IND vs PAK: अंगात मस्तीच जास्त! तिकडे पाकिस्तानी संघ तर हरलाच, 'त्या' चाहत्यालाही स्टेडियममधून हकललं; जाणून घ्या नेमकं काय झालं

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत केले. सामन्यादरम्यान एक पाकिस्तानी चाहता भारतीय चाहत्यांना डिवचत होता, ज्यामुळे त्याला स्टेडियममधून बाहेर काढण्यात आले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान संघात झालेला अंतिम सामना वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत राहिला. काही वादही या सामन्यात झाले. अनेक व्हिडिओही व्हायरल झाले. या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत केले होते. याचदरम्यान आता अशी माहिती समोर आली आहे की एका पाकिस्तानी चाहत्याला स्टेडियममधून बाहेरही हाकालण्यात आले होते..Asia Cup 2025 Video: तिलक अन् दुबेने पाकिस्तानची लाज काढली; म्हणाले, 'आमच्या बॅटने उत्तर दिलं आणि आता मैदानात त्यांचं कोणीच...'.दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना झाला होता. या सामन्यावेळी पाकिस्तानचा चाहता स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या भारताच्या चाहत्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसले की तो चाहता काही चिथावणीखोर कृती करत होता. यादरम्यान त्याने प्लेन-क्रॅशचीही कृती केली. त्यामुळे मात्र गोंधळ झाला. त्यामुळे त्याला तिथे असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण तो ऐकत नव्हता त्यानंतर त्याला स्टेडियममधून बाहेर करण्यात आले. त्याला जेव्हा बाहेर काढले जात होते, तेव्हा भारतीय चाहते त्याची हुर्यो उडवतानाही दिसले. दरम्यान, त्या चाहत्याला स्टेडियममधून बाहेर काढल्याचा दावा सोशल मीडियावर करण्यात आला असला, तरी याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोर फेरीत भारत - पाकिस्तान सामन्यावेळी हॅरिस रौफने भारतीय चाहत्यांना आणि संघाला डिवचताना प्लेन - क्रॅश सेलीब्रेशन केले होते. काही महिन्यांपूर्वीच दोन देशात युद्धजनक परिस्थितीत होती. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हे सामने होत होते. अशात रौफने केलेल्या या सेलिब्रेशनवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. त्याच्याविरुद्ध आयसीसीने कारवाई करत त्याला दंडही ठोठावला होता..दरम्यान, अंतिम सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर पाकिस्तानने दिलेल्या १४७ धावांचे लक्ष्य भारताने १९.४ षटकात ५ विकेट्स गमावत १५० धावा करत पूर्ण सामना जिंकला. भारताकडून तिलक वर्माने ५३ चेंडूत नाबाद ६९ धावांची खेळी केली. तसेच शिवम दुबेने ३३ आणि संजू सॅमसनने २४ धावांची छोटेखानी पण महत्त्वपूर्ण खेळी केली होती. पाकिस्तानकडून फहिम अश्रफने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..Asia Cup 2025: 'असं कधीच पाहिलं नाही, आम्हीच जिंकलेली ट्रॉफी आम्हाला दिली नाही...' Suryakumar Yadav अखेर स्पष्टच बोलला.त्यापूर्वी पाकिस्तानने १९.१ षटकात सर्वबाद १४६ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून साहिबजादा फरहानने ५७ धावांची खेळी केली, तर फखर जमाने ४६ धावा केल्या. भारताकडून कुलदीप यादवने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.