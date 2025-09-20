Cricket

SL vs BAN Live: बांगलादेशचा रोमहर्षक विजय; श्रीलंकेच्या जीवावर Super Four मध्ये पोहोचले अन् आज त्यांच्यावरच उलटले

Sri Lanka vs Bangladesh Marathi Live: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या सुपर ४ फेरीला आजपासून सुरुवात झाली आणि पहिल्याच सामन्यात बांगलादेशने श्रीलंकेला धक्का दिला. या सामन्यापूर्वी श्रीलंकेच्या विजयामुळेच बांगलादेशाला सुपर ४ मध्ये स्थान मिळाले होते.
Asia Cup 2025: Bangladesh Stun Sri Lanka in Super Four Opener

Swadesh Ghanekar
Updated on

Asia Cup 2025 Sri Lanka vs Bangladesh Marathi Live: श्रीलंकेच्या जोरावर सुपर ४ मधील जागा पक्की करणाऱ्या बांगलादेशने आज त्यांनाच दणका दिला. आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील Super Four फेरीला आजपासून सुरुवात झाली आणि पहिल्याच सामन्यात बांगलादेशने दणदणीत विजयाची नोंद केली. ब गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात श्रीलंकेने अफगाणिस्तानचा पराभव केला नसता, तर बांगलादेश या फेरीत पोहोचले नसते.

