IPL 2027 Trade: दिल्लीच्या २८ वर्षीय फिनिशरवर गुजरात-लखनौची नजर, त्याच्यासाठी मोजणार का वेगवान गोलंदाजाची किंमत?

IPL 2027 Trading Update: इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ चा लिलाव पुढच्या महिन्यात गोव्यामध्ये होणार आहे. त्याआधी १७ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व संघांना संघातून करारमुक्त केले जाणारे खेळाडू आणि संघात कायम केले जाणाऱ्या खेळाडूंची यादी जाहीर करायची आहे. पण त्याआधी खेळाडूंच्या ट्रेडिंगच्या चर्चांना उधाण आले आहे. आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यापासून अनेक मोठे ट्रेड फ्रँचायझींमध्ये झाले आहेत. आगामी काळातही काही चकीत करणारे ट्रेड होण्याची शक्यता आहे. सध्या दिल्ली कॅपिटल्सच्या (Delhi Capitals) २८ वर्षीय खेळाडूवर अनेकांचे लक्ष आहे, हा खेळाडू म्हणजे आशुतोष शर्मा (Ashutosh Sharma). .IPL 2027 Trade : दुनिया हिला देंगे ते वनक्कम! अक्षर पटेल CSK, तर अर्शदीप सिंग Mumbai Indians च्या ताफ्यात! मजेशीर Video Viral.२०२४ मध्ये पंजाब किंग्सकडून पदार्पण केलेल्या आशुतोषने गेले दोन हंगाम दिल्लीसाठी खेळले असून त्याने फिनिशर म्हणून त्याची प्रतिभा दाखवून दिली आहे. तो गरज पडल्यास गोलंदाजीतही योगदान देऊ शकतो. त्याने आत्तापर्यंत आयपीएलमध्ये ३२ सामने खेळले आहेत, ज्यात त्याने १६८ च्या स्ट्राईक रेटने ५६४ धावा केल्या आहेत..आशुतोष शर्माचे ट्रेडिंग कोणत्या संघासोबत आणि कोणत्या खेळाडूच्या बदल्यात होईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण सध्या चर्चा अशी आहे की हे डील अशा फ्रँचायझीसोबत होऊ शकते, ज्यांच्याकडे वेगवान गोलंदाज खूप असले, तरी फलंदाजी मजबूत करण्याची, विशेषत: फिनिशरची गरज आहे. यात गुजरात टायटन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स या फ्रँचायझींचा समावेश आहे. गुजरात सध्या फिनिशरच्या शोधात आहेत, तर लखनौ आपली फलंदाजी मजबूत करू पाहात आहेत..क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार गुजरात टायटन्सने आशुतोषसाठी दिल्ली कॅपिटल्सशी दोन महिन्यांपूर्वीच संपर्क साधला आहे. पण त्यांना दिल्लीकडून त्वरित प्रतिसाद मिळाला नाही. पण आता दिल्लीचे मॅनेजमेंट बदलले असून नवे मॅनेजमेंट या ऑफरचा पुन्हा विचार करण्याची शक्यता आहे.आशुतोषने यापूर्वी पंजाब किंग्ससाठी आणि दिल्ली कॅपिटल्ससाठी कठीण परिस्थितीतूनही अनेकदा सामने जिंकून दिले आहेत. त्यामुळे गुजरात टायटन्स त्याच्यासाठी शाहरुख खानला संघातून मुक्त करण्याचा विचार करू शकतात. दिल्लीने दोन वर्षांपूर्वी आशुतोषसाठी ३.८ कोटी रुपये मोजले होते..IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्या ट्रेड होणार, पण कोणता खेळाडू मुंबई संघात येणार? MI आणि पंजाब किंग्समधील डील अंतिम टप्प्यात.खरंतर दिल्लीला सध्या वोगवान गोलंदाजाची गरज आहे. गुजरातकडे अर्शद खान, गुरनूर ब्रार, कुलवंत खेजरोलिया, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा आणि इशांत शर्मा असे वेगवान गोलंदाजांचे पर्याय आहेत. तसेच लखनौ सुपर जायंट्सकडे प्रिन्स यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, एन्रिच नॉर्किया, मयंक यादव, आकाश सिंग आणि अर्जुन तेंडुलकर असे वेगवान गोलंदाजांचे पर्याय आहेत. त्यामुळे दिल्ली या दोन संघांशी डील करण्याची शक्यता आहे.सध्या अशीही माहिती मिळत आहे की शुभमन गिलच्या नेतृत्वातील गुजरात टायटन्सने काही महिन्यांपूर्वीच दुसऱ्या एका फ्रँचायझीशी वेगवान गोलंदाज आशोक शर्माच्या बदल्यात फिनिशरसाठी संपर्क केला होता, पण त्या फ्रँचायझीने त्यांची ऑफर नाकारली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.