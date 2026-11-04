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IND vs NZ, ODI: अर्शदीप सिंगने १२ वर्षांनंतर न्यूझीलंडमध्ये करून दाखवली शमीसारखी कामगिरी! असा पराक्रम करणारा तिसराच भारतीय पेसर

Arshdeep Singh 4 Wickets Haul Record in IND vs NZ, 1st ODI: न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या वनडेत भारताचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने कमालीची गोलंदाजी केली. त्याने ४ विकेट्स घेत मोठा पराक्रम केला आहे. त्याने मोहम्मद शमी आणि जवागल श्रीनाथ यांच्या पंक्तीत स्थान मिळवले आहे.
Arshdeep Singh | India vs New Zealand 1st ODI

Arshdeep Singh | India vs New Zealand 1st ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India, 1st ODI: बुधवारपासून सुरू झालेल्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील वनडे मालिकेतील पहिला सामना वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने गाजवला आहे. त्याने पहिल्याच सामन्यात ४ विकेट्स घेत मोठा विक्रम केला.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला सामना ऑकलंडला खेळवण्यात येत आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी उचलला.

Arshdeep Singh | India vs New Zealand 1st ODI
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