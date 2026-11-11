Arshdeep Singh ची आधी मुंबई इंडियन्समध्ये एन्ट्री अन् मग लगेचच उरकला साखरपुडा; कोण आहे जोडीदार? पाहा Photo

Arshdeep Singh and Samreen Kaur Announce Engagement: भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. त्याने नुकताच साखरपुडा केला असून त्याचे फोटोही शेअर केले आहेत. खरंतर अर्शदीपसाठी बुधवारचा दिवस अत्यंत खास ठरला आहे. बुधवारी सकाळीच त्याच्या आयपीएल ट्रेडबाबत मोठी घोषणा झाली. अर्शदीप सिंगला पंजाब किंग्सने हार्दिक पांड्याच्या बदल्यात मुंबई इंडियन्सला ट्रेड केले आहे. या ट्रेडची चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून होतीच, पण त्यावर बुधवारी शिक्कामोर्तब झाले आहे. .IND vs NZ, Viral Video: भर मैदानात प्रेम व्यक्त! अर्शदीपने सांगितलं ते अनोखं सेलिब्रेशन नक्की कोणासाठी? म्हणाला, 'तिच्याचसाठी...'.ही घोषणा होताच काही तासातच अर्शदीप सिंगने पंजाबमधील अभिनेत्री आणि मॉडेल समरीन कौरला न्यूझीलंडमध्ये लग्नाची मागणी घातल्याचे समोर आले. समरीनने सोशल मीडियावर त्यांच्या साखरपुड्याचे फोटो शेअर केले आहेत.या फोटोमध्ये अर्शदीप सिंग तिला अंगठी घालत असल्याचेही दिसत आहे.समरीनने या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की 'आयुष्याने अनेक गोष्टी दिल्या आहेत, पण त्या सगळ्यात आपल्या एकमेकांना आपण भेटलो, याचा मला सर्वाधिक आनंद आहे. आयुष्यभर एकमेकांची साथ अशीच राहो. 11.11.2026 (Hi Fiance).' तिच्या या पोस्टवर लाईक्स आणि शुभेच्छांच्या कमेंट्सचा पाऊस पडत आहे..अर्शदीप सध्या भारतीय संघासह न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. तो न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिका खेळल्यानंतर आता वनडे मालिका खेळण्यात व्यस्त आहे. यादरम्यान, समरीनही त्याच्यासोबत न्यूझीलंडमध्ये आहे. अर्शदीप आणि समरीन हे दोघे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. त्यांनी जुनै २०२६ मध्ये त्यांचं नातं अधिकृतपणे जाहीर केलं होतं. हे दोघे अनेकदा एकत्र दिसले आहेत. समरीन आयपीएलदरम्यानही अर्शदीपला पाठिंबा देण्यासाठी स्टेडियममध्ये उपस्थित राहते..विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या वनडेदरम्यान अर्शदीप सिंगने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यावेळी त्याने एक खास डान्स स्टेप करत सेलिब्रेशन केले होते. हे सेलिब्रेशन गर्लफ्रेंडसाठी असल्याचे अर्शदीपने नंतर सांगितले होते..IND vs NZ 4th ODI : शुभमन गिल, केएल राहुल OUT, मग रोहित शर्मासोबत सलामीला कोण येणार? श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताची Playing XI.कोण आहे समरीन?समरीन ही मुळची जम्मू-काश्मीरमधील असून अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे. ती फेमिना मिस इंडिया २०१८ पिजंटमध्ये जम्मू-काश्मीरचे प्रतिनिधित्व केले होते, त्यात ती फायनलिस्ट होती. तिने '83', 'सरदार जी २' अशा चित्रपटांमध्ये, तसेच नेल पॉलिश या सिरिजमध्ये काम केले आहे. याशिवाय गुरु रंधावा, बादशाह आणि जुबिन नौटियाल यांच्या म्युझिक व्हिडिओमध्येही ती झळकली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.