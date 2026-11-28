Indian cricket witnesses two double centuries in one match : वैभव सूर्यवंशीने आशिया चषक रायझिंग स्टार स्पर्धेत यूएईविरुद्ध विश्वविक्रमी द्विशतक झळकावले आणि आता भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही वन डे क्रिकेटमध्ये द्विशतकाचा खेळ पाहायला मिळाला. पण, एकाच सामन्यात दोन युवा फलंदाजांनी द्विशतक झळकावून क्रिकेट वर्तुळात ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखवली. त्यात २० वर्षीय अंकन आईचने ( Ankon Aich) सलग सहा चेंडूंत षटकार खेचून युवराज सिंग, हर्षल गिब्स, गॅरी सोबर्स, किरॉन पोलार्ड या दिग्गजांच्या विक्रमात स्वतःचे नाव नोंदवले..ईडन गार्डन्स स्टेडियमजवळील कस्टम ग्राऊंडवर झालेल्या क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) सेकंड डिव्हिजन वन डे लीग सामन्यात, मोहनलाल क्लबचा फलंदाज अंकनने एका षटकात सहा षटकार मारून युवराज सिंगच्या ऐतिहासिक खेळीची सर्वांना आठवण करून दिली. त्याने डावाच्या ४५ व्या षटकात हा पराक्रम केला. अंकनने साऊथ सबर्बन क्लबचा गोलंदाज समुजित सेनच्या एका षटकात हे सहा षटकार मारले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Vaibhav Sooryavanshi Next Match : आशिया चषक स्पर्धेतील आव्हान संपलं, आता वैभव सूर्यवंशी कधी व कुठे खेळताना दिसणार? जाणून घ्या टीम इंडियाचं पुढील वेळापत्रक.अंकन व्यतिरिक्त, त्याचा सहकारी फलंदाज अयाझ उद्दीन सिद्दिकीनेही जोरदार फलंदाजी केली. अंकन आणि अयाझ उद्दीन सिद्दिकी या दोघांनीही सामन्यात द्विशतके झळकावली. दोन्ही फलंदाजांमध्ये पहिल्या विकेटसाठी ३२८ धावांची भागीदारी झाली. अंकनने १३२ चेंडूंमध्ये नाबाद २३६ धावा केल्या आणि त्याच्या खेळीत १३ चौकार आणि २५ षटकारांचा समावेश होता. अयाझने १२९ चेंडूंमध्ये २०४ धावा केल्या. त्याने ३१ चौकार आणि आठ षटकार मारले. दोन्ही फलंदाजांच्या या खेळीच्या जोरावर मोहनलाल क्लबने ४५ षटकांत दोन गडी गमावून ४७४ धावा केल्या..मोहनलाल क्लबने हा सामना ३०४ धावांच्या मोठ्या फरकाने जिंकला. मोहनलाल क्लबच्या लक्ष्याला प्रत्युत्तर देताना, साऊथ सबर्बन क्लबचा संघ ३७.१ षटकांत १७० धावांवर सर्वबाद झाला. अंकनला त्याच्या कुटुंबात दोन भाऊ आहेत, ते सर्व क्रिकेट खेळतात. त्याचा जुळा भाऊ अर्पण कोलकाता पोलिसांकडून खेळतो. त्याची आई गृहिणी आहे, वडील स्टीलच्या सळ्या विकतात. अंकनचा मोठा भाऊ सध्या सरकारी परीक्षेची तयारी करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.