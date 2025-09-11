BAN vs HK : बांगलादेशचा सहज विजय, कर्णधार लिटन दासची अर्धशतकी खेळी; हाँगकाँगला सलग दुसरा पराभवाचा झटका

बांगलादेशने आशिया चषक २०२५ च्या पहिल्या लढतीत हाँगकाँगवर विजय मिळवला.हाँगकाँगने सुरुवातीला बांगलादेशच्या सलामीवीरांना धक्के दिले पण पुढे लढा देऊ शकला नाही.कर्णधार लिटन दास व तौहिद हृदोय यांच्या निर्णायक भागीदारीने विजय पक्का केला..Bangladesh vs Hongkong Asia cup 2025 live: बांगलादेशने आशिया चषक स्पर्धेच्या पहिल्या लढतीत हाँगकाँगवर विजय मिळवला. आता ब गटात अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यांचे प्रत्येकी दोन गुण झाले आहेत. हाँगकाँगकडून फलंदाजीत समाधानकारक खेळ पाहायला मिळाला. त्यांनी बांगलादेशच्या सलामीवीरांना सुरुवातीला धक्के दिल्यानंतर सामन्यात चुरस निर्माण होईल असे वाटले होते. पण, कर्णधार लिटन दास व तौहिद हृदोय यांनी निर्णायक भागीदारी करून संघाचा विजय पक्का केला. .हाँगकाँगला अपेक्षित सुरुवात करता आली नसली तरी त्यांनी बांगलादेशसमोर आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. तस्किन अहमदने चतुराईने DRS घेत सलामीवीर अंशी रथला ( ४) झेलबाद केले. झीशान अली व बाबर हयात ( १४) यांनी काही काळ संघर्ष दाखवला, परंतु तंझिम हसन साकिबने ही जोडी तोडली. झिशानही १२ व्या षटकात ३० धावांवर तंझिमच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. .निघा इथून...! विराट कोहली, अनुष्का शर्माला न्यूझीलंडच्या हॉटेलमधून बाहेर काढलं; असं नेमकं काय घडलं?.निझाकत खान व कर्णधार यासीम मुर्ताझा यांनी चांगली भागीदारी केली. यासिम १९ चेंडूंत २८ धावांवर रन आऊट झाला. त्यानंतर हाँगकाँगचा डाव गडगडला. निझाकतने ४२ धावांवर बाद झाला आणि संघाला ७ बाद १४३ धावांपर्यंत पोहोचवले. बांगलादेशच्या तस्किन, तंझिम व रिशाद होसैन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .बांगलादेशला तिसऱ्या षटकात धक्का देण्यात हाँगकाँगच्या आयुष शुक्ला याला यश आले. परवेझ होसैन इमोन ( १९) झेलबाद झाला. एतील इक्बालने दुसरा सलामीवीर तंझिद हसनला १४ धावांवर बाद केले. पण, अनुभवी जोडी लिटन दास ( कर्णधार) व तौहिद हृदोय मैदानावर उभे राहिले. दासने ३३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करून संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचवले..लिटन दास व हृदोय यांची ९५ धावांची भागीदारी १८व्या षटकात संपुष्टात आली. दास ३९ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ५९ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. पण, हृदॉयने नाबाद ३५ धावा करून संघाचा विजय पक्का केला. बांगलादेशने १७.४ षटकांत ३ बाद १४४ धावा केल्या. बांगलादेशकडून ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ७८ षटकारांचा विक्रम दासने नावावर केला. त्याने महमुदुल्लाहचा विक्रम मोडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.