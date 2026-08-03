अर्शदीप सिंगने निवडले भारताचे सर्वोत्तम ५ बॉलर, पण बुमराहकडे दुर्लक्ष! प्लेइंग इलेव्हनमध्ये गंभीरला दिली जागा

अर्शदीप सिंगने नुकतेच त्याच्यानुसार सर्वोत्तम ५ भारतीय गोलंदाज कोण आहेत, याबाबत खुलासा केला आहे. तसेच त्याने त्याची सर्वकालिन सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हनही निवडली आहे. मात्र त्याने त्याच्या सर्वोत्तम ५ गोलंदाजांमध्ये जसप्रीत बुमराहला (Jasprit Bumrah) मात्र स्थान न दिल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे. बुमराह सध्याचा भारतीय संघातील प्रमुख वेगवान गोलंदाज आहे. अर्शदीप सिंगने (Arshdeep Singh) भुवनेश्वर कुमारला (Bhuvneshwar Kumar) सर्वोत्तम गोलंदाज म्हटले आहे. त्याच्याबाबतीत त्या थोडा पक्षपाती असल्याचेही त्याने सांगितले आहे. भुवनेश्वरला त्याने मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन यांच्याही आधी त्याने स्थान दिले आहे. ही निवड अर्शदीपने कृष्णंक आत्रेच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना केली आहे. .'बेस्ट फिल्डर मेडल'ची सुरुवात करणाऱ्या सदस्याने दिला टीम इंडियाला भावूक निरोप, "मी माझे सर्वस्व दिले...".अर्शदीप म्हणाला, 'भूवी भाईला सर्वात वर असेल, कारण वैयक्तिकरित्या मला तो खूप आवडतो. त्यामुळे मी त्याबाबत थोडा पक्षपाती आहे. मी आधी वेगवान गोलंदाजांना स्थान देईल. दुसऱ्या क्रमांकावर मी शमी भाईची निवड करेल, कारण तुम्हाला माहित आहे की तो कोणत्याही खेळपट्टीवर चेंडू सीम करू शकतो. त्याची गोलंदाजी अफलातून आहे. तो सीम अगदीच अचूक टाकतो.'.अर्शदीप पुढे म्हणाला, 'तिसऱ्या क्रमांकावर मी कुलदीप यादवला ठेवले, कारण त्याच्याकडे खूप दुर्मिळ कौशल्य आहे. तो डावखुरा चायनामन आहे. त्यानंतर युझी भाई, आम्ही पंजाब किंग्समध्ये संघसहकारी आहोत.त्याचा रेकॉर्डही चांगला आहे, त्याने खूप विकेट्स घेतल्या आहेत.'.अर्शदीपने पाचव्या क्रमांकावर आर अश्विनला ठेवताना त्याची माफीही मागितली. तो म्हणाला, 'मला अश्विन भाईला शेवटी नाही ठेवायचंय, पण दुसरी जागा शिल्लक नाहीये. त्यामुळे त्याला मी पाचव्या क्रमांकावर ठेवतो. तो दिग्गज आहे आणि तो माझा आयपीएलमध्ये पहिला कर्णधारही होता. माफ कर ऍश भाई, मी तुला वैयक्तिकरित्या मेसेज करेल.'.IND vs SL : टीम इंडियासाठी श्रीलंका दौऱ्यातील प्लॅन ऐनवेळी बदलला! ४ दिवसांचा सामना ३ दिवसांतच संपणार.याशिवाय अर्शदीपने भारताची सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हन निवडताना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि सध्याचा भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना सलामीवीर म्हणून निवडले आहे. त्यानंतर राहुल द्रविडला तिसऱ्या, विराट कोहलीला चौथ्या क्रमांकावर निवडले. पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकासाठी त्याने युवराज सिंग आणि रोहित शर्माची निवड केली. भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीला यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून ७ व्या क्रमांकावर ठेवले. त्याने गोलंदाजांमध्ये हरभजन सिंगसह झहीर खान, जसप्रीत बुमराह आणि त्याला स्वत:ला निवडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.