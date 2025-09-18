Explore the timeline of PCB vs ICC clash over Andy Pycroft’s role

Handshake Controversy Timeline : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची टप्प्याटप्प्याने कशी नाचक्की होत गेली ते वाचा... Andy Pycroft प्रकरण त्यांच्यावरच कसं उलटलं?

Timeline of PCB vs ICC on Andy Pycroft case: आशिया चषक २०२५ मध्ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) निर्माण केलेल्या वादावर आता पडदा पडला आहे. मात्र, या सर्व घडामोडीत आयसीसीने पाकिस्तानलाच चपराक दिली.
Pakistan cricket board handshake controversy explained : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB) आदळ आपट करूनही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC ) त्यांना भीक घातली नाही. तसे ते घालणारही नव्हते. पण, आमचा आत्मसन्मान आहे, हे दाखवण्याचा PCB चा प्रयत्न होता. यूएईविरुद्धच्या सामन्यात ते खेळले नसते तर आर्थिक नुकसान होणार होते. त्यामुळे त्यांनी बहिष्कार टाकण्याचा फक्त दिखावा केला. आयसीसीला सहा ई मेल पाठवले... कोणताच रिप्लाय न आल्याने त्यांनी अखेर यूएईविरुद्ध खेळण्याचा निर्णय घेतला.

