'बेस्ट फिल्डर मेडल'ची सुरुवात करणाऱ्या सदस्याने दिला टीम इंडियाला भावूक निरोप, "मी माझे सर्वस्व दिले..."

भारतीय क्रिकेट संघ श्रीलंका दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी मोठा निर्णय घेतला होता. बीसीसीआयने सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशेट आणि क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक टी दिलीप (T Dilip) यांचा करार वाढवला नव्हता. तसेच सहाय्यक प्रशिक्षक पदच काढून टाकले असतानाच सुभदीप घोष यांची नवे क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक (Fielding Coach) म्हणून घोषणाही केली. यानंतर डोईशेट कोलकाता नाईट रायडर्स या आयपीएल संघाचे मुख्य प्रशिक्षक झाले. दरम्यान, टी दिलीप यांचाही ५ वर्षांचा भारतीय संघासोबतचा प्रवास संपला. याबाबत त्यांनी भावूक प्रतिक्रिया (Emotional Post) दिली आहे..Team India New Coach: गौतम गंभीरच्या टीममध्ये मोठा बदल! श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी भारतीय संघासाठी नव्या कोचची घोषणा.२०२१ मध्ये राहुल द्रविडच्या कोचिंग स्टाफमध्ये ते क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक म्हणून सामील झाले होते. पण २०२४ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर राहुल द्रविड आणि त्याच्या कोचिंग टीममधील सदस्यांचा करार संपला. त्यामुळे बीसीसीआयने गौतम गंभीरकडे नवा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून जबाबदारी सोपवली. तसेच त्याने नेतृत्वातील नव्या कोचिंग स्टाफचीही नियुक्ती केली. मात्र गंभीरच्या स्टाफमध्ये टी दिलीप कायम राहिले. त्यांच्यासोबतचा करार बीसीसीआयने वाढवला होता. पण आता हा करारही संपल्यानंतर त्यांची भारतीय संघासोबतची साथ सुटली आहे..या ५ वर्षांच्या प्रवासाबाबत टी दिलीप यांनी भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी लिहिले,'५ वर्षे. माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या राहिलेल्या या प्रवासाबद्दल बोलण्यासाठी शब्द अपुरे पडत आहेत. जेव्हा मी पहिल्यांदा या संघात आलो, तेव्हा माझा एकच साधा उद्देश होता की दररोज माझे सर्वस्व देणे. क्षेत्ररक्षण हे नेहमीच माझ्या आवडत्या खेळासाठी योगदान देण्यासाठी माझे माध्यम राहिले आहे. मला या संघाच्या प्रवासाचा भाग होण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे.'.दरम्यान २०२३ वनडे वर्ल्ड कपवेळी 'बेस्ट फिल्डिंग मेडल' (Best Fielding Medal) देण्याची परंपरा चालू करण्याचे श्रेय टी दिलीप यांना जाते. ही परंपरा अजूनही वेगवेगळ्या स्वरुपात भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये अजूनही चालू आहे, आता कधी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून कधी सर्वोत्तम परफॉर्मन्ससाठी मे़डल दिले जाते. मात्र २०२३ च्या वनडे वर्ल्ड कपवेळी विविध पद्धतीने ज्याप्रकारे या मेडलच्या विजेत्याची घोषणा केली गेली होती, त्याचे प्रचंड कौतुक झाले होते.त्याबाबतही टी दिलीप यांनी पोस्टमध्ये लिहिले की 'फिल्डिंग मेडल नेहमीच माझ्या हृदयाच्या जवळ राहणारी गोष्ट आहे. ड्रेसिंग रुममध्ये निर्माण होणारा उत्साह, खेळाडूंच्या चेहऱ्यावर उमटलेले हास्य आणि त्यांनी त्याला दिलेले महत्त्व, या सर्व आठवणी मी नेहमीच माझ्यासोबत ठेवेल.'.IND vs SL : टीम इंडियासाठी श्रीलंका दौऱ्यातील प्लॅन ऐनवेळी बदलला! ४ दिवसांचा सामना ३ दिवसांतच संपणार.याशिवाय टी दिलीप यांनी बीसीसीआयचेही त्यांच्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल आणि संधी दिल्याबद्दल आभार मानले आहेत. तसेच राहुल द्रविड आणि गौतम गंभीर यांचेही त्यांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल आभार मानले आहे. तसेच टी दिलीप यांनी त्यांच्या कार्यकाळात काम केलेल्या भारताच्या कर्णधारांसोबत - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर यांच्यासोबत काम करताना मजा आल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफमधील सर्वांचेही आभार मानले आहेत.तसेच त्यांनी शेवटी म्हटले आहे की हा 'अध्याय संपत असला, तरी त्याबद्दल मी सदैव कृतज्ञ राहीन. पाच वर्षे मला भारताचा बॅज परिधान करण्याचा सन्मान मिळाला. प्रवास पुढे चालूच राहिल.'.दरम्यान, आता श्रीलंका दौऱ्यापासून सुभदीप घोष हे भारताचे क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक म्हणून जबाबदारी स्वीकारतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.