IND vs SL Live: जसप्रीत बुमराहसह अष्टपैलू खेळाडूला विश्रांती; दोन बदलांसह टीम इंडिया श्रीलंकेचा सामना करणार

India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: भारतीय संघ सुपर ४ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात श्रीलंकेचा सामना करायला मैदानात उतरला आहे. भारताने आधीच आशिया चषक स्पर्धेच्या फायनलमधील जागा पक्की केली असल्याने, आजचा सामना हा त्यांच्यासाठी औपचारीक आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही प्रमुख खेळाडूंना विश्रांती देऊन बदल केल्याचे दिसले.. .भारताने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील अपराजित मालिका कायम राखताना सलग पाच विजयांची नोंद केली आहे. यामध्ये पाकिस्तनविरुद्ध दोन विजयाचा समावेश आहे. संयुक्त अरब अमिराती व ओमानला पराभूत करून भारत सुपर ४ मध्ये दाखल झाला. त्यानंतर सुपर ४ मध्ये पाकिस्तान व बांगलादेशचा त्यांनी पराभव केला. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ फायनलपूर्वी आपली ताकद दाखवण्यासाठी सज्ज आहे. .Breaking : हॅरिस रौफवर आयसीसीची कारवाई; भारताचा डिवचणे पडले महागात, साहिबजादा फरहानलाही.... .यापूर्वी भारत आणि श्रीलंका दुबईत एकमेकांसमोर उभे राहिले होते आणि २०२२ च्या त्या लढतीत श्रीलंकेने सहा विकेट्सने विजय मिळवला होता. आजच्या सामन्यात भारताला त्याची परतफेड करण्याची संधी आहे. हार्दिक पांड्यालाही एक विक्रम खुणावतोय, त्याने तीन विकेट्स घेतल्यास अर्शदीप सिंग याच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त १०० विकेट्स घेणारा तो दुसरा भारतीय गोलंदाज बनेल. .श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. टीम इंडिया प्रथम फलंदाजीला येणार असल्याने चाहते अधिक आनंदित झाले होते. भारताच्या संघात दोन बदल करण्यात आले आहेत . जसप्रीत बुमराह व शिवम दुबे यांना विश्रांती देण्यात आली असून अर्शदीप सिंग व हर्षित राणा यांना संधी दिली आहे. .भारताविरुद्ध Asia Cup Final जिंकायची असेल तर 'अभिषेक बच्चन'ला लवकर बाद करा! शोएब अख्तरचा पाकिस्तानींना अजब सल्ला, Video .भारताचा संघ - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सुर्यकुमार यादव, संजू सॅमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.