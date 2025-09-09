Asia Cup 2025: "बिना मतलब का क्यों उंगली करें?" सूर्यकुमार यादवच्या विधानाने हश्या पिकला; Sanju Samson च्या प्रश्नावर म्हणाला, चिंता नसावी...

आशिया चषक २०२५ चे अनावरण मोहसिन नक्वी यांच्या उपस्थितीत झाले आणि ८ संघांचे कर्णधार उपस्थित होते.पत्रकार परिषदेत भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आपल्या मजेशीर उत्तरांनी सर्वांचे लक्ष वेधले."भारत प्रबळ दावेदार आहे का?" या प्रश्नावर सूर्या म्हणाला – "किसने बोला? मैने तो नही सुना?" (हसला). .Suryakumar Yadav hilarious reply to journalist in press conference : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेला आजपासून सुरुवात होतेय आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या उपस्थितीत आज ट्रॉफीचे अनावरण करण्यात आले. सहभागी ८ संघांचे कर्णधार यावेळी उपस्थित होते आणि त्यानंतर झालेली पत्रकार परिषद भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गाजवली. भारतीय संघ आशिया चषक स्पर्धेच्या जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार आहे. पण, यावरही सूर्यकुमारने मजेशीर उत्तर दिले. सूर्याच्या उत्तराने हश्या पिकला होता. त्यात त्याने संजू सॅमसनच्या ( Sanju Samson) खेळण्यावरही त्याने विधान केलं..सूर्यकुमार म्हणाला, आम्ही इथे चार सप्टेंबरला आलो आहे आणि काही सराव सत्र पार पडले. येथील वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी ते पुरेसे आहेत. मी आता आशियातील सर्वोत्तम संघाच्या कर्णधारांसोबत बसलो आहे. यूएईचा संघ चांगला क्रिकेट खेळतोय. नुकतेच ते पाकिस्तान व अफगाणिस्तानसोबतच्या तिरंगी मालिकेत खेळले. त्यांचा कर्णधार म्हणाला मागील मालिकेत त्यांना चांगली कामगिरी करता आली नव्हती, परंतु मी त्यांना आशिया चषक स्पर्धेत चांगल्या कामगिरीसाठी शुभेच्छा देतो..Asia Cup 2025: संजू सॅमसनसोबत तिसऱ्या दिवशी नेट प्रॅक्टिसमध्ये काय घडलं? IND vs UAE सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मिळणार संधी.आशिया चषक स्पर्धेतील प्रबळ दावेदार असल्याच्या प्रश्नावर सूर्याने मजेशीर प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणालो, किसने बोला? मैने तो नही सूना? ( हसला) तुमची तयारी चांगली असेल तर मैदानावर आत्मविश्वासाने तुम्ही खेळून जाता. आम्ही बऱ्याच कालावधीनंतर ट्वेंटी-२० क्रिकेट खेळतोय, परंतु आम्ही इथे ३-४ दिवासंपूर्वी दाखल झालो आहोत आणि चांगला सराव केला आहे. .भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संजू सॅमसनला संधी मिळणार का? हा प्रश्न सध्या सर्वांना सतावतोय आणि तो पत्रकार परिषदेत विचारला गेला. त्यावर सूर्या म्हणाला, काळजी करू नका, आम्ही त्याची काळजी घेऊ. आम्ही उद्या योग्य तो निर्णय घेऊ. तुम्हाला मॅसेज करतो... .रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार का? BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स; India A कडून खेळण्याचा अद्याप निर्णय नाही.भारतीय संघात कोणता बदल करू इच्छितोस, या प्रश्नावरही सूर्याने गमतीशीर उत्तर दिले. तो म्हणाला, आता तर सर्व व्यवस्थित सुरू आहे, मग कशाला उंगली करायची? सर्व चांगलं सुरू आहे. आतापर्यंत द्विदेशीय मालिकेत जे करत आलो आहोत, तेच इथे करणार. त्यात सातत्य राखणार. आमच्या या खेळातून सकारात्मक निकाल मिळत आहेत, म्हणजे आम्ही योग्य वाटेवर आहोत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.