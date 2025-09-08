Asia Cup Live Streaming: आशिया कप जिओ हॉटस्टारवर नाही दिसणार; मग IND vs PAK मॅच कुठे पाहता येणार?

आशिया कप २०२५ स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. भारतीय संघ १० सप्टेंबरला युएईविरुद्ध खेळणार असून १४ सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध सामना होईल. सर्व सामने रात्री ८ वाजता सुरू होतील..अनेक चर्चांनंतर अखेर १७ व्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेला मंगळवारपासून (९ सप्टेंबर) सुरुवात होत आहे. आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या दृष्टीने आशिया कप स्पर्धाही टी२० प्रकारात खेळवली जाणार आहे. अफगाणिस्तान विरुद्ध हाँग काँग सामन्याने अबुधाबीमध्ये या स्पर्धेला सुरुवात होईल.यंदा संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथे होणाऱ्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेत ८ संघ सहभागी झाले असून साखळी फेरीसाठी दोन गटात विभागणी करण्यात आली आहे. .रोहित, विराटविना प्रथमच मोठी स्पर्धा; Asia Cup गाजवण्याचं भारतीय संघापुढे आव्हान.पहिल्या गटात भारत, पाकिस्तान, युएई आणि ओमान या संघांचा समावेश आहे, तर दुसऱ्या गटात हाँग काँग, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि श्रीलंका हे चार संघ आहेत. दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ सुपर फोर फेरीत खेळतील. त्यानंतर सुपर फोरमधील अव्वल दोन संघ अंतिम सामन्यात खेळतील.भारतीय संघ १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्धच्या सामन्याने आशिया कपमधील आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. त्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा सामना होणार आहे. १९ सप्टेंबर रोजी भारतीय संघ ओमानविरुद्ध अखेरचा साखळी सामना खेळेल. तसेच २० ते २६ सप्टेंबर दरम्यान सुपर फोर फेरी रंगणार आहे, तर अंतिम सामना २८ सप्टेंबर रोजी होईल. हे सर्व सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होणार आहे..कुठे पाहाता येणार सामने?खरंतर गेल्या अनेक मोठ्या स्पर्धांचे सामने भारतात जिओ हॉटस्टार (Jio Hotstar) या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आणि स्टार स्पोर्ट्स चॅनेल्सवर पाहाता येत होते. मात्र आता आशिया कप २०२५ स्पर्धेचे प्रक्षेपण जिओ हॉटस्टार आणि स्टार स्पोर्ट्सवर होणार नाही. या स्पर्धेच्या प्रक्षेपणाचे हक्क सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे (Sony Sports Network) आहेत. त्यामुळे टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेल्सवर प्रेक्षक आशिया कपचे सामने पाहू शकतात. याशिवाय सोनी लिव (Sony LIV) या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही आशिया कपमधील सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे..भारतीय संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल ( उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी. रिंकू सिंग.राखीव खेळाडू - प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग व वॉशिंग्टन सुंदर.Asia Cup 2025 : संजू सॅमसनला टॉप ऑर्डरवर खेळवा, शुभमन गिलसाठी दुसरी जागा शोधा...; Ravi Shastri यांचा गौतम गंभीरला सल्ला.आशिया कप २०२५ वेळापत्रकसाखळी फेरी (वेळ : रात्री ८.०० वाजता)९ सप्टेंबर - अफगाणिस्तान विरुद्ध हाँग काँग, अबुधाबी१० सप्टेंबर: भारत विरुद्ध युएई, दुबई११ सप्टेंबर: बांगलादेश विरुद्ध हाँगकाँग, अबुधाबी१२ सप्टेंबर: पाकिस्तान विरुद्ध ओमान, दुबई१३ सप्टेंबर: बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका, अबुधाबी१४ सप्टेंबर: भारत विरुद्ध पाकिस्तान, दुबई१५ सप्टेंबर: युएई विरुद्ध ओमान, अबुधाबी१५ सप्टेंबर: श्रीलंका विरुद्ध हाँगकाँग, दुबई१६ सप्टेंबर: बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान, अबुधाबी१७ सप्टेंबर: पाकिस्तान विरुद्ध युएई, दुबई१८ सप्टेंबर: श्रीलंका विरुद्ध अफगाणिस्तान, अबुधाबी१९ सप्टेंबर: भारत विरुद्ध ओमान, अबुधाबीसुपर ४ फेरी (वेळ : रात्री ८.०० वाजता)२० सप्टेंबर: ब गटातील अव्वल संघ विरुद्ध ब गटातील दुसरा संघ (B1 vs B2), दुबई२१ सप्टेंबर: अ गटातील अव्वल संघ विरुद्ध अ गटातील दुसरा संघ (A1 vs A2), दुबई२३ सप्टेंबर: अ गटातील दुसरा संघ विरुद्ध ब गटातील अव्वल संघ (A2 vs B1), अबुधाबी२४ सप्टेंबर: अ गटातील अव्वल संघ विरुद्ध ब गटातील दुसरा संघ (A1 vs B2), द२५ सप्टेंबर: अ गटातील दुसरा संघ विरुद्ध ब गटातील दुसरा संघ (A2 vs B2), दुबई२६ सप्टेंबर: अ गटातील अव्वल संघ विरुद्ध ब गटातील अव्वल संघ (A1 vs B1), दुबईअंतिम सामना: २८ सप्टेंबर, दुबई (वेळ : रात्री ८.०० वाजता).FAQsप्र.१: आशिया कप २०२५ कुठे खेळवला जाणार आहे?उत्तर: ही स्पर्धा संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथे होणार आहे.(Where will Asia Cup 2025 be played?)प्र.२: भारताचा पहिला सामना कोणाशी आहे?उत्तर: भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध आहे.(Who is India playing in their first match?)प्र.३: भारत पाकिस्तान सामना कधी होणार आहे?उत्तर: भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना १४ सप्टेंबर रोजी दुबईत होईल.(When is the India vs Pakistan match in Asia Cup 2025?)प्र.४: आशिया कप २०२५ मध्ये किती संघ सहभागी आहेत?उत्तर: एकूण ८ संघ सहभागी झाले आहेत.(How many teams are participating in Asia Cup 2025?)प्र.५: आशिया कप २०२५ सामने कुठे पाहता येतील?उत्तर: सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनी लिव अॅपवर पाहता येतील.(Where can fans watch Asia Cup 2025 matches?)प्र.६: सुपर फोर फेरी कधी होणार आहे?उत्तर: सुपर फोर सामने २० ते २६ सप्टेंबरदरम्यान खेळवले जातील.(When will the Super Four stage be played?)प्र.७: अंतिम सामना कधी होणार आहे?उत्तर: अंतिम सामना २८ सप्टेंबर रोजी दुबईत रात्री ८ वाजता होईल.(When is the final of Asia Cup 2025 scheduled?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.