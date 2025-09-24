IND vs BAN Live : लाचार पाकिस्तान! इच्छा नसताना भारताच्या विजयासाठी प्रार्थना करावी लागणार; भावाशी करणार गद्दारी

पाकिस्तानने श्रीलंकेवर विजय मिळवत फायनलच्या शर्यतीत स्वतःला टिकवले.या विजयासह पाकिस्तानचा नेट रन रेट ०.२२६ झाला आणि ते दुसऱ्या स्थानी पोहोचले.पाकिस्तानच्या फायनल आशा आता भारताच्या बांगलादेशविरुद्धच्या विजयावर अवलंबून आहेत..Pakistan qualification hopes depend on India in Asia Cup Super 4 : पाकिस्तान संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील सुपर ४ मधील लढतीत काल श्रीलंकेवर विजय मिळवला. या विजयासह त्यांनी फायनलच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले आहे, परंतु त्यांच्या भविष्याची चावी भारताच्या हातात आहे. आशिया चषक स्पर्धेच्या या पर्वात एकमेव अपराजित राहणाऱ्या संघाचा मान भारताकडेच आहे. भारताने सुपर ४ मध्ये पाकिस्तानचा पराभव करून विजयी चौकार खेचला अन् आज त्यांच्यासमोर बांगलादेशचे आव्हान आहे. पण, पाकिस्तानला आता त्यांचा भाऊ म्हणजेच बांगलादेशसी आज गद्दारी करावी लागणार आहे..पाकिस्तानने काल फलंदाजी व गोलंदाजी अशा दोन्ही आघाडींवर उत्तम कामगिरी केली. श्रीलंकेला ८ बाद १३३ धावांवर रोखल्यानंतर पाकिस्तानच्या सलामीवीरांनी चांगली सुरुवात करून दिली. पण, श्रीलंकेच्या फिरकीपटूंनी मधल्या षटकांत ५ धक्के दिले आणि सामन्यात रंगत आली. पण, हुसैन तलात ( ३२) व मोहम्मद नवाझ ( ३८) यांनी नाबाद खेळी करून पाकिस्तानला १८ षटकांत विजय मिळवून दिला. पाकिस्तानने ५ बाद १३८ धावा केल्या..PAK vs SL Live : पाकिस्तानचा विजय अन् श्रीलंकेचे पॅकअप! फायनलमध्ये IND vs PAK होऊ शकते मॅच... ; जाणून घ्या गणित.पाकिस्तानने या विजयासह ०.२२६ अशा नेट रन रेटसह तालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. त्यांनी बांगलादेशला ( २ गुण व ०.१२१ नेट रन रेट) तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. भारतीय संघ २ गुण व ०.६८९ अशा नेट रन रेटसह अव्वल स्थानी आहे. आजचा सामना भारताने जिंकल्यास त्यांचे अंतिम फेरीतील स्थान पक्के होऊन जाईल, पण, बांगलादेशने बाजी मारल्यास भारत व पाकिस्तान अशी दोघांची कोंडी होईल. पण, सर्वाधिक फटका हा पाकिस्तानला बसेल..भारताने सामना जिंकल्यास त्यांचे ४ गुण होतील आणि सुपर ४ मधून श्रीलंका अधिकृतपणे बाहेर फेकले जातील. भारताला शेवटच्या सामन्यात श्रीलंकेचा सामना करायचा आहे. तेच बांगलादेश व पाकिस्तान यांच्यात शेवटचा साखळी सामना होईल. बांगलादेशने आज विजय मिळवल्यास ते ४ गुण व सरस नेट रन रेटसह टॉपवर पोहोचतील. भारत दुसऱ्या क्रमांकावर सरकेल, तर पाकिस्तानची पिछेहाट होईल. अशात आज भारताने विजय मिळवणे पाकिस्तानला महत्त्वाचे ठरले..PAK vs SL Live : पाकिस्तानच्या अब्रार अहमदची 'मस्ती' त्याच्याच अंगलट आली, Wanindu Hasaranga ने बघा कशी लाज काढली Video Viral.भारताने बाजी मारल्यास बांगलादेश व पाकिस्तान हा नॉक आऊट सामना होईल. या सामन्यातील विजेता फायनल खेळेल. सध्यस्थितीत पाकिस्तानचा संघ जरी मजबूत दिसत असला तरी बांगलादेशमध्ये उलटफेक घडवून आणण्याची क्षमता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.