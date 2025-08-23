Cricket

'Vaibhav Suryavanshi ला फार सल्ले द्यायला जाऊ नका...', रायुडू असं का म्हणाला? वाचा

Ambati Rayudu’s Advice to Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२५ मध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले. अंबाती रायुडूने त्याच्या कौशल्याचे कौतुक करताना ब्रायन लाराचे मार्गदर्शन घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav SuryavanshiSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२५ स्फोटक फलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले.

  • अंबाती रायुडूने त्याच्या कौशल्याचे कौतुक केले असून ब्रायन लाराचे मार्गदर्शन घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

  • रायुडूच्या मते, योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास सूर्यवंशी एक अप्रतिम खेळाडू बनू शकतो.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Cricketer
ambati rayudu
Brian Lara
cricket news today
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com