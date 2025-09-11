Cricket

BAN vs HK : बांगलादेशचा सहज विजय, कर्णधार लिटन दासची अर्धशतकी खेळी; हाँगकाँगला सलग दुसरा पराभवाचा झटका

BAN vs HK Asia Cup 2025 match highlights : आशिया चषक २०२५ मध्ये बांगलादेशने हाँगकाँगवर सहज विजय मिळवला. कर्णधार लिटन दासने दमदार अर्धशतक झळकावत संघाला भक्कम सुरुवात करून दिली. त्याच्या फलंदाजीला इतर फलंदाजांनीही योग्य साथ दिल्याने बांगलादेशने धावसंख्या सहज पार केली.
Bangladesh defeated Hong Kong in the Asia Cup 2025

Bangladesh defeated Hong Kong in the Asia Cup 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • बांगलादेशने आशिया चषक २०२५ च्या पहिल्या लढतीत हाँगकाँगवर विजय मिळवला.

  • हाँगकाँगने सुरुवातीला बांगलादेशच्या सलामीवीरांना धक्के दिले पण पुढे लढा देऊ शकला नाही.

  • कर्णधार लिटन दास व तौहिद हृदोय यांच्या निर्णायक भागीदारीने विजय पक्का केला.

Bangladesh vs Hongkong Asia cup 2025 live: बांगलादेशने आशिया चषक स्पर्धेच्या पहिल्या लढतीत हाँगकाँगवर विजय मिळवला. आता ब गटात अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यांचे प्रत्येकी दोन गुण झाले आहेत. हाँगकाँगकडून फलंदाजीत समाधानकारक खेळ पाहायला मिळाला. त्यांनी बांगलादेशच्या सलामीवीरांना सुरुवातीला धक्के दिल्यानंतर सामन्यात चुरस निर्माण होईल असे वाटले होते. पण, कर्णधार लिटन दास व तौहिद हृदोय यांनी निर्णायक भागीदारी करून संघाचा विजय पक्का केला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Hong Kong
Cricket News in Marathi
cricket news today
Bangladesh Cricket Team
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com