Asia Cup, IND vs PAK: मोदींना शेवटची संधी होती..उद्धव ठाकरे खवळले, महिला शिवसैनिक पंतप्रधानांना सिंदूर पाठवणार!

उद्धव ठाकरे यांनी भारत-पाकिस्तान सामन्याला विरोध दर्शवला आहे. देशभक्तीचा व्यापार सुरू असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले. रविवारी महिला शिवसैनिक पंतप्रधानांना सिंदूर पाठवणार आहेत, असेही ठाकरे यांनी जाहीर केले. .आशिया कप २०२५ स्पर्धा सध्या सुरू असून या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान सामना चर्चेचा विषय ठरला आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना रविवारी (१४ सप्टेंबर) रोजी होणार आहे. मात्र हा सामना वादाचा विषय ठरत आहे. या सामन्याला भारतातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या सामन्याला कडाडून विरोध केला असून रविवारी राज्यभर निषेध करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे..Asia Cup 2025: आक्रमक होणारच! IND vs PAK सामन्याआधी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार अन् पाकिस्तानी सलमान आघाने फुंकले रणशिंग.भारत - पाकिस्तान सामन्याबद्दल बोलताना सुरुवातीलाच ठाकरे म्हणाले, पहलगाममधील हल्ल्याची जखम अद्याप भरलेली नसताना हा सामना होत असल्याने उद्विग्न आणि विषण्ण वाटत आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर सर्व भारतीय नागरिकांना वाटलं होतं की आपण पाकिस्तानचे तुकडे करू. त्यादृष्टीने एक चढाई झाली, एकप्रकारे युद्ध झालं, ज्याचं नाव ऑपरेशन सिंदूर नाव ठेवण्यात आलं होतं. सैन्याने शौर्याची परिसीमा गाठली होती, असंही ठाकरे म्हटले.ठाकरे यांनी नीरज चोप्रालाही काही अंधभक्तांनी देशद्रोही ठरल्याचा उल्लेख केला. नीरजने पहलगाम हल्ल्यापूर्वी 'नीरज चोप्रा क्लासिक' या स्पर्धेसाठी पाकिस्तानी खेळाडू अर्शद नदीमला बोलण्याबद्दल म्हटले होते. त्यावरून त्यावर टीका झाली होती.ज्यावर नंतर नीरज चोप्राने स्पष्टीकरण देत म्हटले होते की झालेल्या घटनेनंतर त्याने त्याचा निर्णय बदलला आहे. त्याने कोणतेही आमंत्रण नदीमला पाठवले नाही. यावरून ठाकरे यांनी म्हटले की नीरजबद्दल वाईट वाटतं..तसेच ठाकरे यांनी म्हटले की 'आता अचानक काय झालं की पाकिस्तानबरोबर युद्ध पुकारलं होतं आणि आता त्याच पाकिस्तानविरुद्ध सामना खेळणार आहे. ही देशभक्तीची थट्टा आहे. देशभक्तीचा व्यापार सुरू आहे. राजनाथ सिंह आणि अमित शाह यांना हे विचारायचंय की तुम्ही हे युद्ध थांबवणार का?' याशिवाय पंतप्रधानांच्या लेखी हिंतुत्वाची किंमत आहे की नाही की व्यापारच महत्त्वाचा आहे? असाही प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केला..ठाकरे यांनी पुढे म्हटले केले की 'पंतप्रधानांकडे ही शेवटची संधी होती. या सामन्यावर बहिष्कार टाकून जगाला दाखवता आलं असतं की आम्ही दहशतवादाविरोधात आहोत. आमच्या देशात पाकिस्तान दहशतवाद घुसवत आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान ही कारवाई थांबवत नाही, तोपर्यंत पाणीच काय पण कोणतेच संबंध पाकिस्तानबरोबर ठेवणार नाही.''हिंदूहृदयसम्राट यांचीही हिच भूमिका होती. जेव्हा जावेद मियाँदाद इकडे आला होता, तेव्हा बाळासाहेबांनी ठामपणे सांगितलं होतं की पाकिस्तान जोपर्यंत नीट वागत नाही, तोपर्यंत माझ्या देशात पाकिस्तान सोबत सामना होणार नाही.'.IND vs PAK : श्रेयस अय्यरच्या संघाचा पाकिस्तानवर बहिष्कार, आशिया चषक स्पर्धेतील लढतीपूर्वी केलेली पोस्ट चर्चेत... .सरदार पटेल पंतप्रधान असते, तर पाकिस्तान शिल्लकच राहिला नसता आणि पाकिस्तानविरुद्ध सामन्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता, असंही ठाकरे यांनी नमूद केलं. याशिवाय रविवारी सकाळी ११ च्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या सामन्याला निषेध म्हणून 'हर घर से सिंदूर' पाठवले जाईल, असंही जाहीर केलं. ठाकरे यांनी म्हटले की रविवारी ११ च्या सुमारास शिवसेनेच्या महिला एकत्र मोठ्या चौकात जमतील आणि मोठ्या डब्यात सिंदूरच्या पुड्या टाकतील. हे डबे पंतप्रधानांना पाठवले जातील.दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तान सामना रविवारी रात्री ८ वाजता सुरू होणार आहे..FAQsभारत-पाकिस्तान सामना कुठे खेळला जाणार आहे?➤ दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे.उद्धव ठाकरे यांनी सामन्याला का विरोध केला?➤ पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध सामना घेणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.रविवारी कसा निषेध नोंदवला जाणार आहे?➤ 'हर घर से सिंदूर' अंतर्गत शिवसैनिक महिलांकडून सिंदूर पंतप्रधानांना पाठवला जाणार आहे.सामना कोणत्या वेळी सुरू होणार आहे?➤ रविवारी रात्री ८ वाजता सामना सुरू होणार आहे.