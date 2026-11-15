IND vs NZ 5th ODI Live: रोहित शर्मापाठोपाठ विराट कोहलीही स्वस्तात बाद; पॉवरप्लेमध्येच भारताने गमावल्या ३ विकेट्स

रविवारी (१५ नोव्हेंबर) भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील पाचवा आणि अखेरचा सामना माऊंट मौंगानुई येथे खेळला जात आहे. हा मालिकेतील निर्णायक सामना असल्याने दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र भारतासाठी सुरुवात निराशाजनक राहिली आहे. ही मालिका रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची न्यूझीलंडमधील अखेरची मालिका असल्याचीही चर्चा होती. मात्र या दोघांसाठीही फारशी खास मालिका ही राहिली नाही..IND vs PAK Final, Video: मोहित उल्वाचा विजयी चौकार अन् भारताचा पाकिस्तानी खेळाडूंसमोर जल्लोष; आर्यवीर सेहवाग ठरला मालिकावीर.या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून रोहित शर्मा आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी सुरुवात चांगली केली होती. रोहित काहीसा संघर्ष करताना दिसत होता, पण ऋतुराज चांगले शॉट्स खेळत होते. याचदरम्यान, ६ व्या षटकात मॅथ्यू फिशरने टाकलेल्या चेंडूवर रोहितने फ्लिक केले, पण मिड-विकेटला डीन फॉक्सक्रॉफ्टने सोपा झेल घेतला. त्यामुळे रोहित १३ चेंडूत ७ धावांवर बाद झाला..रोहित बाद झाल्यानंतर विराट फलंदाजीला आला. त्याने सुरुवात चांगली केली होती, पण तोही फार काळ टिकू शकला नाही. त्यालाही ८ व्या षटकात मॅथ्यू फिशरनेच आखुड टप्प्यावर आऊटसाईल ऑफ स्टम्पबाहेर चेंडू टाकत झेलबाद केले. त्याचा झेल टीम सिफर्टने सहज झेलला. विराटने ७ चेंडूत ५ धावा केल्या. विराट द्विपक्षीय मालिकेत १३ वर्षांनंतर तीन सामन्यात एकेरी धावसंख्येवर बाद झाला आहे..IND vs NZ, 5th ODI: विदर्भाच्या खेळाडूचं पदार्पण, सिराजलाही संधी, मग Playing XI मधून कोण झालं बाहेर? भारताला मालिका विजयाची संधी.विराटपाठोपाठ ९ व्या षटकात जेकॉब डफीने ऋतुराज गायकवाडलाही बाद केले. ऋतुराजने पुढे येत ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, पण टीम सिफर्टने डाव्या बाजूला सूर मारत त्याचा चांगला झेल घेतला. त्यामुळे ऋतुराज ३ चौकारांसह २७ चेंडूत १८ धावांवर बाद झाला. त्याच्या विकेटनंतर अक्षर पटेलला ५ व्या क्रमांकावर बढती देण्यात आली, त्यामुळे आता श्रेयस अय्यर आणि अक्षर पटेल यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे.भारताने पॉवरप्लेच्या १० षटकांच्या आतच ३ विकेट्स गमावल्या. १० षटकात भारताने ३ बाद ३७ धावाच केल्या होत्या..या सामन्यात विजय मिळवला, तर भारतीय संघ मालिकाही जिंकणार आहे. पण न्यूझीलंडला मालिका जिंकण्याची संधी नसली, तरी त्यांचा प्रयत्न मालिकेतील पराभव टाळून बरोबरी साधण्याचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.