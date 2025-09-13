Asia Cup 2025: भारत - पाकिस्तान सामन्यावर BCCI चा 'अदृश्य बहिष्कार'? महत्त्वाची अपडेट आली समोर

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप २०२५ सामना दुबईत होणार आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणावामुळे बीसीसीआयने 'अदृश्य बहिष्कार' टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे. बीसीसीआयचे अधिकारी सामन्यासाठी उपस्थित राहणार नसल्याचे समजत आहे..भारत आणि पाकिस्तान संघात रविवारी (१४ सप्टेंबर) दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सामना होणार आहे. हा सामना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशातील संबंध अत्यंत बिघडले आहेत. भारतातील अनेकांनी या सामन्याला विरोध करताना या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा सामना होत आहे. मात्र आता असे समोर येत आहे की बीसीसीआयकडून 'अदृश्य बहिष्कार' या सामन्यावर टाकण्यात येणार आहे..Asia Cup, IND vs PAK: मोदींना शेवटची संधी होती..उद्धव ठाकरे खवळले, महिला शिवसैनिक पंतप्रधानांना सिंदूर पाठवणार!.बीसीसीआय जरी या स्पर्धेचा मुख्य आयोजक असला तरी कोणतेही अधिकारी या सामन्यासाठी दुबईत स्टेडियमवर हजर राहणार नसल्याचे वृत्त दैनिक जागरणने दिले आहे. भारत - पाकिस्तानमधील तणावामुळे आशिया कप २०२५ स्पर्धा युएईमध्ये खेळवली जात आहे. दरम्यान, भारत - पाकिस्तान सामन्यासाठी यापूर्वी अनेकदा दोन्ही देशातील अनेक मोठे अधिकारी आणि नेते स्टेडियममध्ये हजर असल्याचे चित्र दिसले आहे. मात्र, सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार बीसीसीआयचे कोणतेच अधिकारी दुबईत पोहचलेले नाही. सध्या तरी केवळ एकच अधिकारी सामन्यासाठी स्टेडियमवर उपस्थित असेल, अशी चर्चा आहे..सध्या भारतातून होत असलेला विरोध पाहाता हा निर्णय घेतला गेला असल्याची शक्यता व्यक्त होते आहे. रॉजर बिन्नी ७० वर्षांचे झाल्याने आता बीसीसीआयचे अध्यक्ष नाहीत. सचिव देवजीत सैकिया महिला वर्ल्ड कपच्या तयारीत व्यस्त असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. आयपीएल अध्यक्ष अरुण धुमल यांनीही हा सामना न पाहाण्याचा निर्णय घेतला आहे. खजीनदार प्रभतेज भाटिया आणि संयुक्त सचिव रोहन देसाई हे देखील सामन्यासाठी येण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या बीसीसीआयचे अंतरिम अध्यक्ष राजीव शुक्ला हेच केवळ या सामन्यासाठी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे, कारण ते आशियाई क्रिकेट परिषदेचे सदस्य देखील आहेत. आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांनी अमेरिकेमध्ये एका बैठकीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे..Asia Cup, IND vs PAK: 'आम्ही कोणत्याही संघाला...', भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या कर्णधाराने दिली वॉर्निंग.एका पदाधिकारीने सांगितले आहे की भारत सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच बीसीसीआय या सामन्याचे आयोजन करत आहे. पण कॅमेऱ्यासमोर कोणालाही यायचे नाही, यामुळे त्यांच्याविरुद्ध वातावरण निर्मिती होऊ शकते. सुत्रांनी सांगितले आहे की जरी कोणता अधिकारी स्टेडियमवर पोहोचला तरी तो भारतीय संघाने विजय मिळवला, तरच कॅमेऱ्यात दिसेल.हा सामना रविवारी रात्री ८ वाजता सुरू होणार आहे. या सामन्याला असलेली वादाची किनार पाहाता आता हा सामना कसा होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल..FAQsप्रश्न १: भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?उत्तर: हा सामना रविवारी (१४ सप्टेंबर) दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रात्री ८ वाजता होणार आहे.(When and where will the India vs Pakistan match take place?)प्रश्न २: बीसीसीआयचे अधिकारी सामना पाहायला का जाणार नाहीत?उत्तर: देशातील विरोध लक्षात घेऊन आणि राजकीय वाद टाळण्यासाठी बीसीसीआयचे अधिकारी स्टेडियमवर जाणार नाहीत.(Why are BCCI officials skipping the match?)प्रश्न ३: कोणता अधिकारी या सामन्यास उपस्थित राहू शकतो?उत्तर: बीसीसीआयचे अंतरिम अध्यक्ष राजीव शुक्ला यांची उपस्थिती शक्य आहे.(Which official might attend the match?)प्रश्न ४: भारत सरकारने या सामन्यास परवानगी दिली आहे का?उत्तर: हो, भारत सरकारने परवानगी दिल्यामुळेच बीसीसीआय सामना खेळवत आहे.(Has the Indian government allowed this match?)प्रश्न ५: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाचे कारण काय आहे?उत्तर: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत.(What is the reason behind India-Pakistan tensions?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.