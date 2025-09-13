Cricket

Asia Cup, IND vs PAK: मोदींना शेवटची संधी होती..उद्धव ठाकरे खवळले, महिला शिवसैनिक पंतप्रधानांना सिंदूर पाठवणार!

Uddhav Thackeray Opposes IND vs PAK Asia Cup Match: आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याला विरोध करत उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना तिखट सवाल केले आहेत. रविवारी महिला शिवसैनिक पंतप्रधानांना सिंदूर पाठवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
Uddhav Thackeray Strongly Opposes IND vs PAK Asia Cup Match

Uddhav Thackeray Strongly Opposes IND vs PAK Asia Cup Match

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • उद्धव ठाकरे यांनी भारत-पाकिस्तान सामन्याला विरोध दर्शवला आहे.

  • देशभक्तीचा व्यापार सुरू असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले.

  • रविवारी महिला शिवसैनिक पंतप्रधानांना सिंदूर पाठवणार आहेत, असेही ठाकरे यांनी जाहीर केले.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs Pakistan
Pahalgam Terror Attack
Operation Sindoor
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com