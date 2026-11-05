IND vs NZ, 1st ODI: विराटचं अर्धशतक, अर्शदीपच्या ४ विकेट्स, तरी अंशुल कंबोज कसा ठरला 'प्लेअर ऑफ द मॅच'? म्हणाला, एक वाईट सामना...

New Zealand vs India, 1st ODI: भारतीय संघाने बुधवारी न्यूझीलंडला पहिल्या वनडे सामन्यात ५ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह ५ सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात अर्शदीप सिंगने (Arshdeep Yadav) ४ विकेट्स घेतले, तर विराट कोहलीने (Virat Kohli) आक्रमक अर्धशतक केले. त्यामुळे या दोघांची बरीच चर्चा झाली. परंतु, या सामन्यातील सामनावीर (Player of the Match) पुरस्कार मात्र २५ वर्षांच्या अंशुल कंबोजने (Anshul Kamboj) पटकावला. त्यामुळे अनेकांना त्याला हा पुरस्कार कसा मिळाला असा प्रश्न पडला. मात्र कंबोजने या सामन्यात चांगली गोलंदाजी केली होती. .IND vs NZ, Viral Video: भर मैदानात प्रेम व्यक्त! अर्शदीपने सांगितलं ते अनोखं सेलिब्रेशन नक्की कोणासाठी? म्हणाला, 'तिच्याचसाठी...'.विशेष म्हणजे महिनाभरापूर्वी वनडे पदार्पणात वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्याने ९ षटकात एकही विकेट न घेता ८२ धावा खर्च करण्याची निराशाजनक कामगिरी केली होती. पण ही निराशाजनक कामगिरी मागे टाकत अंशुल कंबोजने न्यूझीलंडविरुद्ध त्याची प्रतिभा दाखवली. त्याने १० षटकात फक्त २२ धावा दिल्या आणि २ विकेट्सही घेतल्या. तो या सामन्यातील सर्वात किफायतशीर गोलंदाज ठरला. इतकंच नाही, तर न्यूझीलंडमध्ये वनडेत १० षटके गोलंदाजी करताना सर्वात कमी धावा देणाऱ्या जवागल श्रीनाथ, कपिल देव आणि आशिष नेहरा यांच्या पंक्तीतही त्याने स्थान मिळवले..अंशुल ८ व्या षटकात गोलंदाजीला आला होता. त्याने पहिल्याच षटकात एकही धाव दिली नाही. तो पहिला स्पेल टातत असताना टीम सिफर्ट आक्रमक फलंदाजी करत होता. परंतु, एकाबाजूने त्याने दबाव वाढवला. त्याचा भारताला फायदा झाला आणि गुरनूर ब्रारने सिफर्टला बाद केलं. नंतरच्या स्पेलमध्ये अंशुल कंबोजने मिचेल सँटेनर आणि नॅथन स्मिथ यांना बाद करत तळातल्या फलंदाजीतील मोठा अडथळाही दूर केला. त्याच्या स्पेलमुळे न्यूझीलंडच्या फलंदाजांवरील दबाव वाढत गेला. त्याने केवळ २२ धावा देत २ विकेट्स घेतल्याने त्याला या सामन्यातील सामनावीर म्हणून निवडण्यात आले..सामन्यानंतर त्याच्या पदार्पणातील कामगिरीनंतरच्या पुनरागमनाबद्दल त्याला विचारण्यात आले. त्यावर तो म्हणाला, 'एक वाईट सामना खेळाडूची कारकिर्द ठरवू शकत नाही. मी सुरुवातीपासूनच सारखीच गोष्ट करत आहे. एका वाईट सामन्याचा माझ्यावर फारसा फरक पडत नाही.''उलट, त्यामुळे मला आणखी चांगली कामगिरी करण्याची प्रेरणा मिळाली. मी टीकांकडे फारसं लक्ष देत नाही. माझं लक्ष माझ्या क्रिकेटवर आणि मी कशा सुधारणा करू शकतो, याकडे असते.'.तो पुढे म्हणाला, 'क्रिकेटमध्ये जर तुमचं लक्ष निकालापेक्षा तुमच्या कामावर असेल, तर सर्व काही ठीक असते. जर तुम्ही तुमचं काम योग्य प्रकारे करत असाल, जर तुम्हाला यॉर्कर टाकायचाय आणि तो तुम्ही योग्य टाकत असा आणि तरीही त्यावर धावा निघत असतील, तर मग काहीच समस्या नाही. तुम्ही नेहमीच निकालांवर लक्ष्य केंद्रीत करू शकत नाही, कारण कधी कधी निकाल तुमच्या बाजूने लागत नाही. तुमच्या हातात केवळ योग्य गोष्टी करणे असते.''पदार्पणानंतर मिळालेला अभिप्राय असा होता की, जर तू योग्य ठिकाणी गोलंदाजी करत असेल, तर तेच सुरू ठेव. प्रत्येकवेळी चांगली कामगिरी केली, म्हणजे प्रत्येक वेळी धावा निघतीलच असेल नाही. त्यामुळे शक्य तितके कामावरच लक्ष्य क्रेंद्रित कर. निकालाचा जास्त विचार करू नको.'.IND vs NZ: 'चेस मास्टर' विराटचा वाढदिवसाआधीच धुमाकूळ! सचिन - पाँटिंगला मागे टाकत रचले तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड.याशिवाय एका बाजूने दबाव आणला, तर दुसऱ्या बाजूने विकेट मिळू शकतात, हाच प्रयत्न असल्याचेही अंशुल कंबोजने सांगितले. जर ते धावा करू शकत नसतील, तर त्यांना सहजासहजी चौकार-षटकार मिळणार नाहीत, याची काळजी घेणे महत्त्वा असते, कारण जर तुम्ही सहज धावा दिल्या नाहीत, तर ते चुकीचे शॉट खेळण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे केवळ योग्य ठिकाणी चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता, असंही अंशुल कंबोजने सांगितले.वनडे क्रिकेटमध्ये गोलंदाजीत भागीदारी महत्त्वाची असते, तसेच टी२० क्रिकेटमध्ये मात्र वेळ कमी असतो, असं तो म्हणाला.ऑकलंडला झालेल्या पहिल्या वनडेत न्यूझीलंडला १८५ धावांवरच भारतीय गोलंदाजांनी सर्वबाद केले. त्यानंतर पावसाच्या व्यत्ययामुळे भारतासमोर डकवर्थ लुईसनुसार ३२ षटकात १४३ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. हे लक्ष्य भारताने ५ विकेट्सच्या मोबदल्यात २३ षटकातच पूर्ण केले. विराटने आक्रमक ७४ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.