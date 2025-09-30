Cricket

IND vs PAK: अंगात मस्तीच जास्त! तिकडे पाकिस्तानी संघ तर हरलाच, 'त्या' चाहत्यालाही स्टेडियममधून हकललं; जाणून घ्या नेमकं काय झालं

Pakistani Fan Removed from Dubai Stadium: आशिय कप २०२५ अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर ५ विकेट्सने विजय मिळवला. सामन्यादरम्यान एका पाकिस्तानी चाहत्याला त्याला स्टेडियममधून बाहेर काढण्यात आले. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Pakistani Fan Removed from Dubai Stadium | Asia Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत केले.

  • सामन्यादरम्यान एक पाकिस्तानी चाहता भारतीय चाहत्यांना डिवचत होता, ज्यामुळे त्याला स्टेडियममधून बाहेर काढण्यात आले.

  • या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Cricket
Dubai
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Cricket fan
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup 2025

