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IND vs UAE: आर्यवीर सेहवागचे वडिलांच्या पावलावर पाऊल! U19 Asia Cup मध्ये ठोकलं खणखणीत शतक

Aryavir Sehwag Century in U19 India vs U19 UAE, Asia Cup Match: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत मंगळवारी वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवागने युएईविरुद्ध खणखणीत शतक केले आहे. त्याचे हे आशिया कपमधील पहिले शतक आहे.
Aryavir Sehwag Century | U19 Asia Cup | India vs UAE

Aryavir Sehwag Century | U19 Asia Cup | India vs UAE

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

U19 Asia Cup 2026, IND vs UAE : १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) भारत विरुद्ध संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या युवा संघात सामना होत आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी करो वा मरो असा आहे.

कारण हा सामना जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल, तर पराभूत होणारा संघ स्पर्धेतून बाहेर होणार आहे. अशात या महत्त्वाच्या सामन्यात आर्यवीर सेहवागने (Aryavir Sehwag) आपली प्रतिभा दाखवून दिली असून खणखणीत शतक (Century) केले आहे.

Aryavir Sehwag Century | U19 Asia Cup | India vs UAE
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