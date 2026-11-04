IND vs NZ, 1st ODI: आधी अर्शदीपचा तिखट मारा अन् मग विराट कोहलीची वादळी फिफ्टी! भारताची विजयासह वनडे मालिकेची दणक्यात सुरुवात

New Zealand vs India 1st ODI: भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिका जिंकल्यानंतर वनडे मालिकेची सुरुवातही विजयासह दणक्यात केली आहे. ऑकलंडला बुधवारी (४ नोव्हेंबर) भारत आणि न्यूझीलंड संघात पहिला वनडे सामना झाला. पावसाचा व्यत्यय आलेल्या या सामन्याच भारताने ५ विकेट्सने सामना जिंकला. अर्शदीप सिंगसह (Arshdeep Singh) भारतीय गोलंदाजांनी या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. तसेच विराट कोहली (Virat Kohli) आणि शुभमन गिल (Shubman Gill) यांनीही चांगली फलंदाजी केली. .IND vs NZ, ODI: अर्शदीप सिंगने १२ वर्षांनंतर न्यूझीलंडमध्ये करून दाखवली शमीसारखी कामगिरी! असा पराक्रम करणारा तिसराच भारतीय पेसर.या सामन्यात न्यूझीलंड संघाने भारतासमोर विजयासाठी ५० षटकात १८६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण भारताचा डाव सुरू झाल्यानंतर १० षटकांच्या खेळानंतर दोनदा पावसाचा व्यत्यय आला. त्यामुळे अखेर भारतासमोर डकवर्थ लुईस नियमानुसार ३२ षटकात १४३ धावा असे सुधारित लक्ष्य ठेवण्यात आले. हे लक्ष्य भारताने २२.४ षटकात ५ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. या विजयासह ५ सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.भारताकडून डावाची सुरुवात कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी केली. पण पहिल्या षटकात काईल जेमिसनने एकही धाव न देता रोहित शर्माला शून्यावर बाद केले. रोहितचा अफलातून झेल मिचेल सँटेनरने घेतला. मात्र यानंतर शुभमन गिल आणि विराट कोहली यांनी भारताचा डाव सावरला. एकीकडे विराट आक्रमक खेळत होता, तर दुसरीकडे त्याला गिल संयमी साथ देत होता. तरी यादरम्यान दोनदा पावसामुळे खेळ थांबला. पण पुन्हा खेळ सुरू झाल्यानंतरही दोघांनी शानदार खेळ केला. त्यांच्यात शतकी भागीदारीही झाली. पण भारतीय संघ विजयाच्या जवळ असताना गिलला १९ व्या षटकात नॅथन स्मिथने बाद केले. गिलचा झेल टॉम लॅथमने घेतला. गिलने ५६ चेंडूत ३७ धावांची खेळी केली. यादरम्यान विराटने अर्धशतकही ३५ चेंडूत पूर्ण केले. हे त्याचे परदेशातील वनडेमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात जलद अर्धशतक ठरले. .विराट अर्धशतकानंतरही आक्रमकच खेळत होता. मात्र विजयासाठी केवळ १९ धावांची गरज असताना विराट पुल शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला. त्याचा झेल जेकॉब डफीच्या गोलंदाजीवर टीम सिफर्टने घेतला. विराटने ५१ चेंडूत १३ चौकार आणि १ षटकारासह ७४ धावा केल्या. त्याच्या विकेटच्या दोनच चेंडूंनंतर डफीने अक्षर पेटललाही ग्लेन फिलप्सच्या हातून झेलबाद केलं. नंतर श्रेयस अय्यरने आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण तो २२ व्या षटकात डफीच्याच गोलंदाजीवर निकोल्सकडे झेल देत १२ चेंडूत १५ धावा करून बाद झाला. पण अखेर केएल राहुल (३) आणि नमन धीर (५) यांनी भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.न्यूझीलंडकडून जेकॉब डफीने ३ विकेट्स घेतल्या. काईल जेमिसनने आणि नॅथम स्मिथ यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs NZ, 1st ODI: रोहित शर्मा पहिल्याच ओव्हरमध्ये डकवर आऊट! कोणी अन् कशी घेतली विकेट?.तत्पुर्वी, या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. न्यूझीलंडकडून सलामीवीर टीम सिफर्टने ३८ धावांची खेळी केली. तसेच ११ व्या क्रमांकावरील ब्लेअर टिकनरने ३४ धावांची खेळी केली. ग्लेन फिलिप्सने ३० धावांची खेळी केली, तर डॅरिल मिचेलने २८ धावांची खेळी केली. जेकॉब डफी नाबाद १५ धावांवर राहिला. मात्र कोणत्याही फलंदाजाला मोठी खेळी करता आली नाही. त्यामुळे न्यूझीलंडला ४०.२ षटकात सर्वबाद १८५ धावाच करता आल्या.भारताकडून गोलंदाजी करताना अर्शदीप सिंगने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर गुरनूर ब्रार याने ३ विकेट्स घेतल्या. अंशुल कंबोजने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.