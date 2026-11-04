IND vs NZ, ODI: अर्शदीप सिंगने १२ वर्षांनंतर न्यूझीलंडमध्ये करून दाखवली शमीसारखी कामगिरी! असा पराक्रम करणारा तिसराच भारतीय पेसर

New Zealand vs India, 1st ODI: बुधवारपासून सुरू झालेल्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील वनडे मालिकेतील पहिला सामना वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने गाजवला आहे. त्याने पहिल्याच सामन्यात ४ विकेट्स घेत मोठा विक्रम केला. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला सामना ऑकलंडला खेळवण्यात येत आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी उचलला. .IND vs NZ 1st ODI Live : अर्शदीप सिंगचा भन्नाट मारा; गुरनूर, अंशुलची साथ अन् रोहित, विराटची जबरदस्त फिल्डिंग; बरंच काही घडलं.या सामन्यात पॉवरप्लेच्या १० षटकातच विल यंग आणि हेन्री निकोल्स यांच्या विकेट्स अर्शदीप सिंगने (Arshdeep Singh) घेतल्या. यंगचा झेल ९ धावांवर श्रेयस अय्यरने घेतला, तर निकोल्सचा झेल ९ धावांवरच नमन धीरने घेतला. अर्शदीपने नंतर तुफान फॉर्ममध्ये असलेल्या ग्लेन फिलिप्सलाही ३० धावांवर बाद केले, त्याचाही झेल श्रेयसनेच घेतला, तर काईल जेमिसनचा (१) अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर विराट कोहलीने अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे अर्शदीपने या सामन्यात १० षटकात ७० धावा देत ४ विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.अर्शदीप सिंग आता जवागल श्रीनाथ आणि मोहम्मद शमी यांच्या यादीत आला आहे. तो न्यूझीलंडमध्ये वनडे सामन्यात ४ विकेट्स घेणारा फक्त तिसराच वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी जवागल श्रीनाथ आणि शमी यांनी असा पराक्रम केला आहे. जवागल श्रीनाथ यांनी दोनदा न्यूझीलंडमध्ये वनडेत ४ विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला आहे. त्यांनी १९९५ मध्ये नेपियरला आणि २००२ मध्ये ऑकलंडला झालेल्या वनडे सामन्यांमध्ये ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच मोहम्मद शमीने २०१४ मध्ये नेपियरला झालेल्या वनडेत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. यानंतर आता १२ वर्षांनी भारतीय वेगवान गोलंदाजाला न्यूझीलंडमध्ये वनडेत ४ विकेट्स घेता आले आहेत. .न्यूझीलंडमध्ये सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी करणारे भारतीय वेगवान गोलंदाज४/२३ - जवागल श्रीनाथ (ऑकलंड, २००२)४/५२ - जवागल श्रीनाथ (नेपियर, १९९५)४/५५ - मोहम्मद शमी (नेपियर, २०१४)४/७० - अर्शदीप सिंग (ऑकलंड, २०२६)३/१३ - जवागल श्रीनाथ (ऑकलंड, २००३).IND vs NZ, 1st ODI: रोहित शर्मा पहिल्याच ओव्हरमध्ये डकवर आऊट! कोणी अन् कशी घेतली विकेट?.न्यूझीलंड १८५ धावांवर सर्वबादअर्शदीपसह भारतासाठी गुरनूर ब्रार आणि अंशुल कंबोज यांनीही शानदार गोलंदाजी केली. ब्रारने ९.२ षटकात ४४ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या, तसेच अंशुल कंबोजने १० षटकात २२ धावा देत २ विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे न्यूझीलंडचा संघ ४०.२ षटकातच १८५ धावांवर सर्वबाद झाला.न्यूझीलंडकडून टीम सिफर्टने सर्वाधिक ३८ धावांची खेळी केली, तर ११ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या ब्लेअर टिकनरने ३४ धावांची खेळी केली. ग्लेन फिलिप्सने ३० धावांची खेळी केली, तर डॅरिल मिचेलने २८ धावा केल्या. यांच्याशिवाय केवळ जेकॉब डफी (नाबाद १५) यानेच दुहेरी धावसंख्या गाठली.त्यानंतर १८६ धावांचा पाठलाग करताना भारताने पहिल्याच षटकात रोहित शर्माची शुन्यावर विकेट गमावली. पण नंतर कर्णधार शुभमन गिल आणि विराट कोहली यांनी डाव सावरला. परंतु, ते चांगली कामगिरी करत असतानाच ११ व्या षटकात पावसाचा व्यत्यय आल्याने खेळ थांबला. खेळ थांबला त्यावेळी भारताने १०.५ षटकात १ बाद ५४ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.