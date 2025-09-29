IND vs PAK: शेवटच्या षटकात भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये काय सुरू होतं अन् फायनल जिंकल्यावर काय झालं? BCCI ने शेअर केला VIDEO

भारताने आशिया कप २०२५ जिंकताना पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात ५ विकेट्सने पराभूत केले. शेवटच्या षटकात तिलक वर्माने षटकार आणि रिंकू सिंगने चौकार मारून सामना जिंकवला. बीसीसीआयने शेअर केलेल्या व्हिडिओत भारतीय ड्रेसिंग रुममधील क्षणांची झलक दिसली आहे..रविवारचा (२८ सप्टेंबर) दिवस भारतीय क्रिकेटसाठी खास राहिला. भारतीय संघाने पारंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला १५ दिवसात तिसऱ्यांदा पराभूत करत आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकली. दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानवर ५ विकेट्सने मात केली. शेवटच्या षटकापर्यंत हा सामना रोमांचक झाला. शेवटपर्यंत या सामन्यात धाकधूक कायम राहिली होती. पण अखेर भारतीय संघच वरचढ राहिला. आता बीसीसीआयने या सामन्याच्या शेवटच्या क्षणांची झलक दाखवणारा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे..Asia Cup 2025: मोहसिन नक्वींकडून ट्रॉफी न स्वीकारण्यास BCCI ने सांगितलं होतं? सूर्यकुमारने दिलं स्पष्ट उत्तर.या सामन्यात पाकिस्तानने साहिबजादा फरहान (५७) आणि फखर जमान (४६) यांच्या खेळीच्या जोरावर सर्वबाद १४६ धावा करून भारतासमोर १४७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताचीही सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. भारताने पहिल्या ४ षटकातच २० धावांवर अभिषेक शर्मा (५), शुभमन गिल (१२) आणि सूर्यकुमार यादव (१) यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी ५७ धावांची भागीदारी करत भारताच्या डावाला स्थैर्य दिले. सॅमसन २४ धावा करून बाद झाला..यानंतर तिलकला शिवम दुबेची साथ मिळाली. त्यांच्यातही अर्धशतकी भागीदारी झाली. दुबेने शेवटच्या काही षटकांमध्ये मोठे शॉट्स खेळत भारतासमोरील समीकरण सोपे केले होते. मात्र तो १९ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बाऊंड्री लाईनजवळ झेलबाद झाला होता. त्यामुळे शेवटच्या षटकात १० धावांची गरज भारताला होती. तिलक वर्मा मैदानात होता. त्याला साथ देण्यासाठी रिंकू सिंग मैदानात उतरला. यावेळी भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये अत्यंत गंभीर वातावरण होते. कारण सामना रोमांचक वळणावर होता. कर्णधार सूर्यकुमार यादव, प्रशिक्षक गौतम गंभीरसह सर्वच जणं गंभीरतेने मैदानात काय सुरू आहे, पाहात होते. हॅरिस रौफने टाकलेल्या शेवटच्या षटकात तिलक आणि रिंकूने पहिल्या चेंडूवर दोन धावा पळाल्या. त्यानंतरच्या चेंडूवर मात्र तिलकने खणखणीत षटकार मारला आणि दबावच हटवला. त्याचा हा षटकार पाहून भारताच्या ड्रेसिंग रुममधील वातावरणही अचानक बदललं. सर्वजण खूश झाले. गंभीरने तर समोर असलेल्या टेबलवर आनंदाने हात आपटले. त्यांनंतरच्या चौथ्या चेंडूवर रिंकू सिंगने विजयी चौकार खेचला आणि भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये जल्लोष सुरू झाला. तिलक ६९ धावांवर नाबाद राहिला. .Asia Cup History: ३ संघांपासून सुरू झाला होता प्रवास, दुसऱ्याच हंगामात भारताने घेतलेली माघार...; जाणून घ्या इतिहास.सामना जिंकल्यानंतर सर्वच भारतीय खेळाडू मैदानात गेले. त्यांनी तिलकचे भरभरून कौतुक केले. तसेच एकमेकांना शुभेच्छा देत आनंद साजरा केला. मात्र याचदरम्यान एक वादग्रस्त घटना घडली. भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर भारताला ट्रॉफीच देण्यात आली नाही. त्यामुळे भारतीय संघाने ट्रॉफीशिवायच जल्लोष केला. भारतीय खेळाडूंनी हातात ट्रॉफी असल्याचे भासवत मजेशीर फोटो काढले, तसेच विजेतेपदाचा जल्लोषही केला. या सर्व घटनांची झलक बीसीसीआने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे..दरम्यान, बीसीसीआयने म्हटले आहे की भारतीय संघाला ट्रॉफी न देण्याबाबत मोहसिन नक्वी यांच्याविरुद्ध कठोर पावलं उचलली जातील. हा मुद्दा आयसीसीच्या बैठकीतही मांडला जाईल. दरम्यान बीसीसीआयने भारतीय संघातील खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसाठी २१ कोटींचे बक्षीस जाहीर केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.