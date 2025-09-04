Cricket

Asia Cup 2025: रिंकू सिंगला भारताच्या प्लेइंग-११ मध्ये संधी मिळणार नाही; वाचा असं कोण म्हणतंय

Rinku Singh May Miss Out in India Playing XI: आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी रिंकू सिंगला भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळणार नसल्याचे माजी क्रिकेटपटूने म्हटले आहे.
Rinku Singh

Rinku Singh

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची तयारी सुरू आहे.

  • रिंकू सिंगच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह असूनही निवड समितीने त्याच्यावर विश्वास ठेवला आहे.

  • मात्र, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
Aakash Chopra
Asia Cup 2025
Akash Chopra analysis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com