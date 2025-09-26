Cricket

IND vs SL Live: जसप्रीत बुमराहसह अष्टपैलू खेळाडूला विश्रांती; दोन बदलांसह टीम इंडिया श्रीलंकेचा सामना करणार

India vs Sri Lanka Marathi News: आशिया कप २०२५ मधील सुपर ४ फेरीतील अखेरच्या लढतीत भारतीय संघ श्रीलंकेविरुद्ध मैदानात उतरलाय. भारताने याआधीच फायनलमध्ये प्रवेश निश्चित केला असल्याने हा सामना औपचारीक स्वरूपाचा आहे.
India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: भारतीय संघ सुपर ४ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात श्रीलंकेचा सामना करायला मैदानात उतरला आहे. भारताने आधीच आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमधील जागा पक्की केली असल्याने, आजचा सामना हा त्यांच्यासाठी औपचारीक आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही प्रमुख खेळाडूंना विश्रांती देऊन बदल केल्याचे दिसले..

