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Suryakumar Yadav चं मोठं मन! वादळी अर्धशतकासह मिळवलेला सामनावीर पुरस्कार देऊन टाकला संघसहकाऱ्याला; पण कारण काय?

Suryakumar Yadav Wins Hearts with Touching Gesture: टी२० मुंबई लीगमध्ये ट्रायम्फ नाईट्स मुंबई नॉर्थ ईस्टने मराठा रॉयल्सचा ६ विकेट्सने पराभव केला. या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने सामनावीर पुरस्कार जिंकला, पण तो त्याने संघसहकाऱ्याला देत अनेकांची मनं जिंकली.
Suryakumar Yadav Hands Player of the Match Award to Sylvester D’Souza

Suryakumar Yadav Hands Player of the Match Award to Sylvester D’Souza

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर सध्या टी२० मुंबई लीग (T20 Mumbai League) स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेतील १५ वा सामना सोमवारी दुपारी मुंबई साऊथ सेंट्रल मराठा रॉयल्स विरुद्ध ट्रायम्फ नाईट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट (MSC Maratha Royals vs Triumphs Knights MNE) संघात झाला.

या सामन्यात सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadva) कर्णधार असलेल्या मुंबई नॉर्थ ईस्टने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. सूर्यकुमारने विजयात मोलाचा वाटाही उचलला. पण त्यानंतर त्याने जी कृती केली, त्याने सर्वांचेच मन जिंकले आहे.

Suryakumar Yadav Hands Player of the Match Award to Sylvester D’Souza
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