Asia Cup Live Streaming: आशिया कप जिओ हॉटस्टारवर नाही दिसणार; मग IND vs PAK मॅच कुठे पाहता येणार?

Asia Cup 2025 Matches Live Streaming Details: आशिया कप २०२५ स्पर्धा युएईमध्ये ८ संघांमध्ये खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेतील सामने कुठे लाईव्ह पाहाता येणार जाणून घ्या.
Pranali Kodre
Updated on
  • आशिया कप २०२५ स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे.

  • भारतीय संघ १० सप्टेंबरला युएईविरुद्ध खेळणार असून १४ सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध सामना होईल.

  • सर्व सामने रात्री ८ वाजता सुरू होतील.

