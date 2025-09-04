Asia Cup 2025: हार्दिक पांड्याला इतिहास घडवण्याची संधी; १७ धावा अन् जगात कुणालाच न जमलेला विक्रम होणार नावावर

हार्दिक पांड्या आशिया कप २०२५ मधून भारतीय संघात पुनरागमन करणार आहे.भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबरला संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध खेळला जाणार आहे.हार्दिकला आशिया कपमध्ये केवळ १७ धावांची गरज आहे ऐतिहासिक विश्वविक्रमासाठी. .Hardik Pandya Asia Cup 2025 history-making batting performance : भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतून पुनरागमन करणार आहे. आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यांतर हार्दिक भारतीय संघाकडून मॅच खेळलेला नाही आणि तो दमदार पुनरागमनासाठी सज्ज झाला आहे. हार्दिकच्या अष्टपैलू कौशल्यामुळे टीम इंडियाला अनेक विजय मिळवता आले आहेत आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या फायनलमधील त्याचे ते शेवटचे षटक इतिहासात सुवर्णाक्षराने लिहिले गेले आहे. आता आशिया चषक स्पर्धेत ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये आपला दम दाखवायला तो तयार आहे. .९ सप्टेंबरपासून आशिया चषक स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे आणि भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबरला संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर पाकिस्तान व ओमानविरुद्ध लढती होतील. या स्पर्धेत हार्दिकला एक विश्वविक्रम खुणावतोय आणि त्यासाठी त्याला फक्त १७ धावांची गरज आहे. .Asia Cup 2025: गिल, सूर्या किंवा संजू नव्हे तर 'हे' तीन खेळाडू भारतासाठी गेम चेंजर ठरणार! वीरेंद्र सेहवागचा दावा.यूएईमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेतील परिस्थिती हार्दिकच्या कौशल्यासाठी पोषक नाही, परंतु तरीही तो प्रतिस्पर्धी संघाला अडचणीत आणू शकतो. भारतीय संघाने हार्दिकच्या रुपाने एकच जलदगती गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडू संघात ठेवले आहे. काही सामन्यात तो गोलंदाजीने डावाची सुरूवातही करू शकतो. ही जबाबदारी पेलण्यासाठी हार्दिकही आतुर आहे. .दरम्यान, हार्दिकला आशिया चषक स्पर्धेत विक्रम खुणावतोय. ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये झालेल्या आशिया चषक स्पर्धेत हार्दिकने आतापर्यंत ८ सामन्यांमध्ये ११ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर ८३ धावा केल्या आहेत. जर त्याने आगामी आशिया चषक स्पर्धेत १७ धावा केल्या, तर त्याच्या नावावर विश्वविक्रम नोंदवला जाईल. आशिया चषक स्पर्धेत ( ट्वेंटी-२०) १०० हून अधिक धावा अन् १० हून अधिक विकेट्स घेणारा तो आशियातील पहिला खेळाडू ठरेल..India Fitness Test Results: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह यांनी पास केली फिटनेस टेस्ट; रोहित शर्मा....भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार ), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.