा समतोल भारताचे संघव्यस्थापन कसा राखणार हे पाहावे लागणार आहे.भारताला आशिया कप २०२५ स्पर्धेत पहिला सामना १० ऑक्टोबर रोजी युएईविरुद्ध खेळायचा आहे. त्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी भारत- पाकिस्तान सामना होणार आहे. १९ सप्टेंबर रोजी ओमानविरुद्ध भारताचा सामना होईल..FAQs:१. आशिया कप २०२५ मध्ये भारताचा कर्णधार कोण आहे?(Who is India’s captain in Asia Cup 2025?)➤ सूर्यकुमार यादव भारताचा कर्णधार आहे.२. रिंकू सिंगची संघात निवड झाली का?(Was Rinku Singh selected in the squad?)➤ हो, त्याला १५ जणांच्या संघात समाविष्ट केले आ३. रिंकू सिंगला प्लेइंग ११ मध्ये संधी मिळेल का?(Will Rinku Singh get a chance in the Playing XI?)➤ आकाश चोप्राच्या मते त्याची शक्यता कमी आहे.४. शिवम दुबेला कोणत्या कारणामुळे प्राधान्य दिलं जाऊ शकतं?(Why might Shivam Dube be preferred?)➤ कारण तो फलंदाजीबरोबरच गोलंदाजीचंही योगदान देतो.५. भारताचे पहिले तीन सामने कोणत्या संघांविरुद्ध आहेत? (Which teams will India face in the first three matches?)➤ युएई, पाकिस्तान आणि ओमान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.