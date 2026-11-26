New Zealand vs India 2nd Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सध्या कसोटी मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे बरीच टीका भारतीय संघव्यवस्थापनावर झाली होती. सिराज आत्तापर्यंत परदेशातील भारताचा मॅचविनर गोलंदाज राहिला आहे. त्याच्या नावावर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमध्येही भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स आहेत. पण असे असतानाही जसप्रीत बुमराहसोबत प्रसिद्ध कृष्णा, अंशुल कंबोज आणि आकाश दीप यांना आधी प्राधान्य देण्यात आले. .IND vs NZ 2nd Test: आता चांगल्या खेळपट्टीची अपेक्षा, भारत-न्यूझीलंडमधील दुसरा कसोटी सामना उद्यापासून रंगणार.सिराजला पहिल्या कसोटीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये न खेळण्यामागे त्याचा फॉर्म नसल्याचे कारण देण्यात आले. तसेच आकाश आणि अंशुल यांच्याकडे फलंदाजीचीही क्षमता असल्याचे म्हटले गेले. मात्र पहिल्या कसोटीत फलंदाजांना मदत करणाऱ्या खेळपट्टीवर भारतीय वेगवान गोलंदाज फारसे प्रभावी ठरले नाही. त्यामुळे पहिला सामना अनिर्णित राहिला. मात्र अनेकांच्या मते पाटा खेळपट्टीवरही सिराजकडे असलेला वेग आणि आक्रमकता फायदेशीर ठरली असती..दरम्यान, आता भारतीय गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केलने केलेल्या विधानांमुळे दुसऱ्या कसोटीत गुरनूर ब्रारला कसोटी पदार्पणाची संधी मिळू शकते असे संकेत मिळाले आहे. त्यामुळे सिराजला दुसऱ्या कसोटीतही संध मिळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. यावर आता आर अश्विनने पोस्ट शेअर केली आहे.मॉर्केल म्हणाला, 'गुरनूरबाबत बोलायचं झालं तर,तो भारतीय संघात सामील झाल्यापासून त्याच्या वेग आणि उसळीमुळे बरीच उत्सुकता आहे.मला वाटतं इथल्या परिस्थितीत त्याच्यासारख्या गोलंदाजाचा फायदा होऊ शकतो.'.India WTC Final Qualification Scenarios: टीम इंडियाची झोप उडाली... IND vs NZ दुसरी कसोटी अनिर्णित किंवा पराभूत झाल्यास काय? WTC Final साठी कसं असेल समीकरण?.तथापि, आर अश्विनने यापूर्वीही पहिल्या कसोटीत सिराजला आणि रवींद्र जडेजाला न खेळवण्यावरून संघव्यवस्थापनावर कडाडून टीका केली होती. आता त्याने मॉर्कलच्या विधानानंतर एक पोस्ट करत लिहिले आहे की गुरनूरच्या पदार्पणासाठी रस्ता मोकळा झाला आहे, तर सिराजला आणखी वेग त्याच्या गोलंदाजीमध्ये आणावा लागेल. दरम्यान, ही पोस्ट उपहासात्मक असल्याचे अनेक चाहते कयास लावत आहेत. अश्विनने लिहिले की 'सर्व अडथळे दूर झाले असून उद्या गुरनूरला चमकताना पाहण्यासाठी आपण तयार आहोत. सिराजने आता आपला सराव वाढवून आपला वेग परत मिळवायला हवा. एक रोमांचक कसोटी सामना आपली प्रतिक्षा करत आहे.'.दरम्यान, यापूर्वीही पहिल्या कसोटीनंतर भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने स्पष्ट केले होते की पहिल्या कसोटीतील प्लेइंग इलेव्हनच बऱ्यापैकी दुसऱ्या कसोटीतही कायम असेल. त्यामुळे आता २७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत भारताची प्लेइंग इलेव्हन कशी असेल, याकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.