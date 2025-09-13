Cricket

Asia Cup 2025: भारत - पाकिस्तान सामन्यावर BCCI चा 'अदृश्य बहिष्कार'? महत्त्वाची अपडेट आली समोर

IND vs PAK: ‘Invisible Boycott’ by BCCI : भारत-पाकिस्तान आशिया कप २०२५ सामना वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. बीसीसीआयचे अधिकाऱ्यांकडून या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.
IND vs PAK | Asia Cup 2025

IND vs PAK | Asia Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप २०२५ सामना दुबईत होणार आहे.

  • पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणावामुळे बीसीसीआयने 'अदृश्य बहिष्कार' टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.

  • बीसीसीआयचे अधिकारी सामन्यासाठी उपस्थित राहणार नसल्याचे समजत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Dubai
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com