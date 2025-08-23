'Vaibhav Suryavanshi ला फार सल्ले द्यायला जाऊ नका...', रायुडू असं का म्हणाला? वाचा

१४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२५ स्फोटक फलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले. अंबाती रायुडूने त्याच्या कौशल्याचे कौतुक केले असून ब्रायन लाराचे मार्गदर्शन घेण्याचा सल्ला दिला आहे. रायुडूच्या मते, योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास सूर्यवंशी एक अप्रतिम खेळाडू बनू शकतो..१४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने सर्वांनाच भूरळ घातली आहे. त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये त्याच्या स्फोटक फलंदाजी शैलीने सर्वांनाच प्रभावित केले होते. अवघ्या १४ व्या वर्षी त्याने आयपीएलमध्ये ३५ चेंडूत शतक केलं होतं. इतकेच नाही, त्यानंतर त्याने १९ वर्षांखालील भारतीय संघाकडून जून-जुलैमध्ये इंग्लंड दौऱ्यात खेळतानाही चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे त्याच्याकडे क्रिकेट जगताचे लक्ष वेधले गेले. नुकतेच भारताचा माजी क्रिकेटपटू अंबाती रायुडूनेही त्याचे कौतुक केले आहे. तसेच त्याने ब्रायन लारा यांचे मार्गदर्शन घ्यायला हवे असंही सांगितलं आहे..VAIBHAV SURYAVANSHI मुळे राजस्थान रॉयल्सची साथ सोडतोय संजू सॅमसन; समोर आलं धक्कादायक कारण.रायुडू शुभंकर मिश्रांच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना म्हणाला, 'तो ज्या वेगात बॅट फिरवतो, ते अप्रतिम आहे. त्याच्या बॅटमधून जोरदार झटका निर्माण होते. आशा आहे की त्याच्यातील ही शैली कोणी बदलू नये. तो आणखी चांगला खेळेल. कोणाकडे तरी, कदाचित लारा यांच्याकडे जावं आणि बोलावं. त्यांचीही अशीच बॅट फिरवण्याची शैली होती. त्यामुळे तो त्यांच्याकडून जेव्हा बचावात्मक खेळायचे असते किंवा हलक्या हाताने खेळायचे असते, तेव्हा बॅट फिरवण्याच्या वेगाला कसे नियंत्रित करायचे, हे शिकेल. जर त्याने ते शिकले तर तो एक अप्रतिम प्रतिभावान खेळाडू बनेल.'.रायुडूने असेही म्हटले की सूर्यवंशी हा दुर्मिळ प्रतिभा असलेला खेळाडू असून त्याला जर योग्य मार्गदर्शन मिळाले, तर त्याच्याकडे आगामी काळात उत्तम खेळाडू बनण्याची क्षमता आहे.तसेच तो असंही म्हणाला की त्याने लोकं काय म्हणतात, याकडे सध्या दुर्लक्ष केले पाहिजे.रायुडू म्हणाला, 'त्याने एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे की त्याने खूप लोकांचा सल्ला घेऊ नये. लोकांचं फार ऐकण्यापेक्षा त्याच्या प्रतिभेवर विश्वास त्याने ठेवला पाहिजे. प्रशिक्षकांनीही त्याला फार सल्ले नाही द्यायला हवेत. त्याला स्वातंत्र्य द्यायला हवे.'.तसेच रायुडूने म्हटले की राजस्थान रॉयल्सचा सध्याचा प्रशिक्षक राहुल द्रविडच्या उपस्थितीचा मोठा प्रभाव सूर्यवंशीवर पडू शकेल. रायुडू म्हणाला, 'जर त्याला सांभाळून मार्गदर्शन दिले, तर तो अफलातून खेळाडू बनेल. तो सुदैवी आहे की राहुल द्रविड भाई त्याच्यासोबत आहेत. राहुल भाई त्याची काळजी घेईल.'.Ambati Rayudu: अंबाती रायुडू कडाडला, MS Dhoni वरून ट्रोल करणाऱ्यांना चांगलेच सुनावले; म्हणाला, एवढंच आहे तर....सूर्यवंशीने आयपीएल २०२५ मध्ये ७ सामन्यांत एक शतक आणि एक अर्धशतकासह २५२ धावा केल्या. तसेच त्याने १९ वर्षांखालील भारतीय संघाकडून इंग्लंडमध्ये वनडे मालिकेत ५ सामन्यांत ३५५ धावा केल्या. त्याने या मालिकेत ५२ चेंडूत शतक केले होते. हे १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद शतक आहे. त्याने कसोटी मालिकेत १९ वर्षांखालील भारतीय संघाकडून ४ डावात ९० धावा केल्या..FAQs१. वैभव सूर्यवंशी कोण आहे?(Who is Vaibhav Suryavanshi?)→ वैभव सूर्यवंशी १४ वर्षीय क्रिकेटर असून त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये ३५ चेंडूत शतक करून सर्वांचे लक्ष वेधले.२. वैभव सूर्यवंशीने कोणता मोठा विक्रम केला?(What major record did he create?)→ वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंड दौऱ्यात अंडर-१९ वनडे मालिकेत ५२ चेंडूत शतक केले, जे अंडर-१९ वनडेतील सर्वात जलद शतक आहे.३. अंबाती रायुडूने वैभव सूर्यवंशीचे कौतुक का केले?(Why did Ambati Rayudu praise him?)→ वैभव सूर्यवंशीच्या बॅट स्पीड, नैसर्गिक खेळ आणि दुर्मिळ प्रतिभेचे कौतुक करत त्याला ब्रायन लारासारखे मार्गदर्शन मिळावे असे रायुडू म्हणाला.४. राहुल द्रविडचा वैभव सूर्यवंशीवर कसा परिणाम होऊ शकतो? (How can Rahul Dravid impact his career?)→ रायुडूच्या मते द्रविडच्या उपस्थितीमुळे सूर्यवंशीला योग्य मार्गदर्शन आणि स्थिरता मिळेल.५. आयपीएल २०२५ मध्ये त्याची कामगिरी कशी होती? (How was his IPL 2025 performance?)→ वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२५ मध्ये ७ सामन्यांत एक शतक आणि एक अर्धशतकासह २५२ धावा केल्या.६. रायुडूने त्याला कोणता सल्ला दिला?(What advice did Rayudu give him?)→ लोकांच्या सल्ल्यांकडे थोडं दुर्लक्ष करून स्वतःच्या प्रतिभेवर विश्वास ठेवावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.