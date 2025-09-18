Asia Cup 2024 Super 4 Scenario : भारत, पाकिस्तान यांची जागा पक्की; अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश यांना काय करावं लागणार?

भारत आणि पाकिस्तानने गट अ मधून सुपर ४ मध्ये आपले स्थान निश्चित केले.गट ब मध्ये श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांच्यात अजूनही सुपर ४ ची शर्यत सुरू आहे..Asia Cup 2024 Super 4 qualification scenario explained : सर्व नाटकं करून पाकिस्तानचा क्रिकेट संघ आशिया चषक स्पर्धेत बुधवारी यूएईविरुद्ध खेळला. पाकिस्तानने हा सामना ४१ धावांनी जिंकून अ गटातून भारतासह सुपर ४ मधील आपले स्थान पक्के केले. पाकिस्तानच्या ९ बाद १४६ धावांचा पाठलाग करताना यूएईचा संपूर्ण संघ १७.४ षटकांत १०५ धावांवर तंबूत परतला. अ गटातून भारत व पाकिस्तान दोन्ही संघ सुपर ४ मध्ये पोहोचले आहेत. पण, ब गटात अजूनही चुरस आहे आणि आज त्याचाही फैसला होईल..ब गटातून श्रीलंका, अफगाणिस्तान व बांगलादेश हे तिन्ही संघ शर्यतीत आहेत. श्रीलंका आणि बांगलादेशचे प्रत्येकी ४ गुण असले तरी त्यांचे स्थान पक्के नाही, तेच २ गुण असलेल्या अफगाणिस्तान संघाला अजूनही संधी आहे. त्यामुळेच आज होणाऱ्या SL vs AFG सामन्यानंतर सर्व चित्र स्पष्ट होईल. चरिथ असलंकाच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या श्रीलंकेचा संघ सध्या गुणतालिकेत ४ गुणांसह अव्वल स्थानी आहे. त्यांनी दोन्ही सामने जिंकले आहेत आणि त्यांचा नेट रन रेट १.५४६ असा चांगला आहे..Andy Pycroft ने खरंच माफी मागितली का? पाकिस्तानकडून पसरवल्या जाणाऱ्या निवेदनाचं सत्य आलं समोर; ICC चे सूत्र म्हणतात... .राशिद खानच्या अफगाणिस्तान संघाविरुद्ध श्रीलंकेचे पारडे जड मानले जात आहे आणि हा सामना श्रीलंकेने जिंकला, तर त्यांचा सुपर ४ मधील प्रवेश पक्का होईल. लिटन दासच्या संघाला आता AFG VS SL सामन्यावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. श्रीलंका जिंकल्यास बांगलादेशही सुपर ४ मध्ये पोहोचेल. बांगलादेश सध्या ३ सामन्यांत ४ गुण व -०.२७० अशा नेट रन रेटसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..श्रीलंकेचा विजय हा बांगलादेशसाठी फायद्याचा ठरेल. पण, जर अफगाणिस्तानने बाजी मारली तर समीकरण अवघड होईल. अफगाणिस्तानचा संघ २ सामन्यांत २ गुण व २.१५० नेट रन रेटसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांनी आज बाजी मारली तर ते बांगलादेशला बाहेर करतील. मोठ्या फरकाने विजय मिळवल्यास श्रीलंकेचेही आव्हान संपुष्टात येऊ शकते..IND vs PAK : Andy Pycroft हे भारताचे आवडते, रमीझ राजा यांचा जावई शोध! पण, Fact Check ने पाकिस्तानला पुन्हा तोंडावर पाडले.अफगाणिस्तानने आजच्या लढतीत ७० धावा किंवा ५० हून अधिक चेंडू राखून विजय मिळवला, तर श्रीलंकेचा नेट रन रेट हा बांगलादेशपेक्षा कमी होईल. परिणामी श्रीलंका स्पर्धेबाहेर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.