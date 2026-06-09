Video: Arjun Tendulkar चा बॉलिंगच नाही, बॅटिंगमध्येही जलवा! ठोकली वादळी फिफ्टी अन् मग ड्रेसिंग रुममध्येही शिवम दुबेकडून कौतुक

ARCS Andheri vs Bandra Blasters : आयपीएल २०२६ स्पर्धेत २६ वर्षीय अर्जुन तेंडुलकरला (Arjun Tendulkar) फारशी संधी मिळाली नव्हती. केवळ एक सामना लखनौ सुपर जायंट्ससाठी तो खेळला. मात्र असे असले तरी सध्या वानखेडे स्टेडियमवर सुरू असलेल्या टी२० मुंबई लीगमध्ये (T20 Mumbai League) मात्र तो चमकदार कामगिरी करत आहे. अर्जुन या स्पर्धेत शिवम दुबे (Shivam Dube)कर्णधार असलेल्या ARCS अंधेरी संघाचा भाग आहे. नुकतेच त्याने या संघासाठी खेळताना सोमवारी ब्रँड्रा ब्लास्टर्सविरुद्ध अफलातून कामगिरी केली. त्याने गोलंदाजीतच नाही, तर फलंदाजीतही नाबाद अर्धशतक केले. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला. .Suryakumar Yadav चं मोठं मन! वादळी अर्धशतकासह मिळवलेला सामनावीर पुरस्कार देऊन टाकला संघसहकाऱ्याला; पण कारण काय?.सोमवारी अँधेरीने ब्रँड्रा ब्लास्टर्सविरुद्ध ९ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयानंतर शिवम दुबेने ड्रेसिंग रुममध्ये अर्जुनचे खास कौतुक केले. त्याचा व्हिडिओही समोर आला आहे.या व्हिडिओमध्ये दिसते की अंधेरी संघातील खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये बसले आहेत. तिथे अर्जुनही आहे. .यावेळी कर्णधार शिवम दुबे सामन्यात चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंची नावं घेऊन त्यांच्या योगदानाचे कौतुक करत होता. यावेळी त्याने अर्जुनचेही नाव घेत त्याच्याबद्दल काय बोलू असं म्हटलं. त्यावेळी अर्जुन थोडा भावूक असल्याचेही दिसला. तसेच त्यावेळी संपूर्ण ड्रेसिंग रुममध्ये टाळ्यांचा कडकडाट होत होता. हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..अर्जुनचा अष्टपैलू खेळया सामन्यात ब्रँड्रा ब्लास्टर्स प्रथम फलंदाजीला उतरले, पण सुरुवातीलाच अर्जुन तेंडुलकरसह शिवम दुबे, अजय मिश्रा आणि प्रसून सिंग यांनी दिलेल्या धक्क्यांमुळे त्यांची अवस्था ५ बाद २७ धावा अशी झाली होती. मात्र नंतर ओम केशकामत आणि सागर छाब्रिया दिलेल्या झुंजीमुळे ब्रँड्रा ब्लास्टर्स २० षटकात ९ बाद १४४ धावांपर्यंत पोहचले. ओमने ३६ चेंडूत ४९ धावा केल्या, तर सागरने २३ चेंडूत नाबाद ४४ धावांची खेळी केली. अंधेरीकडून अर्जुनने ३ षटकात केवळ ११ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. प्रसून सिंगने २ विकेट्स घेतल्या, तर शिवम दुबे, अजय मिश्रा, प्रज्ञेश कानपिल्लेवर आणि मुशीर खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Video: Shreyas Iyer ची भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार बनल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया आली समोर; म्हणाला, 'ही भावना खूपच...'.त्यानंतर १४५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या अंधेरीने सलामीवीर दिव्यांश सक्सेनाची २६ धावांवर विकेट गमावली. पण नंतर मुशीर खानला अर्जुन तेंडुलकरची साथ मिळाली. या दोघांनीही आक्रमक खेळत अर्धशतक केले. मुशीरने ३८ चेंडूत ५४ धावांची नाबाद खेळी केली, अर्जुनने ३४ चेंडूत ४ चौकार आणि ५ षटकारांसह नाबाद ६६ धावा केल्या. त्यामुळे अंधेरीने १३.५ षटकातच १ विकट गमावत १४८ धावा केल्या आणि सामना जिंकला..अंधेरीचा पुढचा सामना मराठा रॉयल्सविरुद्ध १० जून रोजी सामना होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.