IND vs PAK : पाकिस्तानला अपमानाचा आलाय राग! भारताविरुद्ध केली तक्रार, मॅच रेफरीवर काढला राग; काय होऊ शकते कारवाई?

आशिया चषक २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्स राखून दणदणीत विजय मिळवला.सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करता थेट ड्रेसिंग रूम गाठली.पाकिस्तान संघाचे व्यवस्थापक नवीद अख्तर चीमा यांनी भारताविरुद्ध औपचारिक तक्रार नोंदवली..Asia Cup 2025 controversy over India Pakistan dressing room drama : भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील कालच्या लढतीनंतर घेतलेला पवित्रा पाकिस्तानला आवडलेला नाही. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी ताणले गेले आहेत आणि त्यानंतर प्रथमच दोन्ही संघांमध्ये क्रिकेटचा सामना खेळवला गेला. भारताने या सामन्यावर बहिष्कार टाकावा अशी अनेकांची भूमिका होती, परंतु भारतीय संघ खेळला अन् पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर त्यांची आणखी लाज काढली. भारतीय खेळाडूंनी शेजाऱ्यांसोबत हस्तांदोलनच केले आणि त्यामुळे पाकिस्तान खेळाडू सैरभैर झाले आहेत. पाकिस्तानी संघाचे व्यवस्थापक नवीन अक्रम चीम यांनी भारताविरुद्ध औपचारिक तक्रार दाखल केली आहेत..IND vs PAK भारतीय संघाने काल पाकिस्तानवर ७ विकेट्स राखून दणदणीत विजय मिळवला. पाकिस्तानच्या ९ बाद १२७ धावांचा पाठलाग भारताने १५.५ षटकांत ३ बाद १३१ धावा करून केला. कुलदीप यादवने तीन, तर जसप्रीत बुमराह व अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. फलंदाजीत अभिषेक शर्माने आक्रमक १३ चेंडूंत ३० धावा कुटल्या, तर सूर्यकुमार यादव ४७ धावांवर नाबाद राहिला आणि तिलक वर्माने ३१ धावा केल्या..IND vs PAK : टीम इंडियाचा पवित्रा अन् शोएब अख्तरची रडारड! म्हणाला, तुम्ही राजकारण आणताय, आम्ही बरंच काही बोलू शकतो, पण....नाणेफेक झाली, तेव्हा कर्णधार सुर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा याच्याशी हंस्तादोलन केले नाही. त्यानंतर विजयानंतर प्रतिस्पर्धी खेळाडूंसोबत होणारे नियमित हस्तांदोलनही टीम इंडियाने टाळले. पाकिस्तानी खेळाडू मैदानावर वाट पाहत होते, परंतु भारतीय खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये निघून गेले. या अपमानानंतर सलामन पत्रकार परिषदेतही आला नाही. पाकिस्तानने भारताच्या या भूमिकेवरून औपचारिक तक्रार केली आहे..पाकिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक माइक हेसन म्हणाले की, सामन्याच्या शेवटी भारतीय संघाचे वर्तन 'निराशाजनक' असल्याने पाकिस्तानचा कर्णधार समारंभाला गेला नाही. सामन्यानंतर हस्तांदोलन आणि मैत्रीपूर्ण संभाषण करण्यास आम्ही उत्सुक होतो, परंतु तसे झाले नाही. .दरम्यान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) डॉन डॉट कॉमला सांगितले की, पाकिस्तान संघाचे व्यवस्थापक नवीद अख्तर चीमा यांनी भारतीय संघाच्या अयोग्य वर्तनाविरुद्ध अधिकृतपणे निषेध नोंदवला आहे. मॅनेजर चीमा यांनी मॅच रेफरीच्या वर्तनाविरुद्ध अधिकृत निषेध नोंदवला आहे, कारण त्यांनी दोन्ही कर्णधारांना टॉस दरम्यान हस्तांदोलन न करण्याची विनंती केली होती.पाकिस्तानने तक्रार केली असली तरी टीम इंडियावर कारवाई होऊ शतक नाही. कारण, हस्तांदोलन करायलाच हवा असा कोणताही नियम नाही..गजब बेइज्जती है यार! पाकिस्तानी खेळाडू मैदानात वाट बघत होते, टीम इंडियानं तोंडावर दरवाजा बंद केला; VIDEO VIRAL.FAQs प्र.१: भारताने पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन का केले नाही?👉 भारतीय संघाने सामना संपल्यानंतर थेट ड्रेसिंग रूममध्ये परत जाण्याचा निर्णय घेतला, ज्याला राजकीय आणि सुरक्षा संदर्भ जोडले गेले.प्र.२: पाकिस्तानने भारतीय संघाविरुद्ध काय केले?👉 पाक संघाच्या व्यवस्थापकाने सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंच्या वर्तनाविरुद्ध औपचारिक तक्रार दाखल केली.प्र.३: सामन्यात भारताने विजय कसा मिळवला?👉 पाकिस्तानच्या १२७ धावांचा पाठलाग भारताने १५.५ षटकांत ३ बाद १३१ धावा करून सहज जिंकला.प्र.४: मॅच रेफरीने टॉसवेळी काय सांगितले होते?👉 रेफरीने दोन्ही कर्णधारांना हस्तांदोलन टाळण्याची विनंती केली होती.प्र.५: सामन्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगाने काय केलं?👉 तो पत्रकार परिषदेला गेला नाही आणि संघाच्या नाराजीला पाठिंबा दिला.प्र.६: टीम इंडियावर कारवाई होईल का?👉 नाही, कारण हस्तांदोलन करण्याचा कोणताही अधिकृत नियम नाही.