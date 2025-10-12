INDW vs AUSW: एलिस पेरी आऊट न होताच गेली मैदानाबाहेर, पण भारताविरुद्ध कर्णधार एलिसा हेलीचं शतक

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर ३३१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. एलिसा हेलीने शतक ठोकून ऑस्ट्रेलियाला मजबूत स्थितीत नेले. परंतु एलिस पेरीला हॅमस्टिंगच्या दुखापतीमुळे मैदान सोडावे लागले..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत रविवारी (१२ ऑक्टोबर) भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात रोमांचक सामना सुरू आहे. विशाखापट्टमणला होत असलेल्या या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर ३३१ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. मात्र एलिसा हेली भारतीय संघासाठी सर्वात मोठी अडथळा पुन्हा एकदा ठरली आहे. हेलीने यापूर्वीही अनेकदा भारताविरुद्ध शानदार खेळ केला आहे. या सामन्यातही तिने शतक ठोकलं आहे. पण असं असलं तरी ऑस्ट्रेलियाला या सामन्यात एक मोठा धक्का बसला. त्यांची अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू एलिस पेरीला फलंदाजी करताना अचानक मैदानातून बाहेर जावे लागले. .INDW vs AUSW: स्मृती मानधना - प्रतिका रावल ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 'हा' पराक्रम करणारी जगातील पहिली जोडी; ५२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.या सामन्यात भारताने दिलेल्या ३३१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाकडून एलिसा हेली आणि फोबी लिचफिल्ड यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघींनी चांगली सुरुवात करताना ८५ धावांची भागीदारी केली.हेली आक्रमक खेळत होती. त्यांची जोडी श्रीचरणीने लिचफिल्डला बाद करत तोडली. त्यामुळे भारताला पहिली विकेट मिळाली. लिचफिल्डने ३९ चेंडूत ४० धावांची खेळी केली..ती बाद झाल्यानंतरही एलिस पेरी हेलीला साथ देत होती. या दोघींमध्येही अर्धशतकी भागीदारी झाली होती. हेलीने तिचे अर्धशतकही पूर्ण केले होते आणि ती शतकाकडे वाटचाल करत होती. यादरम्यानच पेरीला हॅमस्टिंगचा त्रास होत असल्याचे दिसले. त्यामुळे २४ व्या षटकानंतर ऑस्ट्रेलियाची फिजिओ मैदानात आले. त्यांनी तिच्यासोबत चर्चा केली आणि त्यानंतर पंचांशी चर्चा केल्यानंतर पेरी ४० चेंडूत ३२ धावांवर असताना रिटायर्ड हर्ट होत मैदानातून बाहेर गेली. पेरीचा अनुभव पाहाता तिचे अशाप्रकारे बाहेर जाणे ऑस्ट्रेलियासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या वर्ल्ड कपमध्ये तिचा फिटनेस असणं ऑस्ट्रेलियासाठी महत्त्वाचे आहे..INDW vs AUSW: स्मृती मानधनाचं पुन्हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आक्रमण, शतक हुकलं, पण रचले तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड.दरम्यान, अद्याप ऑस्ट्रेलियाने तिच्या दुखापतीबाबत माहिती दिलेली नाही. ती बाहेर गेल्याने फॉर्ममध्ये असणारी बेथ मुनी मैदानात आली. पण तिला फार काळ दीप्ती शर्माने टिकू दिले नाही. तिने मुनीला ४ धावांवरच बाद केले. जेमिमा रोड्रिग्सने सूर मारत शानदार झेल घेतला. त्यापाठोपाठ श्री चरणीने एनाबेल सदरलँडला शून्यावरच त्रिफळाचीत करत ऑस्ट्रेलियाला झटपट धक्के दिले. त्यामुळे ऐश्ले गार्डनर मैदानात आली..यादरम्यान, एलिसा हेलीने ८४ चेंडूत तिचे शतक पू्र्ण केले. हे तिचे वनडेतील ६ वे शतक, तर भारताविरूद्धचे दुसरे शतक ठरले. याशिवाय वनडे वर्ल्ड कपमधील हे तिचे एकूण तिसरे शतक आहे, तर ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार म्हणून पहिलेच शतक आहे. ती ऑस्ट्रेलियासाठी वनडे वर्ल्ड कपमध्ये तीन शतके करणारी कारेन रोल्टन आणि मेग लॅनिंगनंतरची तिसरीच महिला खेळाडू ठरली. तसेच ऑस्ट्रेलियासाठी महिला वनडेत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्येही ती मेग लॅनिंग (१५ शतके) आणि कारेन रोल्टन (८ शतके) यांच्यानंतरची तिसरी खेळाडू आहे. दरम्यान, त्यानंतरही ती आक्रमक खेळत असून ऑस्ट्रेलियाने ३१ षटकात २०० धावांचा टप्पा पार केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.