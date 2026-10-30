IND vs NZ 4th T20I: ग्लेन फिलिप्सचं वादळ पुन्हा घोंगावलं, भारताविरुद्ध शतकासह न्यूझीलंडला पार करून दिला २५० धावांचा टप्पा

New Zealand vs India 4th T20I: शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) ऑकलंडला भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात चौथा टी२० सामना सुरु आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासून विकेट्स घेण्याचा प्रयत्न केला. पण पुन्हा एकदा न्यूझीलंडच्या ग्लेन फिलिप्सने वादळी शतकी (Glenn Phillips Century) खेळी केली आहे. त्याला मायकल ब्रेसवेलचीही (Michael Bracewell) दमदार साथ मिळाली. त्यांच्या आक्रमक खेळींमुळे न्यूझीलंडने भारतासमोर २६० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. न्यूझीलंडने आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये दुसऱ्यांदाच २५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. तसेच भारताला प्रतिस्पर्धी संघाने टी२० मध्ये दिलेले हे सर्वात मोठे लक्ष्य ठरले आहे. यापूर्वी इतके मोठे लक्ष्य भारताला कधीही मिळाले नव्हते. त्यामुळे आता विजयासाठी भारताला इतिहास घडवावा लागेल..IND vs NZ, 4th T20I: श्रेयस अय्यरचा विश्वविक्रम, तर भुवीची जागा घेणाऱ्या मयंक यादवचे न्यूझीलंडला ५ ओव्हरमध्येच मोठे धक्के.दरम्यान, भारताविरुद्ध २०२६ मध्ये टी२० क्रिकेटमध्ये ११ व्यांदा २०० धावा प्रतिस्पर्धी संघाने केल्या आहेत. त्यामुळे एकाच वर्षात सर्वाधिकवेळा २०० धावा प्रतिस्पर्ध्यांना करू देण्याचा नकोसा विक्रम भारताच्या नावावर झाला आहे. यापूर्वी हा विक्रम पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्सच्या नावावर होता. या दोन्ही संघांविरुद्ध २०२६ मध्येच प्रत्येकी ९ वेळा प्रतिस्पर्ध्यांनी २०० पेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत. (India have conceded 200+ 11 times in 2026)सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या न्यूझीलंडकडून टीम सिफर्ट आणि फिन ऍलेन यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र पहिल्याच षटकात मंयक यादवने चांगला मारा केला आणि शेवटच्या चेंडूवर सिफर्टला ३ धावांवर प्रिन्स यादवच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर मात्र तिसऱ्या षटकातच्या पहिल्या चार चेंडूवरच डॅरिल मिचेरने मयंक यादवविरुद्ध दोन षटकार आणि दोन चौकार ठोकले. पण अखेर मयंक यादवनेच त्याचा अडथळा पाचव्या चेंडूवर दूर केला. त्याने मिचेलला ९ चेंडूत २४ धावांवर पायचीत केले. रिव्ह्यूमध्येही मिचेल बाद असल्याचे स्पष्ट दिसले..यानंतर फिन ऍलेनला ग्लेन फिलिप्सची साथ मिळाली, या दोघांनीही आक्रमक खेळत धावगती चांगली ठेवली होती. त्यांनी अर्धशतकी भागदारीही केली. पण त्यांची धोकादायक ठरलेली भागीदारी अक्षर पटेलने तोडली. त्याच्या फिरकीच्या जाळ्यात फिन ऍलेन अडकला. ऍलेन अभिषेक शर्माच्या हातात झेल देत १७ चेंडूत ३१ धावा करून झेलबाद झाला. पाठोपाठ मयंक यादवने आणखी एक धक्का बेवॉन जेकॉब्सला ७ धावांवरच बाद करत दिला.त्यानंतर मात्र आक्रमक खेळणाऱ्या फिलिप्सला मायकेल ब्रेसवेलची साथ मिळाली. या दोघांनीही आक्रमक फलंदाजी करत न्यूझीलंडच्या धावसंख्येला वेग दिला. विशेष म्हणजे, ब्रेसवेलने मैदानात येताच भारतीय गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. या दोघांनी मिळूनच न्यूझीलंडला १५ षटकांत ४ बाद १७४ धावांपर्यंत पोहचवले होते. फिलिप्सने ३१ चेंडूत या मालिकेतील तिसरे अर्धशतक केले. त्याच्यापाठोपाठ आक्रमक खेळत ब्रेसवेलनेही अर्धशतक केले. .IND vs NZ: इशानची एन्ट्री, वैभव सूर्यवंशी पुन्हा बाकावर! भुवनेश्वर कुमारही OUT, श्रेयस अय्यरने Playing XI मध्ये केले धडाधड बदल.या दोघांनी शतकी भागीदारी केली. त्यामुळे फिलिप्स शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता. पण याचवेळी त्यांची ४० चेंडूतील ११५ धावांची भागीदारी प्रिन्स यादवने १८ व्या षटकात तोडली. पण तोपर्यंत न्यूझीलंडने २२० धावांचा टप्पा ओलांडला होता. प्रिन्सने ब्रेसवेलला २५ चेंडूत ६५ धावांवर असताना पायचीत केले. नंतर कर्णधार मिचेल सँटेनरलाही ५ धावांवर १९ व्या षटकात अर्शदीप सिंगने बाद केले. परंतु, फिलिप्सने ४६ चेंडूत शतक केले. त्याने न्यूझीलंडला २५० धावांचा टप्पाही पार करून दिला. पण अखेर त्याला बाद करण्यात नितीश रेड्डीला यश मिळाले. त्याला अखेरच्या षटकात अभिषेक शर्माच्या हातून झेलबाद केले. फिलिप्सने ४९ चेंडूत ६ चौकार आणि १० षटकारांसह १०७ धावा केल्या. अखेर नॅथन स्मिथ (६) आणि ऍडम मिलने (१) यांनी २० षटकात ७ बाद २५९ धावांपर्यंत न्यूझीलंडला पोहचवले..भारताकडून मयंक यादवने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, नितीश रेड्डी आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.