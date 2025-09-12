Asia Cup 2025: भारताच्या 'या' दोन खेळाडूंमुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटं विकली जात नाहीत; एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचा मोठा दावा

आशिया कप 2025 मधील भारत–पाक सामना तिकीट विक्रीत अपयशी ठरत आहे.दुबई स्टेडियमचे अर्ध्याहून अधिक तिकीट रिकामी असून अपेक्षित प्रतिसाद नाही.पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय प्रेक्षकांत पाकिस्तानविरुद्ध नाराजी आहे..Low Ticket Sales for India vs Pakistan Clash in Asia Cup 2025 : भारत-पाकिस्तान यांच्यातला सामना दोन दिवसांवर आला आहे आणि दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमची निम्मी तिकीटही विकली गेलेली नाही. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध क्रिकेट काय कोणतेच संबंध ठेवता कामा नये, अशी भारतीयांची भावना आहे. पण, यावर केंद्र सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करताना बहुदेशीय स्पर्धेत Ind vs Pak सामन्याला विरोध करणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे १४ सप्टेंबरला हा सामना होतोय, परंतु या सामन्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याच्या इतिहासात प्रथमच रिकाम्या खुर्च्यांसमोर लढत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. .सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात संयुक्त अरब अमिरातीवर दणदणीत विजय मिळवला. आज पाकिस्तान त्यांच्या मोहिमेला सुरुवात करणार आहेत आणि दुबळ्या ओमानविरुद्ध हा मुकाबला होणार आहे. त्यानंतर भारत व पाकिस्तान यांच्यात रविवारी लढत होईल. पण, या लढतीची तिकीटं अजूनही विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी भारत-पाकिस्तान सामन्याची तिकीटं काही मिनिटांतच संपत होती, परंतु यंदा अल्प प्रतिसाद मिळालेला आहे. .India Vs Pakistan: भारतीय खेळाडूंची घरं जाळली जातात, त्यांना देशप्रेम वारंवार सिद्ध करावं लागतं... बिचारे! Shahid Afridi बरळला.आशियाई क्रिकेट परिषदेने ( ACC) स्पर्धेच्या तिकिटांचे पॅकेज जाहीर केल्यामुळे हा अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे बोलले जात होते. पण, अमिराती क्रिकेट बोर्डाने जाहीर केलेल्या निवेदताना IND vs PAK लढतीला मिळालेल्या अल्प प्रतिसादासाठी भारताच्या दोन दिग्गजांना जबाबदार ठरवले आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ही परिस्थिती ओढावल्याचे त्यांनी म्हटले. .अमिराती क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने ANI ला सांगितले की, भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या तिकीट विक्रीला मिळालेला अल्प प्रतिसाद पाहून आम्हालाही धक्का बसला आहे. आतापर्यंत फक्त खालील स्टँड्सची तिकीट विकली गेली आहेत, परंतु अपर आणि टॉप टिएर स्टँड्स रिकामी आहेत. चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधील याच सामन्याची तिकीटं एका दिवसात दोनवेळा विक्रीस काढून ४ मिनिटांत संपली होती. पण, यावेळी चाहत्यांचा रस कमी झालेला दिसतोय आणि कदाचित विराट कोहली व रोहित शर्मा नसल्याचा हा परिणाम आहे. .Asia Cup 2025: गौतम गंभीर आल्यापासून हे असंच होतंय... Arshdeep Singh वर होणाऱ्या अन्याविरोधात R Ashwin ने उठवला आवाज .विराट कोहली व रोहित शर्मा यांनी मागच्या वर्षी वर्ल्ड कप विजयानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. या वर्षी मे महिन्यात त्यांनी कसोटीतूनही निवृत्ती घेतली आणि आता ते फक्त वन डे क्रिकेट खेळणार आहेत. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पुढील महिन्यात होणाऱ्या वन डे मालिकेत ते निळ्या जर्सीत दिसणार आहेत. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप हे दोघांचे लक्ष्य आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.