IND vs PAK: शेवटच्या षटकात भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये काय सुरू होतं अन् फायनल जिंकल्यावर काय झालं? BCCI ने शेअर केला VIDEO

BTS Video of India’s Historic Asia Cup 2025 Victory: आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने हरवले. या सामन्याच्या शेवटच्या क्षणी भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये कसे वातावरण होते, याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे.
Team India | Asia Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताने आशिया कप २०२५ जिंकताना पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात ५ विकेट्सने पराभूत केले.

  • शेवटच्या षटकात तिलक वर्माने षटकार आणि रिंकू सिंगने चौकार मारून सामना जिंकवला.

  • बीसीसीआयने शेअर केलेल्या व्हिडिओत भारतीय ड्रेसिंग रुममधील क्षणांची झलक दिसली आहे.

