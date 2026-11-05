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IND vs NZ, 1st ODI: विराटचं अर्धशतक, अर्शदीपच्या ४ विकेट्स, तरी अंशुल कंबोज कसा ठरला 'प्लेअर ऑफ द मॅच'? म्हणाला, एक वाईट सामना...

Why Anshul Kamboj Won Player of the Match in IND vs NZ, 1st ODI: भारतीय संघाने न्यूझीलंडला पहिल्या वनडेत ५ विकेट्सने पराभूत केलं. या सामन्यात विराट कोहलीने अर्धशतक केले, तर अर्शदीप सिंगने ४ विकेट्स घेतल्या. पण सामनावीर पुरस्कार अंशुल कंबोजला देण्यात आला.
Why Anshul Kamboj Won Player of the Match in IND vs NZ, 1st ODI

Why Anshul Kamboj Won Player of the Match in IND vs NZ, 1st ODI

Sakal

Pranali Kodre
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New Zealand vs India, 1st ODI: भारतीय संघाने बुधवारी न्यूझीलंडला पहिल्या वनडे सामन्यात ५ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह ५ सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली. या सामन्यात अर्शदीप सिंगने (Arshdeep Yadav) ४ विकेट्स घेतले, तर विराट कोहलीने (Virat Kohli) आक्रमक अर्धशतक केले. त्यामुळे या दोघांची बरीच चर्चा झाली.

परंतु, या सामन्यातील सामनावीर (Player of the Match) पुरस्कार मात्र २५ वर्षांच्या अंशुल कंबोजने (Anshul Kamboj) पटकावला. त्यामुळे अनेकांना त्याला हा पुरस्कार कसा मिळाला असा प्रश्न पडला. मात्र कंबोजने या सामन्यात चांगली गोलंदाजी केली होती.

Why Anshul Kamboj Won Player of the Match in IND vs NZ, 1st ODI
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