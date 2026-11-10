IND vs UAE: आर्यवीर सेहवागचे वडिलांच्या पावलावर पाऊल! U19 Asia Cup मध्ये ठोकलं खणखणीत शतक

U19 Asia Cup 2026, IND vs UAE : १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) भारत विरुद्ध संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या युवा संघात सामना होत आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी करो वा मरो असा आहे. कारण हा सामना जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल, तर पराभूत होणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर होणार आहे. अशात या महत्त्वाच्या सामन्यात आर्यवीर सेहवागने (Aryavir Sehwag) आपली प्रतिभा दाखवून दिली असून खणखणीत शतक (Century) केले आहे..U19 IND vs U19 PAK: रोमहर्षक सामन्यात भारताचा पराभव! हमजा जहूरच्या शतकामुळे पाकिस्तानचा विजय, आता Asia Cup सेमीफायनलसाठी समीकरण काय?.भारताचा धडाकेबाज माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग याचा मुलगा (Virender Sehwag's Son) असल्याने आर्यवीरच्या कामगिरीकडे सर्वांचेच लक्ष होते. पण त्याने हा दबाव बाजूला ठेवत दमदार कामगिरी केली आहे. तो या स्पर्धेत सुरुवातीपासूनच चांगला खेळत आहे. त्याने नेपाळविरुद्ध पहिल्या सामन्यातही अर्धशतक केले होते. त्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध त्याने झुंज देत २२ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर आता युएईविरुद्ध त्याने शतक केले आहे..मंगळवारी होत असलेल्या सामन्यात युएईने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. भारताकडून कर्णधार लक्ष्य रायचंदानीसह आर्यवीर सेहवागने डावाची सुरुवात केली. या दोघांनी सुरुवातीला संयमी खेळ केला. सुरुवातीला युएईच्या गोलंदाजांनी भारतीय फलंदाजांना मोठ्या धावांपासून रोखलं होतं. पण तरी आर्यवीर चांगल्या लयीत खेळत होता. त्याने रायचंदानीसोबत ६२ धावांची भागीदारीही केली. पण ही भागीदारी नुरुल्ला अयोबीने तोडली. त्याच्या गोलंदाजीवर हदायतुल्ला खानने रायचंदानीचा १७ धावांवर झेल घेतला..U19 IND vs U19 PAK: एकमेकांच्या तोंडाकडे बघत राहिले अन् तिघांकडून भारतीय फलंदाजाचा कॅच सुटला! पाहा Comedy Fielding ड्रामा.मात्र, यानंतर आर्यवीर सेहवागला व्हीके विनीतची साथ मिळाली. या दोघांनीही सुरुवातीला संयम ठेवत फलंदाजी केली. मात्र खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर दोघांनीही फटकेबाजीला सुरुवात केली. त्यांनी शतकी भागीदारीही केली. या दरम्यान आर्यवीरने ३४ व्या षटकात बिलाल खानविरुद्ध एकेरी धाव काढत त्याचे शतक पूर्ण केले. .१९ वर्षांखालील आशिया कपमधील हे त्याचे पहिले शतक ठरले, तर भारताचे यंदाच्या स्पर्धेतील दुसरे शतक. यापूर्वी अर्जुन राजपूतने पाकिस्तानविरुद्ध शतक केले होते. आर्यवीरने १३१ चेंडूत हे शतक करताना १३ चौकार आणि २ षटकार मारले.दरम्यान, आर्यवीर आणि विनीत यांच्या शतकी भागीदारीमुळे भारताने ३५ षटकात १ बाद १६९ धावांपर्यंत मजल मारली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.