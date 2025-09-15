IND vs PAK Asia Cup 2025: पहलगाम हल्ल्यानंतर युद्ध केलंत, तेही नीट केले नाही, मागे हटायला...; पाकिस्तानी खेळाडूचं वादग्रस्त विधान

भारताने आशिया चषक २०२५ सामन्यात पाकिस्तानवर विजय मिळवला आणि सुपर ४ मध्ये आपले स्थान पक्के केले.भारतीय खेळाडूंनी सामन्यानंतर पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन टाळले, सूर्यकुमार यादवने विजय भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला.पाकिस्तानच्या माजी कर्णधार राशिद लतीफने भारतीय संघाच्या वागणुकीवर वादग्रस्त विधान केले..Rashid Latif’s Explosive Remark Amid Asia Cup Tensions : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील लढतीत पाकिस्तानी खेळाडूंनी न केलेले हस्तांदोलन शेजाऱ्यांच्या जरा खूपच जिव्हारी लागलं आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर IND vs PAK यांच्यातला हा पहिलाच क्रिकेट सामना होता आणि त्यामुळे या सामन्याबाबत अनेक मतमतांतरं होती. पण, सरकारच्या निर्णयानुसार भारतीय संघ हा सामना खेळला, परंतु त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने आपला निषेध नोंदवला. सामन्यानंतर पाकिस्तानचा संघ हस्तांदोलनासाठी मैदानावर वाट पाहत असताना भारतीय खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये निघून गेले. .सूर्यकुमार यादवनेही हा विजय सैन्यदलाला समर्पित केला. आता भारताने जगासमोर अशी इज्जत काढल्यानंतर पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंना मिर्ची झोंबली आहे. पाकिस्तानचा माजी कर्णधार राशीद लतिफ याने TOI ला दिलेल्या मुलाखतीत वादग्रस्त विधान केलं आहे. त्याने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला भारतीय संघाच्या या वागण्याची तक्रार नोंदवण्याचा सल्ला दिला आहे. भारताच्या या वागण्याने चुकीचा संदेश गेल्याचेही तो म्हणतोय..Asia Cup 2025: टीम इंडियाला पाकिस्तानचा 'अपमान' करण्याची पुन्हा संधी; 'या' तारखेला India vs Pakistan समोरासमोर येणार; जाणून घ्या कसं .तो म्हणाला, यापूर्वीही दोन्ही देशांमध्ये युद्ध झाली होती, परंतु आम्ही क्रिकेटच्या मैदानावर सामन्यानंतर हस्तांदोलन केले. या गोष्टी आयुष्यभर सुरूच राहणार आहेत. सुनील गावस्कर व जावेद मियाँदाद यांनी कधीच आम्ही हस्तांदोलन करणार नाही, असे म्हटले नव्हते. आपण देशाचे प्रतिनिधित्व करतो, परंतु काल जे घडलं ते योग्य नव्हतं..पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्या २६ भारतीय नागरिकांना जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर भारतीय सैन्यदलाने ऑपरेशन सिंदूर राबवून पाकिस्तानातील दहशतवादी तळं उद्धस्थ केली. यामुळे पाकिस्तानकडून युद्धही छेडले आणि भारताने त्यांना त्यांची जागा दाखवली. लतिफने पहलगाम हल्ल्याचाही उल्लेख केला. 'युद्ध किंवा पहलगाम हल्ल्याबाबत तुमच्या शंका-आक्षेप योग्यच आहेत. पण जेव्हा मैदानात येता, तेव्हा खेळ शुद्ध पद्धतीने खेळा. जर पाकिस्तानचा पहलगाम हल्ल्यात सहभाग असेल, तर जबाबदार असणाऱ्यांना पकडा,'असे तो म्हणाला..Asia Cup 2025 Point Table : टीम इंडिया Super 4 मध्ये पोहोचली! पाकिस्तानला काय करावं लागेल?; ब गटात आघाडीसाठी मारामारी .तो पुढे म्हणाला, जंग ही कर लेते, वो भी नही की पुरी तरह से. ( युद्ध करायला हवं होतं, परंतु तेही तुम्ही पूर्णपणे योग्यरित्या केले नाही. ) भारताने युद्ध करावे, त्यांनी मागे हटू नये... राजकारण करून भारत त्यांच्या चुका लपवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.