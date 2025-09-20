SL vs BAN Live: बांगलादेशचा रोमहर्षक विजय; श्रीलंकेच्या जीवावर Super Four मध्ये पोहोचले अन् आज त्यांच्यावरच उलटले

Asia Cup 2025 Sri Lanka vs Bangladesh Marathi Live: श्रीलंकेच्या जोरावर सुपर ४ मधील जागा पक्की करणाऱ्या बांगलादेशने आज त्यांनाच दणका दिला. आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील Super Four फेरीला आजपासून सुरुवात झाली आणि पहिल्याच सामन्यात बांगलादेशने दणदणीत विजयाची नोंद केली. ब गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात श्रीलंकेने अफगाणिस्तानचा पराभव केला नसता, तर बांगलादेश या फेरीत पोहोचले नसते. .श्रीलंका ब गटात अपराजित राहून सुपर ४ मध्ये पोहोचला, परंतु पहिल्या गटात त्यांना बांगलादेशने रोखले. पथूम निसंका ( २२) आणि कुसल मेंडिस ( ३४) यांनी चांगली सुरुवात करून दिली. तस्कीन अहमद व महेदी हसन यांनी या दोघांना माघारी पाठवले. त्यानंतर कमिल मिशारा ( ५) व कुसल परेरा ( १६) हे स्वस्तात माघारी परतल्यानं श्रीलंकेचा संघ अडचणी आला..INDW vs AUSW : ७८१ धावांचा पाऊस! पण, स्मृती मानधनाचे विक्रमी शतक वाया; ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या वन डेसह जिंकली मालिका.पण, दासून शनाका मैदानावर उभा राहिला. त्याने ३७ चेंडूंत ३ चौकार व ६ षटकारांसह ६४ धावांची नाबाद खेळी केली. कर्णधार चरिथ असलंकानेही १२ चेंडूंत २१ धावांची खेळी करून श्रीलंकेला ७ बाद १६८ धावांची समाधानकारक धावसंख्या उभारून दिली. बांगलादेशच्या मुस्ताफिजूर रहमानने ३, तर महेदी हसनने २ विकेट्स घेतल्या..बांगलादेशला पहिल्या षटकात तंझीद हसनच्या रुपाने पहिला धक्का बसला, परंतु त्यांनी वेळीच स्वतःला सावरले. सैफ हसन व कर्णधार लिटन दास यांच्या जोडीने ५९ धावांची भागीदारी केली. लिटन १६ चेंडूंत ३ चौकारांसह २३ धावांवर माघारी परतल्यानंतर तोवहीद हृदयने मोर्चा सांभाळला. वनिंदू हसरंगाने लिटननंतर सैफला बाद केले. सैफने ४५ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ६१ धावांवर बाद झाला..Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाने मोडला Virat Kohli चा मोठा विक्रम! भारताच्या पुरुष क्रिकेटपटूंनाही नाही जमला असा पराक्रम केला.तोवहीद हृदोयने ३१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना बांगलादेशच्या विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचवले. विजयासाठी ११ चेंडूंत ११ धावंची गरज असताना हृदोय फुलटॉस चेंडूवर पायचीत झाला. त्याने ३७ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ५८ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. नुवान तुषाराने पुन्हा एक फुटलॉस फेकला अन् त्यावर जाकिर अलीने गॅपमधून चौकार खेचला. ६ चेंडूंत ५ धावांची गरज असताना जाकिरने पुन्हा एक चौकार खेचला, पंरतु पुढच्याच चेंडूवर दासून शनाकाने संथ चेंडूवर त्याचा त्रिफळा उडवला. पुढचे दोन चेंडू निर्धाव टाकल्याने बांगलादेशवर दडपण आलेले दिसले. चौथ्या चेंडूवर महेदी हसन झेलबाद झाला अन् आता २ चेंडू १ धाव असा सामना अटीतटीचा झाला. पाचव्या चेंडूवर चोरटी धाव घेऊन बांगलादेशने ४ विकेट्स राखून सामना जिंकला. डायरेक्ट हिट लागला असताना तर बांगलादेशचा फलंदाज रन आऊट झाला असता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.