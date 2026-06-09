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Video: Arjun Tendulkar चा बॉलिंगच नाही, बॅटिंगमध्येही जलवा! ठोकली वादळी फिफ्टी अन् मग ड्रेसिंग रुममध्येही शिवम दुबेकडून कौतुक

Arjun Tendulkar All-Rounder Performance: टी२० मुंबई लीग २०२६ स्पर्धेत अर्जुन तेंडुलकरने सोमवारी फलंदाजी आणि गोलंदाजी, या दोन्ही विभागात कमालीचा खेळ केला. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला. सामन्यानंतर शिवम दुबेकडून त्याचे विशेष कौतुक झाले.
Arjun Tendulkar's All-Round Show

Arjun Tendulkar's All-Round Show

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

ARCS Andheri vs Bandra Blasters : आयपीएल २०२६ स्पर्धेत २६ वर्षीय अर्जुन तेंडुलकरला (Arjun Tendulkar) फारशी संधी मिळाली नव्हती. केवळ एक सामना लखनौ सुपर जायंट्ससाठी तो खेळला. मात्र असे असले तरी सध्या वानखेडे स्टेडियमवर सुरू असलेल्या टी२० मुंबई लीगमध्ये (T20 Mumbai League) मात्र तो चमकदार कामगिरी करत आहे.

अर्जुन या स्पर्धेत शिवम दुबे (Shivam Dube)कर्णधार असलेल्या ARCS अंधेरी संघाचा भाग आहे. नुकतेच त्याने या संघासाठी खेळताना सोमवारी ब्रँड्रा ब्लास्टर्सविरुद्ध अफलातून कामगिरी केली. त्याने गोलंदाजीतच नाही, तर फलंदाजीतही नाबाद अर्धशतक केले. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.

Arjun Tendulkar's All-Round Show
Suryakumar Yadav चं मोठं मन! वादळी अर्धशतकासह मिळवलेला सामनावीर पुरस्कार देऊन टाकला संघसहकाऱ्याला; पण कारण काय?
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